Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 193
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да ладно, как-будто те что в топе, по 1000 долларов чем-то лучше обычного macd
А если покупатель раз и в тестер закинет его? Там как раз можно понять на что способно приложение. И не платить 1000, если оно не показало желаемого результата. Плюс, еще целая неделя, чтобы можно было вернуть потраченные деньги обратно. Так что обычный MACD за столько продать не получится.
Почему сыпет PUSH-уведомления?
Открыт терминал мт4, работает тестовый робот. Терминал не залогинет к сайту
---
Как устранить ошибку?
Не знаю в какой ветке спросить, решил тут. Просматриваю Маркет, раздел Популярные и вижу...
Странное явление, возможно лотерейная ротация.
Странное явление, возможно лотерейная ротация.
Странное явление, возможно лотерейная ротация.
Так и должно быть. Ротация должна быть рандомной после 5 топов.
Так и должно быть. Ротация должна быть рандомной после 5 топов.
Почему сыпет PUSH-уведомления?
Открыт терминал мт4, работает тестовый робот. Терминал не залогинет к сайту
---
Как устранить ошибку?
Уведомлениям выделен отдельный раздел настроек терминала
Уведомлениям выделен отдельный раздел настроек терминала
Огромное спасибо, как-то забыл об этом!
Исправьте в МТ5 работу с хранилищем!!!!
При выборе удаляет файл с диска, он не должен удалять, удалять только из хранилища нужно.