v9137397540:
Помогите. Купил сегодня индикатор. А его нет в платформе.

Как именно Вы покупали: через сайт, прямо из терминала....
 
через сайт заплатил 50 $

в профиле на сайте - баланс 50 $, заморожено 50 $

в терминале баланс-0, в маркете в покупках пусто

 
Способ оплаты? И самое главное, в терминале MetaTrader 5, который открылся, в настройках была заполнена вкладка "Сообщество" (два поля - MQL5.com аккаунт и пароль)?
 
карта ВТБ, сообщество заполнено
 
Покажите Журнал терминала. Там есть запись о покупке? Приложите файл за сегодня.
 
журнал
 
20170422.log  23 kb
 
Обратите внимание на строку:

QS      0       19:43:38.700    Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1583 started (MetaQuotes Software Corp.)
NP      0       19:43:38.700    Terminal        Windows 7 Home Premium (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i7-4770  @ 3.40GHz, RAM: 9381 / 16262 Mb, HDD: 45651 / 512684 Mb, GMT+07:00
CQ      0       19:43:38.700    Terminal        C:\Users\Вячеслав\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
QQ      0       19:43:39.834    Network '5211566': authorized on RoboForex-MetaTrader 5 through Russia (ping: 96.97 ms)
LN      0       19:43:39.834    Network '5211566': previous successful authorization performed from 5.44.168.45 on 2017.04.22 13:45:05
RO      0       19:43:39.954    Network '5211566': terminal synchronized with RoboForex (CY) Ltd.
EI      0       19:43:39.954    Network '5211566': trading has been enabled - hedging mode
EM      2       19:43:39.994    MailDispatcher  invalid settings (Tools->Options->Email)
QS      2       19:43:40.268    MailDispatcher  invalid settings (Tools->Options->Email)
EJ      2       19:43:40.327    MailDispatcher  invalid settings (Tools->Options->Email)
LM      2       19:49:53.737    MQL5.community  authorization failed
KE      2       19:49:54.197    MQL5 Market     failed to get list of user products (www.mql5.com:443 send failed [401: Unauthorized])
FE      2       19:49:54.237    MQL5 Market     product [431] not found in the database
RN      2       19:51:06.235    MQL5.community  authorization failed
DD      2       19:51:06.426    MQL5 Market     failed to get list of user products (www.mql5.com:443 send failed [401: Unauthorized])
ES      2       19:51:06.436    MQL5 Market     product [431] not found in the database
QH      2       19:53:39.245    MQL5.community  authorization failed
GR      2       19:53:39.399    MQL5 Market     failed to get list of user products (www.mql5.com:443 send failed [401: Unauthorized])
ER      2       19:53:57.674    MQL5    failed MQL5.community registration - user: 5211566, e-mail: bl2210ZYX1961Lb [403]
OM      2       19:54:19.057    MQL5.community  authorization failed
IE      2       19:54:19.107    MQL5 Market     failed to get list of user products (www.mql5.com:443 send failed [401: Unauthorized])

впечатление, что перед покупкой терминал не был авторизован в MQL5.community (или не были заполнены поля "Сообщество" или в этот момент сайт MQL5.community был в перезагрузке.


Теперь Вам нужно составить заявку в сервисдеск, где описать подробно Ваши действия, приложить скрины из банка (мобильного банка и тому подобное - в общем подтверждение покупки), приложить этот файл журнала. И ждать понедельника.

