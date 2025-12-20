Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 132
Добрый день, Сергей!
Проверил. Не прокатило См. в аттаче
Она (ссылка на скачивание) правее (правее слова "Баланс: ..."). Просто расширьте Метатрейдер на весь экран монитора -
И проверьте - установлен ли у вас Internet Explorer на компьютере (у меня 11 версия IE), так как Маркет использует IE.
Билд МТ4 проверьте (у меня билд 1262).
И зайдите сюда (может вы уже установили ..) -
Добрый день, Сергей!
Ваша догадка оказалась верна - у меня стоял абсолютно устаревший билд. Идею об этом мне подсказал Владислав Андрющенко.
Все разрешилось!
Спасибо всем за помощь!
И удачи всем!
С уважением, Александр
а так?
Почему вы не можете поделиться кодом?
Я получаю ошибку: обнаружено использование DLL
Пожалуйста, дайте мне знать, как я могу поделиться кодом.
Я видел это: https://www.mql5.com/en/code/7673
И мой код похож.
В последнее время часто появилась отмена покупки с комментарием "Purchase canceled, no activation." За последний месяц было четыре таких финта.
Покупают, через час покупка отменена. Что это?
Это нормальная фишка, ее добавили недавно.
Покупатель может отменить покупку, если еще не активировал ее.
Например: ошибся с версией, ошибся с экспертом.
Это очень спасает в разборках, как им вернуть деньги, если пользователь выбрал продукт не для того терминала.
По сути продавец ничего не теряет - пользователь покупает сразу другую версию для другого терминала.
Я считаю, что это удобно и для клиентов и для продавцов.
Там условия: только если не было активировано. Т.е. если пользователь купил и в течении некоторого времени понял, что купил не ту версию.
Как можно вернуть деньги за пол часа? В личку никто не писал. Штатных функций по отмене на сайте вроде нет. Сервисдеск так быстро тоже не сработает.
Покупок другой версии для другого терминала нет. Деньги заводятся и выводятся, может отмывают ? В чем смысл таких операций?
Есть штатная функция на сайте.
Это сделано (мне кажется) для удобства.
(последнее время) покупатели не смотрят, для какого терминала берут утилиту (покупают не с терминала) Писал об этом на сайт, но это воспринималось, как будь то рекламирую.
и потом тонны текста в ЛС отправляют : как мне поменять и так далее., я ошибся, вышлите мне файл для другого терминала и так далее.......... верни деньги.........
Раньше все было через СД, что очень долго и неудобно.
Сейчас: Если человек купил, но не активировал (потому что на его терминале в разделе покупок нет этого эксперта (он для другого терминала)), тогда может сам отменить и купить для другого терминала.
А если уже активировал, то знал, на что идет и такая отмена не работает. Активировал - тогда пользуйся .
А где находится?