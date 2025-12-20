Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 193

Новый комментарий
 
Vladimir Baskakov #:
Да ладно, как-будто те что в топе, по 1000 долларов чем-то лучше обычного macd

А если покупатель раз и в тестер закинет его? Там как раз можно понять на что способно приложение. И не платить 1000, если оно не показало желаемого результата. Плюс, еще целая неделя, чтобы можно было вернуть потраченные деньги обратно. Так что обычный MACD за столько продать не получится.

 

Почему сыпет PUSH-уведомления?

Открыт терминал мт4, работает тестовый робот. Терминал не залогинет к сайту

---

Как устранить ошибку?

[Удален]  
Не знаю в какой ветке спросить, решил тут. Просматриваю Маркет, раздел Популярные и вижу...
Пятый что там делает с одним скачиванием?
 
Vladimir Baskakov #:
Не знаю в какой ветке спросить, решил тут. Просматриваю Маркет, раздел Популярные и вижу...
Пятый что там делает с одним скачиванием?

Странное явление, возможно лотерейная ротация.

[Удален]  
Volodymyr Zubov #:

Странное явление, возможно лотерейная ротация.

Возможно, особенно если узнать кто автор
 
Volodymyr Zubov #:

Странное явление, возможно лотерейная ротация.

Так и должно быть. Ротация должна быть рандомной после 5 топов.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Так и должно быть. Ротация должна быть рандомной после 5 топов.

После четырех, так уж сильно не прогибайся.)
Ротация должна быть среди Популярных, понимаешь?
 
Vitaly Muzichenko #:

Почему сыпет PUSH-уведомления?

Открыт терминал мт4, работает тестовый робот. Терминал не залогинет к сайту

---

Как устранить ошибку?

Уведомлениям выделен отдельный раздел настроек терминала


 
Marsel #:

Уведомлениям выделен отдельный раздел настроек терминала

Огромное спасибо, как-то забыл об этом!

 

Исправьте в МТ5 работу с хранилищем!!!!


При выборе удаляет файл с диска, он не должен удалять, удалять только из хранилища нужно.

1...186187188189190191192193194195196197198199200...212
Новый комментарий