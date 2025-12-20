Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 30
Скажите мне пришёл ответ просят показать логи терминала что это такое можно узнать?
вот как эти логи отправить
Здравствуйте!
У меня проблема, дело в том что на моем сервере установлено несколько терминалов в которых торговля ведется по сигналам, но с вчерашнего вечера начались проблемы, а именно выскакивает ошибка: "Signal - connecting to signal server", долго зацикливается и после долгих усилий может появиться что то вроде "Signal - ping to signal server 35670.47 ms, to trade server 45671.47 ms". Торговля ведется по нескольким сигналам, ошибка аналогичная на всех них. Пробовал на нескольких ПК, т.к. грешил на VDS, но все аналогично.
Здравствуйте!
нет соединения с сервером , что делать?
Не отображается полный список Друзей. При нажатии на "Все" -- появляется "Скрыть" -- но отображение списка друзей при этом не меняется.
Проверил на Windows 8.1 x32 Google Chrome 40.0.2214.111 m; IE 11 11.0.9600.17498. Масштаб в системе и в браузерах 100%. Полный список при разворачивании показывается весь.
Хром, Опера -- НЕ разворачивается
на Firefox -- разворачивается
Хром, Опера -- НЕ разворачивается
на Firefox -- разворачивается
К сожалению мы не можем воспроизвести эту ошибку.
Укажите пожалуйста версии ваших браузеров.