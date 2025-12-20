Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 204
Пожалуйста помогите. 4 день жду код подтверждения но код не передаёт
На англоязычном форум есть обзорная ветка (там всего несколько постов), а заглавный пост как раз о том, что делать в таких случаях и что проверять в случае, если не дошел sms с ЕвроСоюза на телефонный номер мобильного провайдера в вашей стране на ваш телефон:
https://www.mql5.com/en/forum/444973
Ветка ( и советы) там на английском, но можно читать со встроенным в каждом посте переводчиком -
Там же написано - как контактировать с сервис деском в случае, если ничего не поможет.
Возможно мой профиль взломали - так как я не подписывался ни на какой канал
Где можно посмотреть историю авторизаций?
На канал Вас могут подписать без Вашего ведома. Просто отпишитесь.
Здравствуйте!
Подписалась на сигнал. Вроде в настройках все ок. Баланс счетов примерно одинаковый. Задержки с копированием понимаю. НО. Но почему объем сделок не копируется???? Копируется объем меньший, нежели у оригинального сигнала.
На объем сделок у подписчика влияет не только баланс счета у подписчика и провайдера.
Вот пост #9 где описаны все моменты (в том числе ссылками где посмотреть).
Кстати, у вас в журнале Метатрейдера (или в журнале MQL5 VPS если вы используете этот VPS) - есть автоматический расчет, например -
"percentage for volume conversion ..." - всё по этому примеру в статье.
Там и кроме ОИ есть очень интересные вещи, которые хотелось бы видеть в истории. Но не добавят, по крайней мере, пока основным рынком для MT не станет биржа, а не форекс.А в идеале, туда надо и стакан добавлять, но где ж набрать ресурсов под хранение такого! )
Содержимое стакана может изменяться (как событие OnBookEvent()) просто по факту добавления/удаления/изменения отложенного ордера, что вообщем-то сделкой не является, а значит на ОИ не влияет.
И совсем другое это непосредственно сделка, по факту которой изменяется и значение ОИ.
Что касается записи истории стакана, то это вещь действительно слишком ёмкая (гораздо более ёмкая, чем тиковая история), чтобы историю стакана можно было гонять в тестере (ведь цель полагаю именно в этом).
А к-во и суммарный объём ордеров? Если уж не стакан.