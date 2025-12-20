Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 50
Здравствуйте!
После обновления до 971 билда в экспертах появилась такая ошибка:
2016.07.01 13:03:58.827 cannot load 'C:\Users\Администратор\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1FC724C8C211BFE8ECF8B599A855301E\MQL4\indicators\divergencepetr_s7.ex4'
Что может быть причиной этого и как её устранить?
Экспертов несколько - все работают с разными индикаторами и почти на всех такое. Сам индикатор перекомпиллировал в Editore ни одной ошибки нет.
Здравствуйте! Дело в том, что я зашёл в терминал MT4 на VPS сервере, и совершил оттуда покупку советника "Be Free mt4" Но, я забыл залогиниться под своей учётной записью. И теперь ситуация следущая: на том терминале откуда совершал покупку, советник на график ставится, а захожу со стационарного компьютера, и пишет: "2016.07.04 22:58:39.827 invalid 'C:\Users\1\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\FE730AF851FECFA87FBE837A06E720C2\MQL4\Experts\Market\Be Free mt4.ex4' license" Хотя в том терминале я тоже залогинился, но активации нет...что делать?
Номер платежки на почте есть, данные свои могу подтвердить, просто первый раз покупаю продукт на маркете, и не знал что если не залогиниться в терминале, будут проблемы с активацией на других компьютерах =(
Добрый день.
Я подписался на Сигналы https://www.mql5.com/en/signals/204331
Но при копировании терминал выдает ошибку
"
2016.07.05 09:09:50.441 '5143241': Signal - position #24061867 sell 0.10 GBPUSD. at 1.32477 skipped as no symbol found
2016.07.05 09:09:50.441 '5143241': Signal - position #24061844 sell 0.10 EURUSD. at 1.11282 skipped as no symbol found
"
Читайте дальше там же https://www.mql5.com/ru/forum/10603#q13
Поиск подходящего для копирования символа производится в следующем порядке:
Alexander Layzerevich:
2016.07.05 09:09:50.441 '5143241': Signal - position #24061867 sell 0.10 GBPUSD. at 1.32477 skipped as no symbol found
какое полное называние на вашем счёте символа с "GBPUSD" ? Есть ли префиксы разные?
Читайте дальше там же https://www.mql5.com/ru/forum/10603#q13
судя по журналу "no symbol found" символ не найден.
Если же там есть более одного символа - то стоило бы писать "amibigous symbol" или "many sumbol found" чтоб не гадать причину
какое полное называние на вашем счёте символа с "GBPUSD" ? Есть ли префиксы разные?
судя по журналу "no symbol found" символ не найден.
Если же там есть более одного символа - то стоило бы писать "amibigous symbol" или "many sumbol found" чтоб не гадать причину
Оставил только 2 символа EURUSD и GPBUSD
Ошибка та же. Не видит терминал символы.
Как же исправить ?
Оставил только 2 символа EURUSD и GPBUSD
Ошибка та же. Не видит терминал символы.
Как же исправить ?
"Оставил..." - это неправильно. Здесь от Вас не зависит, так как терминал просматривает ВСЕ доступные символы для данного торгового счёта - при этом не имеет значение, скрыты эти символы в окне "Обзор рынка" или нескрыты.
Покажите окно "Обзор рынка" в момент ввода в поле "+" слова "GBP"...
Покажите окно "Обзор рынка" в момент ввода в поле "+" слова "GBP"...
Подскажите, как это сделать ? не нашел в окне "Обзор рынка" поле "+"
Вот так:
и результат:
В данный момент идет проверка введенных данных и регистрация покупки в Маркете.
В случае успешной оплаты начнется автоматическая загрузка продукта.
Если по каким-либо причинам покупка не завершилась, вы можете сообщить об ошибке на странице контактов - https://www.mql5.com/ru/contact."
Собственно после этого все зависло. Ссылка на скачивание или автозагрузка не началась. Написал в сервисдеск, ответа пока нет. Транзакция через Gate2shop прошла. Деньги на моем аккаунте не появились, индикатор не скачался. Может я конечно тороплюсь, но уже 2 суток ни ответа ни привета...