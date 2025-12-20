Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 107

Новый комментарий
 
Dmitriy Berdnikov:

это предупреждение явно скрыто от глаз, и ни как не выделяется, есть скрин как оно выглядит

Прямо перед глазами на первой же странице пополнения счёта в профиле в разделе "Платежи\Пополнить счёт":


А вот следующая страница при выборе пополнения картой:


В итоге вы два раза видели сообщение о том, что деньги заводятся для внутреннего использования. Но для вас они скрыты оказались? Или не читаем от слова "совсем" ?

 
Artyom Trishkin:

Прямо перед глазами на первой же странице пополнения счёта в профиле в разделе "Платежи\Пополнить счёт":


А вот следующая страница при выборе пополнения картой:


В итоге вы два раза видели сообщение о том, что деньги заводятся для внутреннего использования. Но для вас они скрыты оказались? Или не читаем от слова "совсем" ?

в любом случае меня не устраивает качество ваших услуг, как бы то ни было. И я хочу вернуть ту сумму которую внес.

 
Artyom Trishkin:

Или не читаем от слова "совсем" ?

Почему не читаем? Компания Microsoft объявила победителей скорочтения. Победителями оказались русские, они быстрее всех нажимают кнопку "С условиями использования согласен."...

 

Большая просьба к Администрации.

Один из моих заказчиков в фрилансе  https://www.mql5.com/ru/job/103363  хочет оставить на моё имя персональный заказ в фрилансе сроком на 10 дней.

Но он не может этого сделать по причине ограничения в правах на 10 лет.

При этом он утверждает, что в никаких мошеннических операциях на сайте mql5.com не участвовал.

Я ему верю, а Вам и так известно в чем он провинился.

Поэтому прошу Администрацию сайта снять с него ограничение, на время необходимое и достаточное ему для формирования заказа в фрилансе на мое имя.

Спасибо за ваше внимание.

Фриланс-сервис на MQL5.com: Скальпер с доходностью от 15% в месяц
Фриланс-сервис на MQL5.com: Скальпер с доходностью от 15% в месяц
  • www.mql5.com
В поисках советника на стратегии сальпингита, с доходностью от 15% в месяц. Код должен быть в открытом виде. Также нужно полное описание работы с советником и его составляющими индикаторами, на каком принципе и когда он работает, для возможности дальнейшего его обслуживании.
 
Denis Nikolaev:

Большая просьба к Администрации.

Один из моих заказчиков в фрилансе  https://www.mql5.com/ru/job/103363  хочет оставить на моё имя персональный заказ в фрилансе сроком на 10 дней.

Но он не может этого сделать по причине ограничения в правах на 10 лет.

При этом он утверждает, что в никаких мошеннических операциях на сайте mql5.com не участвовал.

Я ему верю, а Вам и так известно в чем он провинился.

Поэтому прошу Администрацию сайта снять с него ограничение, на время необходимое и достаточное ему для формирования заказа в фрилансе на мое имя.

Спасибо за ваше внимание.

Бывают ситуации когда под бан попадает общий IP. Посоветуйте товарищу сменить IP - так он точно будет знать: бан наложен на IP или на его учетную запись. Если на его учетную запись - тут без вариантов.

 
Vladimir Karputov:

Бывают ситуации когда под бан попадает общий IP. Посоветуйте товарищу сменить IP - так он точно будет знать: бан наложен на IP или на его учетную запись. Если на его учетную запись - тут без вариантов.

Спасибо. Попробуем.

 
Denis Nikolaev:

Спасибо. Попробуем.

На много проще открыть профиль  заказчика и посмотреть не перечёркнут-ли его ник. Если нет, значит попал на блокированный IP и есть необходимость перезапустить роутер. Если-же перечёркнут, то ничего не поможет.

 
Alexey Viktorov:

На много проще открыть профиль  заказчика и посмотреть не перечёркнут-ли его ник. Если нет, значит попал на блокированный IP и есть необходимость перезапустить роутер. Если-же перечёркнут, то ничего не поможет.

Попробовал, в профиле заказчика его ник нигде не перечеркнут

посмотрел его сообщения на форуме, там также его ник нигде не перечеркнут

несмотря на это у него нет возможности оставить на мое имя персональный заказ

 
Denis Nikolaev:

Попробовал, в профиле заказчика его ник нигде не перечеркнут

посмотрел его сообщения на форуме, там также его ник нигде не перечеркнут

несмотря на это у него нет возможности оставить на мое имя персональный заказ

А вот это уже означает, что на пользователя точно поразили в правах. Сидеть ему 10 лет без права подавать заявки во фрилансе. Значит точно виновен. Дальше не имеет смысла обсуждать.

 
Vladimir Karputov:

А вот это уже означает, что на пользователя точно поразили в правах. Сидеть ему 10 лет без права подавать заявки во фрилансе. Значит точно виновен. Дальше не имеет смысла обсуждать.

но он не заявку на исполнение хочет оставить, а заказ сформировать на мое имя.

исполнителем буду я, а он заказчик

1...100101102103104105106107108109110111112113114...212
Новый комментарий