Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!

Привет, разработчики!

После последнего обновления.

Я попытался скопировать EURUSD в пользовательский символ для анализа в реальном времени. Раньше все работало нормально. Но теперь Custom не работает нормально.

Смотрите изображение ниже:

terminal

strategy tester

Как видите, тестер не работает должным образом. Пожалуйста, посоветуй мне. У меня есть сценарий прилагается.

Версия:

version

Файлы:
SymbolCopyier.mq5  5 kb
 
Может ли разработчик помочь мне с моим запросом, пожалуйста?
 
И Слава вам там ответил, а вы ему. Зачем решили ещё и тут с тем же вопросом разбираться?
 
Artyom trishkin :

You have already created a topic.

And Slava answered him. What did you decide to do?

Я запутался, где именно мне нужно было пойти с запросом. Независимо от того, чтобы сообщить разработчику или отдельный запрос.

 
jaffer wilson:

Я запутался, где именно мне нужно было пойти с запросом. Независимо от того, чтобы сообщить разработчику или отдельный запрос.

Теперь отслеживайте вашу тему:

Проблемы с пользовательскими символами
Проблемы с пользовательскими символами
  • 2019.05.13
  • www.mql5.com
Привет, разработчики! После последнего обновления. Я попытался скопировать EURUSD в специальный символ для анализа в реальном времени...
 
Artyom trishkin :

Now track your topic:

Я нахожусь на этом сейчас. Благодарю.

 
Добрый день. перестал работать советник. удалил теперь не устанавливается выдаёт ошибку cannot load.  Куда обратиться с этим вопросом? Или сюда можно полную информацию выложить?
 
jaffer wilson:

У вас есть какое-либо решение проблемы, с которой я столкнулся? Как это произошло после того, как я обновил MetaTrader 5.

Ваша тема здесь: Проблемы с пользовательскими символами

 
Artyom trishkin :

Now track your topic:

Можете ли вы порекомендовать какое-либо решение для моего запроса? Пока я все еще жду ответа от СЛАВА. Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть.

 
jaffer wilson:

Можете ли вы порекомендовать какое-либо решение для моего запроса? Пока я все еще жду ответа от СЛАВА. Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть.

Ждите ответа от Славы в своей теме. Если будут найдены ошибки, то они будут исправлены и войдут в оно из следующих обновлений. Либо Слава укажет вам на вашу ошибку. Но постоянно спрашивать всех в разных темах о скорейшем решении вашего вопроса - результата не даст. Имейте пожалуйста терпение.

