Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 86
Добрый день. Возникла проблемы с отображением интерфейса сайта: Опера, Хром; Windows 7. Картинки прикреплены, по-другому их вставить не получается. Одна из картинок -- как выглядит окно ввода. Проблема возникла вчера во второй половине дня. Пропала возможность скачать терминал с https://www.metatrader5.com/ru/download. Есть подозрение, что возник конфликт с Касперским. Причём, во Фрилансе поле ввода выглядит нормально.
Я со вчерашнего вечера не мог ничего сделать, чистил кеш браузера, что только не делал. В итоге лёг спать оставив до утра с надеждой что починится само.
Сегодня отключил Касперского, обновил страницу форума и всё пошло, запустил снова Касперского и вот результат. Такого ранее не было
Разработчики уже знают (вчера сообщали им в сервис).
Проблема не решена:
Товарищи разработчики, есть шанс просматривать нормально сайт с запущенным Касперским?
У меня тоже, с включенным Касперским сайт рассыпается, не загружается до конца ( тормоза, картинки не прогружаются. Временно отключить защиту не помогает, только полное отключение касперского, тогда всё летает.
Например, страница "бесплатное" выглядит следующим образом:
это изображение моего сообщения, и попытка загрузить изображение:
У меня почему-то не этом сайте не всегда отображаются новые личные сообщения
Тоже самое. Раньше, на старой платформе, все сообщения отображались и приходили на все устройства, теперь это происходит не всегда. На мобильное устройство уведомления приходят не всегда. Чтобы увидеть новые сообщения надо обновлять страницу, если это не помогло, то иногда необходимо войти во вкладку Сообщения, чтобы увидеть новые сообщения. Раньше на старой платформе сообщений (приблизительно год назад) такого не было, все без исключения сообщения приходили. Возможно, опять касперский виноват, хотя как он может повлиять на мобильные уведомления.
Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой.
C Касперским разбираемся.
В качестве временной меры добавьте "c.mql5.com" в исключения. Для этого: Откройте Kaspersky Anti-Virus - Настройки(шестеренка) - Дополнительно - Сеть - Настроить исключения - Добавить. Перезагрузите устройство и проверьте наличие проблемной ситуации.
После добавления даже без перезагрузки на Windows 10 x64 сайт стал отображаться корректно. Спасибо!
Добавлено: веселье длилось недолго. После перезагрузки при попытке опубликовать картинку (в описании к коду в КодоБазе) картинка сначала не отобразилась, потом отобразилась на половину. ctrl + F5 вызвало снова загрузку форума без стилей. И потом уже никакие ухищрения не помогли восстановить отображение форума. Помогло только выгрузка KIS из памяти.
Ещё раз перезагрузил. Уже 30 минут сайт отображается нормально. Надеюсь так и дальше будет.
Повезло вам