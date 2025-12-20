Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 207
-- появилось уведомление о непрочитанных сообщениях -- непрочитанных нет и уведомление не уходит
удалось убрать
есть проблемы с уведомлениями от добавлений в группы/каналы
периодически возникают (не первые в списке) старые уведомления от приглашений в группы/каналы -- в данном случае возникло декабрьское уведомление от какого-то канала -- судя по всему, уведомления от каналов стоят особняком и не попадают в список "все чаты"
удалось убрать
У меня на планшете висела из-за не прочитанных сообщениях в избранных темах, отписался от всех и нормально
по уведомлениям о каналах/группах у них явные бока.
потому что не редкость -- типа, меня кто-то в понедельник на рассылку подписал -- уведомление пришло в пятницу и надо смотреть в списке, чтобы понять в чём причина.
в данном случае -- уведомление пришло от подписки на канал -- кто-то в декабре подписал, в феврале пришло уведомление.
нашел случайно -- в разделе Сообщения иконка Каналы была -- случайно нажал и увидел канал.
мог бы и не найти и так бы и висело уведомление вечность
Билд 4189
Функция ChartWindowFind() и ChartWindowFind(chart_id, indicator_shortname) не работает!
Ошибка 4102 ( ERR_CHART_NO_REPLY, График не отвечает )
Не знаю, куда написать. Возможно, здесь ответят.
18 февраля примерно в 15.36 отправил в маркет версию индикатора с исправлениями.
Сейчас уже 19 февраля. В отчете пишется: запущено тестирование 2024.02.18 15:36:50...
И продолжается Автоматическая валидация.
Интересно, сколько времени может занять это автоматическое тестирование?
Каким образом можно повлиять на этот процесс?
Предыдущая версия индикатора, возможно, будет работать с ошибкой. А новая версия висит. И остановить/удалить этот процесс не имею возможности.
Давно надо было остановить и запустить заново.
Подскажите, каким образом остановить. Это же на сервере компании Метаквотес. НАжимал на все что возможно. ПЕрезагружал страницу... Ничего не помогает.
Надеюсь, с началом рабочего дня специалисты компании Метаквотес на своем сервере остановят этот процесс. Как до них достучаться, не знаю...
Тут, я думаю - пока подождать.
Так как у многих это долго "крутится" (на англоязычном форуме даже ветка есть), и, наверное, сервис деск просто перезагрузит какой-то сервер, чтобы остановить.
Хорошо, Сергей. Подожду.
В коде нет бесконечных циклов. По крайней мере, у меня все работает без сбоев и зависаний. Я за клиентов беспокоюсь. Предыдущее исправление странно как-то себя проявило. Хорошо, что оно попало на выходные.
Внес исправление в другую часть программы. Все стало работать нормально. Но вот на сервере какой-то сбой произошел. И в маркете как раз предыдущая - "неисправная" версия сейчас доступна.
Вопрос по Фрилансу: минимальная стоимость работ 30 -- разрешено создавать работы меньше минимальной стоимости, например, проводя как "перевод"?
В сервисе регулярно проходят такие работы -- не понятно что это -- явно не "перевод" -- текст задания одинаковый, по несколько работ в день -- вот вчера в Завершено:
-- и сегодня такая же: