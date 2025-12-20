Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 91
А если Рашид определит сколько было аккаунтов у вас до этого, то и этот не доживёт до утра.
Доброго дня. Сегодня при оформлении заявки на вывод средств появилось сообщение об ограничении финансовых операций. До заявки все было нормально. Администрация, подскажите, пожалуйста, в чем причина? И "Автор лишен прав продажи продуктов". СПАМа не было, нарушений никаких тоже.
Ответили в заявке вашего клона-спамера. Одного нужно убить
Очень прошу, не могли бы вы убить старый аккаунт (https://www.mql5.com/ru/users/urbands)? так как его использование уже не планировалось!
Если бы была возможность удаления, то он давно был бы удален уже
Дело в том, что мне было необходимо изменить персональные данные, а этого сделать нельзя. Пришлось создать новый аккаунт, а прошлый был полностью очищен и не использовался больше уже давно.
Уважаемая администрация, прошу понять ситуацию и снять ограничения действующего аккаунта.
С уважением. Спасибо за внимание.
Доброго дня. Большое спасибо, тот аккаунт, который просила, убили. Но подскажите, пожалуйста, как быть с действующим аккаунтом? Ограничения на нем остались.
Огромное спасибо. Ограничения на действующем аккаунте сняли, но максимальная сумма операций пока что осталась 0.01 USD. Подскажите, пожалуйста, это временно?
Если это максимальная сумма для вывода - это означает, что на данном аккаунте нет заработанных средств.
странно, но там есть заработанные средства и не мало. Может быть еще в чем- то может быть причина?
Если сумма заморожена - она не учитывается. Например на счету $45 и из них заморожено $45. Значит к выводу готово "0.0".