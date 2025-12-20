Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 207

Andrey F. Zelinsky #:

-- появилось уведомление о непрочитанных сообщениях -- непрочитанных нет и уведомление не уходит

удалось убрать

есть проблемы с уведомлениями от добавлений в группы/каналы

периодически возникают (не первые в списке) старые уведомления от приглашений в группы/каналы -- в данном случае возникло декабрьское уведомление от какого-то канала -- судя по всему, уведомления от каналов стоят особняком и не попадают в список "все чаты"

 
У меня на планшете висела из-за не прочитанных сообщениях в избранных темах, отписался от всех и нормально

 
по уведомлениям о каналах/группах у них явные бока.

потому что не редкость -- типа, меня кто-то в понедельник на рассылку подписал -- уведомление пришло в пятницу и надо смотреть в списке, чтобы понять в чём причина.

в данном случае -- уведомление пришло от подписки на канал -- кто-то в декабре подписал, в феврале пришло уведомление.

нашел случайно -- в разделе Сообщения иконка Каналы была -- случайно нажал и увидел канал.

мог бы и не найти и так бы и висело уведомление вечность

 

Билд 4189

Функция ChartWindowFind() и ChartWindowFind(chart_id, indicator_shortname) не работает!

Ошибка 4102 ( ERR_CHART_NO_REPLY, График не отвечает )


 

Не знаю, куда написать. Возможно, здесь ответят.

18 февраля примерно в 15.36 отправил  в маркет версию индикатора с исправлениями. 

Сейчас уже 19 февраля. В отчете пишется: запущено тестирование 2024.02.18 15:36:50...

И продолжается Автоматическая валидация. 

Интересно, сколько времени может занять это автоматическое тестирование?

Каким образом можно повлиять на этот процесс? 

Предыдущая версия индикатора, возможно, будет работать с ошибкой. А новая версия висит. И остановить/удалить этот процесс не имею возможности.

 
Давно надо было остановить и запустить заново.

 
Подскажите, каким образом остановить. Это же на сервере компании Метаквотес. НАжимал на все что возможно. ПЕрезагружал страницу... Ничего не помогает.

Надеюсь, с началом рабочего дня специалисты компании Метаквотес на своем сервере остановят этот процесс. Как до них достучаться, не знаю...

 
Тут, я думаю - пока подождать.
Так как у многих это долго "крутится" (на англоязычном форуме даже ветка есть), и, наверное, сервис деск просто перезагрузит какой-то сервер, чтобы остановить.

Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий

что происходит с mql5 web? Я не могу загрузить свой советник на рынок... он продолжает находиться в состоянии проверки и никогда не заканчивается?

Хавьер Сантьяго Гастон Де Ириарте Кабрера , 2024.02.19 07:20

0k, я могу найти, что не так в моем коде, но я не могу загрузить файлы на рынок (каждый раз, когда вы загружаете, они остаются в памяти того, у которого есть цикл). Перезапускает ли mql5.com серверы или тестеры стратегий в какие-нибудь дни? или какой-то способ выйти из цикла?


 
Хорошо, Сергей. Подожду.

В коде нет бесконечных циклов. По крайней мере, у меня все работает без сбоев и зависаний. Я за клиентов беспокоюсь. Предыдущее исправление странно как-то себя проявило. Хорошо, что оно попало на выходные.

Внес исправление в другую часть программы. Все стало работать нормально. Но вот на сервере какой-то сбой произошел. И в маркете как раз предыдущая - "неисправная" версия сейчас доступна.

 

Вопрос по Фрилансу: минимальная стоимость работ 30 -- разрешено создавать работы меньше минимальной стоимости, например, проводя как "перевод"?

В сервисе регулярно проходят такие работы -- не понятно что это -- явно не "перевод" -- текст задания одинаковый, по несколько работ в день -- вот вчера в Завершено:

-- и сегодня такая же:


