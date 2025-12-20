Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 201

Sergey Golubev #:

Насколько я помню - на сайте было какой-то обновление в феврале, и если после этого выводить на карту первый раз (первый раз после обновления) - то надо выводить по "Новая", открывается страница платежной системы, и там вводите данные карты и так далее.

После этого сайт уже запоминает карту.

--------------------

По поводу ошибки 403 и "недостаточно прав для просмотра страницы" - у меня такое случается на форуме раз в две недели
(в ветках форума). И это может из-за того, что я что-то быстро делаю, или потому что интернет недостаточно защищен ...

Исправляю я это следующим образом:
я переключаюсь с домашнего wifi на мобильный на пол дня.
Пол дня паузы достаточно, чтобы ошибка 403 ушла (по крайней мере в моем случае).
Или просто ждать пол дня ...


спс -- тогда подожду, как отвиснет -- затем попробую пойти по кнопке

 
Получилось -- при карте "Новая" -- по кнопке "Ввести данные вывести" -- был запрос на смс -- а затем открылась форма для ввода реквизитов карты -- после чего прошел платёж
 

Здравствуйте.

Есть возможность исправить бородатую ошибку в штатном <MovingAverages.mqh>?

В строке:

   if(period<=1 || period>(rates_total-begin))

идёт проверка "period<=1" -- это не позволяет отрабатывать функцию с периодом =1.

Правильно:

   if(period<1 || period>(rates_total-begin))

Понятно, что можно и самому исправить.

Из-за этой ошибки функции <MovingAverages.mqh> бестолковы и приходится заказчикам поставлять функции <MovingAverages.mqh> с одним только этим исправлением.

 
Добрый день. Скажите пожалуйста как вывести средства из демо счёт
 
1302489 Конагбекова #:
Добрый день. Скажите пожалуйста как вывести средства из демо счёт

Никак

 
Artyom Trishkin #:

Никак

Почему никак??? Я копил, копил… Почти миллион накопил. Хотел на днях уже выводить, а ты мне весь кайф обломал…

 

Во Фрилансе по заказчикам убрали важную цифру "число отзывов" -- остались совершенно бестолковые 5 звёзд (у всех либо нет звёзд, либо все 5, никакой информативности).

По заказчикам есть число работ -- без числа отзывов, это неинформативная цифра -- например, у заказчика 88 работ и 3 отзыва -- понятно, что много публикует заявок и мало идёт в работу.

Или, у заказчика 10 работ и 9 отзывов -- понятно, что по всем работам заказчик оставляет отзыв.

При всей анонимности в сервисе Фриланс -- надо больше информации, хотя бы косвенной.

p.s. Также "число отзывов" вместе с "число работ" используется для различения заказчиков -- часто один и тот же заказчик публикуют несколько работ подряд -- надо понимать что к чему.

 
появились цифры возле звёзд заказчика
 
Andrey F. Zelinsky #:
появились цифры возле звёзд заказчика

Как это использовать, так и не понял.

Ехать к заказчику и смотреть как он проверяет программы?


 
Vitaly Muzichenko #:

Как это использовать, так и не понял.

Ехать к заказчику и смотреть как он проверяет программы?


Типо как быстро и компетентно он способен проверить работоспособность и соответствие предоставленной версии.

