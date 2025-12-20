Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 165
В таком виде приходит отправленный текст через SendMail через smtp.yandex.ru:465
Как бороться? Раньше когда делал отправку алертов нормально текст приходит. Какие заголовки тогда передать, чтобы почта конвертировала сама из base64 в unicode?
МТ5 билд 2885
Предоставьте код, пожалуйста. Можно мне в личку.
Мы проверили у себя, не воспроизвели
В профиле "опыт работы" не верно считает.
У меня с 2010 больше 10 лет -- считает:
У меня с 2015.
Посчитано всего 2 года.
Ну, может тот случай, когда права получил, а за рулем не сидел?
первая работа выполнена 24.08.2010
У меня тоже опыт работы всего 4 года.
Тут что-то другое.
Я вообще во фриланс не заходил, а 2 года мне всё-таки написали. Похоже, что мои 6 лет пенсионного стажа посчитали как 3 года за 1 (слишком легкая работа, филонил много, прогуливал).
Тут, наверное, этот ребус может объяснить только тот, кто сейчас за рулем сидит. Нам даже пол-литра не поможет, слишком сложна загадка.
Ну так-то начал публиковаться ещё в далёком 2010-м году - ещё на mql4.com
Летом 11-го зарегистрировался на mql5.com
Первая работа во фрилансе - через год после регистрации - в 2012-м...
Но опыт - 4 года. Странно всё это как-то. Странно. Бьёт по репутации
Я тоже смотрю на свой стаж 2 года из 6, и смеюсь. Но в душе обидно.
Подумалось... Поглядел на опыт Барабашки - думал у него лет триста будет, ведь он пашет как швейная машинка на форуме. А у него 2 года. Ну вообще не серьёзно. Человек вкладывается весь.
Потом подглядел опыт одного из продавцов (видел его исходники - на уровне перепечатанной курсовой работы) - у него опыта больше в 1.5 раза. Ну ладно, чё... Будем у него учиться :)