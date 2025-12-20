Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 201
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Насколько я помню - на сайте было какой-то обновление в феврале, и если после этого выводить на карту первый раз (первый раз после обновления) - то надо выводить по "Новая", открывается страница платежной системы, и там вводите данные карты и так далее.
После этого сайт уже запоминает карту.
--------------------
По поводу ошибки 403 и "недостаточно прав для просмотра страницы" - у меня такое случается на форуме раз в две недели
(в ветках форума). И это может из-за того, что я что-то быстро делаю, или потому что интернет недостаточно защищен ...
Исправляю я это следующим образом:
я переключаюсь с домашнего wifi на мобильный на пол дня.
Пол дня паузы достаточно, чтобы ошибка 403 ушла (по крайней мере в моем случае).
Или просто ждать пол дня ...
спс -- тогда подожду, как отвиснет -- затем попробую пойти по кнопке
Здравствуйте.
Есть возможность исправить бородатую ошибку в штатном <MovingAverages.mqh>?
В строке:
идёт проверка "period<=1" -- это не позволяет отрабатывать функцию с периодом =1.
Правильно:
Понятно, что можно и самому исправить.
Из-за этой ошибки функции <MovingAverages.mqh> бестолковы и приходится заказчикам поставлять функции <MovingAverages.mqh> с одним только этим исправлением.
Добрый день. Скажите пожалуйста как вывести средства из демо счёт
Никак
Никак
Почему никак??? Я копил, копил… Почти миллион накопил. Хотел на днях уже выводить, а ты мне весь кайф обломал…
Во Фрилансе по заказчикам убрали важную цифру "число отзывов" -- остались совершенно бестолковые 5 звёзд (у всех либо нет звёзд, либо все 5, никакой информативности).
По заказчикам есть число работ -- без числа отзывов, это неинформативная цифра -- например, у заказчика 88 работ и 3 отзыва -- понятно, что много публикует заявок и мало идёт в работу.
Или, у заказчика 10 работ и 9 отзывов -- понятно, что по всем работам заказчик оставляет отзыв.
При всей анонимности в сервисе Фриланс -- надо больше информации, хотя бы косвенной.
p.s. Также "число отзывов" вместе с "число работ" используется для различения заказчиков -- часто один и тот же заказчик публикуют несколько работ подряд -- надо понимать что к чему.
появились цифры возле звёзд заказчика
Как это использовать, так и не понял.
Ехать к заказчику и смотреть как он проверяет программы?
Как это использовать, так и не понял.
Ехать к заказчику и смотреть как он проверяет программы?
Типо как быстро и компетентно он способен проверить работоспособность и соответствие предоставленной версии.