Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 91

Новый комментарий
 
супермен:

А если Рашид определит сколько было аккаунтов у вас до этого, то и этот не доживёт до утра.

 

-

[Удален]  
Доброго дня. Сегодня при оформлении заявки на вывод средств появилось сообщение об ограничении финансовых операций. До заявки все было нормально. Администрация, подскажите, пожалуйста, в чем причина? И "Автор лишен прав продажи продуктов". СПАМа не было, нарушений никаких тоже.
 
Volha Loyeva:
Доброго дня. Сегодня при оформлении заявки на вывод средств появилось сообщение об ограничении финансовых операций. До заявки все было нормально. Администрация, подскажите, пожалуйста, в чем причина? И "Автор лишен прав продажи продуктов". СПАМа не было, нарушений никаких тоже.

Ответили в заявке вашего клона-спамера. Одного нужно убить

[Удален]  
MetaQuotes Software Corp.:

Ответили в заявке вашего клона-спамера. Одного нужно убить

Очень прошу, не могли бы вы убить старый аккаунт (https://www.mql5.com/ru/users/urbands)? так как его использование уже не планировалось!

Если бы была возможность удаления, то он давно был бы удален уже

Дело в том, что мне было необходимо изменить персональные данные, а этого сделать нельзя. Пришлось создать новый аккаунт, а прошлый был полностью очищен и не использовался больше уже давно.

Уважаемая администрация, прошу понять ситуацию и снять ограничения действующего аккаунта.

С уважением. Спасибо за внимание.

Dzmitry Urbanovich
Dzmitry Urbanovich
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
[Удален]  
MetaQuotes Software Corp.:

Ответили в заявке вашего клона-спамера. Одного нужно убить

Доброго дня. Большое спасибо, тот аккаунт, который просила, убили. Но подскажите, пожалуйста, как быть с действующим аккаунтом? Ограничения на нем остались.

[Удален]  
MetaQuotes Software Corp.:

Ответили в заявке вашего клона-спамера. Одного нужно убить

Огромное спасибо. Ограничения на действующем аккаунте сняли, но максимальная сумма операций пока что осталась 0.01 USD. Подскажите, пожалуйста, это временно?

 
Volha Loyeva:

Огромное спасибо. Ограничения на действующем аккаунте сняли, но максимальная сумма операций пока что осталась 0.01 USD. Подскажите, пожалуйста, это временно?

Если это максимальная сумма для вывода - это означает, что на данном аккаунте нет заработанных средств. 

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Если это максимальная сумма для вывода - это означает, что на данном аккаунте нет заработанных средств. 

странно, но там есть заработанные средства и не мало. Может быть еще в чем- то может быть причина?

 
Volha Loyeva:

странно, но там есть заработанные средства и не мало. Может быть еще в чем- то может быть причина?

Если сумма заморожена - она не учитывается. Например на счету $45 и из них заморожено $45. Значит к выводу готово "0.0".

1...848586878889909192939495969798...212
Новый комментарий