Помогите. Купил сегодня индикатор. А его нет в платформе.
Как именно Вы покупали: через сайт, прямо из терминала....
через сайт заплатил 50 $
в профиле на сайте - баланс 50 $, заморожено 50 $
в терминале баланс-0, в маркете в покупках пусто
через сайт
Способ оплаты? И самое главное, в терминале MetaTrader 5, который открылся, в настройках была заполнена вкладка "Сообщество" (два поля - MQL5.com аккаунт и пароль)?
карта ВТБ, сообщество заполнено
Покажите Журнал терминала. Там есть запись о покупке? Приложите файл за сегодня.
Нужен журнал за сегодня (во вкладке "Журнал" правый клик и пункт меню "Открыть" - в папке выбрать файл журнала за сегодня и его прикрепить в сообщение).
Обратите внимание на строку:
впечатление, что перед покупкой терминал не был авторизован в MQL5.community (или не были заполнены поля "Сообщество" или в этот момент сайт MQL5.community был в перезагрузке.
Теперь Вам нужно составить заявку в сервисдеск, где описать подробно Ваши действия, приложить скрины из банка (мобильного банка и тому подобное - в общем подтверждение покупки), приложить этот файл журнала. И ждать понедельника.