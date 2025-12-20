Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 88
Привет, разработчики!
После последнего обновления.
Я попытался скопировать EURUSD в пользовательский символ для анализа в реальном времени. Раньше все работало нормально. Но теперь Custom не работает нормально.
Смотрите изображение ниже:
Как видите, тестер не работает должным образом. Пожалуйста, посоветуй мне. У меня есть сценарий прилагается.
Версия:
Может ли разработчик помочь мне с моим запросом, пожалуйста?
jaffer wilson, 2019.05.13 10:15
Привет, разработчики!
После последнего обновления.
Я попытался скопировать EURUSD в специальный символ для анализа в реальном времени. Раньше все работало нормально. Но теперь Custom не работает нормально.
Смотрите изображение ниже:
Как видите, тестер не работает должным образом. Пожалуйста, посоветуй мне. У меня есть сценарий прилагается.
Версия:
Я запутался, где именно мне нужно было пойти с запросом. Независимо от того, чтобы сообщить разработчику или отдельный запрос.
Я запутался, где именно мне нужно было пойти с запросом. Независимо от того, чтобы сообщить разработчику или отдельный запрос.
Я нахожусь на этом сейчас. Благодарю.
У вас есть какое-либо решение проблемы, с которой я столкнулся? Как это произошло после того, как я обновил MetaTrader 5.
Можете ли вы порекомендовать какое-либо решение для моего запроса? Пока я все еще жду ответа от СЛАВА. Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть.
Ждите ответа от Славы в своей теме. Если будут найдены ошибки, то они будут исправлены и войдут в оно из следующих обновлений. Либо Слава укажет вам на вашу ошибку. Но постоянно спрашивать всех в разных темах о скорейшем решении вашего вопроса - результата не даст. Имейте пожалуйста терпение.