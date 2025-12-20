Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 204

Новый комментарий
 
Пожалуйста помогите. 4 день жду код подтверждения но код не передаёт 
 
Rukhajon #:
Пожалуйста помогите. 4 день жду код подтверждения но код не передаёт 

На англоязычном форум есть обзорная ветка (там всего несколько постов), а заглавный пост как раз о том, что делать в таких случаях и что проверять в случае, если не дошел sms с ЕвроСоюза на телефонный номер мобильного провайдера в вашей стране на ваш телефон:
https://www.mql5.com/en/forum/444973

Ветка ( и советы) там на английском, но можно читать со встроенным в каждом посте переводчиком -

Там же написано - как контактировать с сервис деском в случае, если ничего не поможет.

What to do if I am not receiving the verification SMS from MQL5.com to my phone?
What to do if I am not receiving the verification SMS from MQL5.com to my phone?
  • 2023.04.05
  • www.mql5.com
Please check the following: Ensure network coverage is strong Ensure the mobile number/s are not in roaming (in that case delivery is not guarantee...
 
Где можно посмотреть историю авторизаций?

Возможно мой профиль взломали - так как я не подписывался ни на какой канал
 
Alexandr Sokolov #:
Где можно посмотреть историю авторизаций?

Возможно мой профиль взломали - так как я не подписывался ни на какой канал

На канал Вас могут подписать без Вашего ведома. Просто отпишитесь.

 

Здравствуйте!

Подписалась на сигнал. Вроде в настройках все ок. Баланс счетов примерно одинаковый. Задержки с копированием понимаю. НО.   Но почему объем сделок не копируется???? Копируется объем меньший, нежели у оригинального сигнала.

 
Brookie2023 #:

Здравствуйте!

Подписалась на сигнал. Вроде в настройках все ок. Баланс счетов примерно одинаковый. Задержки с копированием понимаю. НО.   Но почему объем сделок не копируется???? Копируется объем меньший, нежели у оригинального сигнала.

На объем сделок у подписчика влияет не только баланс счета у подписчика и провайдера.
Вот пост где описаны все моменты (в том числе ссылками где посмотреть).

Кстати, у вас в журнале Метатрейдера (или в журнале MQL5 VPS если вы используете этот VPS) - есть автоматический расчет, например -
"percentage for volume conversion ..." - всё по этому примеру в статье.

Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5
Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Торговые сигналы MetaTrader 4 / MetaTrader 5 - это сервис, позволяющий трейдерам копировать торговые операции поставщика сигналов. Нашей целью было создание нового массового сервиса, который защищает подписчиков и избавляет их от излишних расходов.
 
Уважаемые разработчики МТ5,

хотел спросить, как именно работает функция SymbolInfoDouble(), так сказать, изнутри :
1. Отправляет запрос параметра ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE на сервер брокера и получает ответ ?
2. Или же запрашиваемый параметр ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE уже присутствует в терминале (будучи пришедшим с последним тиком), а функция просто показывает его значение ?
3. Первое или второе зависит от конкретной ситуации, то есть от запрашиваемого параметра ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE ?

В частности интересует, как это происходит при запросе параметра SYMBOL_SESSION_INTEREST.
(Разумеется, для таких торговых символов, для которых SYMBOL_SESSION_INTEREST имеется у брокера.)

Вторая часть вопроса, просто как рац. предложение :
Поскольку изменение значения параметра SYMBOL_SESSION_INTEREST привязано непосредственно к факту сделки, а именно :
- агент вошёл, и контрагент вошёл -> (плюс 2 к ОИ),
- агент вышел, и контрагент вышел -> (минус 2 к ОИ),
- агент вошёл, а контрагент вышёл -> (плюс 1 и минус 1, то есть ноль к ОИ),
- агент вышёл, а контрагент вошёл -> (минус 1 и плюс 1, то есть ноль к ОИ),
то может быть имеет смысл включить параметр SYMBOL_SESSION_INTEREST в состав структуры MqlTick, дабы этот параметр стал неотъемлемой (и синхронной) частью тиковой истории (истории сделок).
Наподобие, как например, объём сделки является неотъемлемой частью сделки и фигурирует в структуре MqlTick.
Я конечно понимаю, что формат файла тиковой истории уже слажен и существует много лет, но всё-таки ...
Может быть когда-нибудь ...
 
Evgeny Shevtsov #:
то может быть имеет смысл включить параметр SYMBOL_SESSION_INTEREST в состав структуры MqlTick, дабы этот параметр стал неотъемлемой (и синхронной) частью тиковой истории (истории сделок).
Наподобие, как например, объём сделки является неотъемлемой частью сделки и фигурирует в структуре MqlTick.
Я конечно понимаю, что формат файла тиковой истории уже слажен и существует много лет, но всё-таки ...
Может быть когда-нибудь ...

Там и кроме ОИ есть очень интересные вещи, которые хотелось бы видеть в истории. Но не добавят, по крайней мере, пока основным рынком для MT не станет биржа, а не форекс.

А в идеале, туда надо и стакан добавлять, но где ж набрать ресурсов под хранение такого! )
 
JRandomTrader #:

Там и кроме ОИ есть очень интересные вещи, которые хотелось бы видеть в истории. Но не добавят, по крайней мере, пока основным рынком для MT не станет биржа, а не форекс.

А в идеале, туда надо и стакан добавлять, но где ж набрать ресурсов под хранение такого! )

Содержимое стакана может изменяться (как событие OnBookEvent()) просто по факту добавления/удаления/изменения отложенного ордера, что вообщем-то сделкой не является, а значит на ОИ не влияет.

И совсем другое это непосредственно сделка, по факту которой изменяется и значение ОИ.

Что касается записи истории стакана, то это вещь действительно слишком ёмкая (гораздо более ёмкая, чем тиковая история), чтобы историю стакана можно было гонять в тестере (ведь цель полагаю именно в этом).

 
Evgeny Shevtsov #:

Содержимое стакана может изменяться (как событие OnBookEvent()) просто по факту добавления/удаления/изменения отложенного ордера, что вообщем-то сделкой не является, а значит на ОИ не влияет.

И совсем другое это непосредственно сделка, по факту которой изменяется и значение ОИ.

Что касается записи истории стакана, то это вещь действительно слишком ёмкая (гораздо более ёмкая, чем тиковая история), чтобы историю стакана можно было гонять в тестере (ведь цель полагаю именно в этом).

А к-во и суммарный объём ордеров? Если уж не стакан.

1...197198199200201202203204205206207208209210211212
Новый комментарий