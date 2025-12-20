Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 165

Новый комментарий
 
Alexandr Gavrilin:


В таком виде приходит отправленный текст через SendMail через smtp.yandex.ru:465 

Как бороться? Раньше когда делал отправку алертов нормально текст приходит. Какие заголовки тогда передать, чтобы почта конвертировала сама из base64 в unicode?


МТ5 билд 2885

Предоставьте код, пожалуйста.  Можно мне в личку.

Мы проверили у себя, не воспроизвели

 

В профиле "опыт работы" не верно считает.

У меня с 2010 больше 10 лет -- считает:


 
Andrey F. Zelinsky:

В профиле "опыт работы" с боками.

У меня с 2010 больше 10 лет -- считает:


У меня с 2015.

Посчитано всего 2 года.

 
Andrey F. Zelinsky:

В профиле "опыт работы" не верно считает.

У меня с 2010 больше 10 лет -- считает:

Ну, может тот случай, когда права получил, а за рулем не сидел?

 
Rashid Umarov:

Ну, может тот случай, когда права получил, а за рулем не сидел?

первая работа выполнена 24.08.2010

 
Rashid Umarov:

Ну, может тот случай, когда права получил, а за рулем не сидел?

У меня тоже опыт работы всего 4 года.
Не знал, что я начинающий :)
Или это про фриланс?
А кто туда совсем не заходит? Вообще без опыта?
ИМХО - не очень верно так.
 
Artyom Trishkin:
У меня тоже опыт работы всего 4 года.
Не знал, что я начинающий :)
Или это про фриланс?
А кто туда совсем не заходит? Вообще без опыта?
ИМХО - не очень верно так.

Тут что-то другое.

Я вообще во фриланс не заходил, а 2 года мне всё-таки написали. Похоже, что мои 6 лет пенсионного стажа посчитали как 3 года за 1 (слишком легкая работа, филонил много, прогуливал).

Тут, наверное, этот ребус может объяснить только тот, кто сейчас за рулем сидит. Нам даже пол-литра не поможет, слишком сложна загадка.

 
Vadim Zotov:

Тут что-то другое.

Я вообще во фриланс не заходил, а 2 года мне всё-таки написали. Похоже, что мои 6 лет пенсионного стажа посчитали как 3 года за 1 (слишком легкая работа, филонил много, прогуливал).

Тут, наверное, этот ребус может объяснить только тот, кто сейчас за рулем сидит. Нам даже пол-литра не поможет, слишком сложна загадка.

Ну так-то начал публиковаться ещё в далёком 2010-м году - ещё на mql4.com


Летом 11-го зарегистрировался на mql5.com

Первая работа во фрилансе - через год после регистрации - в 2012-м...

Но опыт - 4 года. Странно всё это как-то. Странно. Бьёт по репутации

 
Artyom Trishkin:

Ну так-то начал публиковаться ещё в далёком 2010-м году - ещё на mql4.com


Летом 11-го зарегистрировался на mql5.com

Первая работа во фрилансе - через год после регистрации - в 2012-м...

Но опыт - 4 года. Странно всё это как-то. Странно. Бьёт по репутации

Я тоже смотрю на свой стаж 2 года из 6, и смеюсь. Но в душе обидно.

 
Vadim Zotov:

Я тоже смотрю на свой стаж 2 года из 6, и смеюсь. Но в душе обидно.

Подумалось... Поглядел на опыт Барабашки - думал у него лет триста будет, ведь он пашет как швейная машинка на форуме. А у него 2 года. Ну вообще не серьёзно. Человек вкладывается весь.

Потом подглядел опыт одного из продавцов (видел его исходники - на уровне перепечатанной курсовой работы) - у него опыта больше в 1.5 раза. Ну ладно, чё... Будем у него учиться :)

1...158159160161162163164165166167168169170171172...212
Новый комментарий