Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 107
это предупреждение явно скрыто от глаз, и ни как не выделяется, есть скрин как оно выглядит
Прямо перед глазами на первой же странице пополнения счёта в профиле в разделе "Платежи\Пополнить счёт":
А вот следующая страница при выборе пополнения картой:
В итоге вы два раза видели сообщение о том, что деньги заводятся для внутреннего использования. Но для вас они скрыты оказались? Или не читаем от слова "совсем" ?
в любом случае меня не устраивает качество ваших услуг, как бы то ни было. И я хочу вернуть ту сумму которую внес.
Или не читаем от слова "совсем" ?
Почему не читаем? Компания Microsoft объявила победителей скорочтения. Победителями оказались русские, они быстрее всех нажимают кнопку "С условиями использования согласен."...
Большая просьба к Администрации.
Один из моих заказчиков в фрилансе https://www.mql5.com/ru/job/103363 хочет оставить на моё имя персональный заказ в фрилансе сроком на 10 дней.
Но он не может этого сделать по причине ограничения в правах на 10 лет.
При этом он утверждает, что в никаких мошеннических операциях на сайте mql5.com не участвовал.
Я ему верю, а Вам и так известно в чем он провинился.
Поэтому прошу Администрацию сайта снять с него ограничение, на время необходимое и достаточное ему для формирования заказа в фрилансе на мое имя.
Спасибо за ваше внимание.
Бывают ситуации когда под бан попадает общий IP. Посоветуйте товарищу сменить IP - так он точно будет знать: бан наложен на IP или на его учетную запись. Если на его учетную запись - тут без вариантов.
Спасибо. Попробуем.
На много проще открыть профиль заказчика и посмотреть не перечёркнут-ли его ник. Если нет, значит попал на блокированный IP и есть необходимость перезапустить роутер. Если-же перечёркнут, то ничего не поможет.
Попробовал, в профиле заказчика его ник нигде не перечеркнут
посмотрел его сообщения на форуме, там также его ник нигде не перечеркнут
несмотря на это у него нет возможности оставить на мое имя персональный заказ
А вот это уже означает, что на пользователя точно поразили в правах. Сидеть ему 10 лет без права подавать заявки во фрилансе. Значит точно виновен. Дальше не имеет смысла обсуждать.
но он не заявку на исполнение хочет оставить, а заказ сформировать на мое имя.
исполнителем буду я, а он заказчик