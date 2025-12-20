Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 50

devkon:

Здравствуйте!

После обновления до 971 билда в экспертах появилась такая ошибка:

2016.07.01 13:03:58.827 cannot load 'C:\Users\Администратор\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1FC724C8C211BFE8ECF8B599A855301E\MQL4\indicators\divergencepetr_s7.ex4'

 Что может быть причиной этого и как её устранить?

Экспертов несколько - все работают с разными индикаторами и почти на всех такое. Сам индикатор перекомпиллировал в Editore ни одной ошибки нет. 

Пожалуйста отпишите в СервисДеск.
 

Здравствуйте! Дело в том, что я зашёл в терминал MT4 на VPS сервере, и совершил оттуда покупку советника "Be Free mt4" Но, я забыл залогиниться под своей учётной записью. И теперь ситуация следущая: на том терминале откуда совершал покупку, советник на график ставится, а захожу со стационарного компьютера, и пишет: "2016.07.04 22:58:39.827 invalid 'C:\Users\1\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\FE730AF851FECFA87FBE837A06E720C2\MQL4\Experts\Market\Be Free mt4.ex4' license" Хотя в том терминале я тоже залогинился, но активации нет...что делать? 

Номер платежки на почте есть, данные свои могу подтвердить, просто первый раз покупаю продукт на маркете, и не знал что если не залогиниться в терминале, будут проблемы с активацией на других компьютерах =(

wy77xim9c0.jpg  91 kb
 

Добрый день.

Я подписался на Сигналы https://www.mql5.com/en/signals/204331

Но при копировании терминал выдает ошибку

"

2016.07.05 09:09:50.441 '5143241': Signal - position #24061867 sell 0.10 GBPUSD. at 1.32477 skipped as no symbol found

2016.07.05 09:09:50.441 '5143241': Signal - position #24061844 sell 0.10 EURUSD. at 1.11282 skipped as no symbol found

Хотя в ФАГ по сервису Сигналы написано

"

Если на счете Подписчика найден символ с таким же названием, как и на счете Провайдера, то копирование сделок производится именно на этом символе. Если же символ не найден, то начинается поиск подходящего символа.

Поиск подходящего для копирования символа производится в следующем порядке:

  1. На счете Подписчика ищутся все инструменты, чьи имена совпадают по первым 6 символам с инструментом Подписчика. Например, EURUSD == EURUSDxxx == EURUSDyyy
Так вот у меня вопрос : Как это исправить наиболее скорейшим образом. Т.к. я всё таки заплатил за Сигналы, но не получаю услуги.
 
Alexander Layzerevich:

Читайте дальше там же https://www.mql5.com/ru/forum/10603#q13

Поиск подходящего для копирования символа производится в следующем порядке:

  1. На счете Подписчика ищутся все инструменты, чьи имена совпадают по первым 6 символам с инструментом Подписчика. Например, EURUSD == EURUSDxxx == EURUSDyyy.
  2. Для каждого найденного инструмента проверяется полное разрешение на торговлю. Если торговля разрешена частично или полностью запрещена, то такой инструмент отбрасывается.
  3. Для каждого оставшегося инструмента проверяется тип расчета маржи - если тип Forex, то инструмент проходит дальше. Инструменты с типом расчета CFD, Futures и т.п. отбрасываются.
  4. Если после проверок не осталось ни одного инструмента, или найдено более одного инструмента, то считается, что сопоставление не удалось и копирование сделок Провайдера по данному интструменту невозможно.

Alexander Layzerevich:

2016.07.05 09:09:50.441 '5143241': Signal - position #24061867 sell 0.10 GBPUSD. at 1.32477 skipped as no symbol found

какое полное называние на вашем счёте символа с "GBPUSD" ? Есть ли префиксы разные?

Rashid Umarov:

Читайте дальше там же https://www.mql5.com/ru/forum/10603#q13

судя по журналу "no symbol found" символ не найден.

Если же там есть более одного символа - то стоило бы писать "amibigous symbol" или "many sumbol found" чтоб не гадать причину

 
o_O:

какое полное называние на вашем счёте символа с "GBPUSD" ? Есть ли префиксы разные?

судя по журналу "no symbol found" символ не найден.

Если же там есть более одного символа - то стоило бы писать "amibigous symbol" или "many sumbol found" чтоб не гадать причину

Оставил только 2 символа EURUSD и GPBUSD

Ошибка та же. Не видит терминал символы.

Как же исправить ? 

Symbol_not_found.jpg  688 kb
 
Alexander Layzerevich:

Оставил только 2 символа EURUSD и GPBUSD

Ошибка та же. Не видит терминал символы.

Как же исправить ? 

"Оставил..." - это неправильно. Здесь от Вас не зависит, так как терминал просматривает ВСЕ доступные символы для данного торгового счёта - при этом не имеет значение, скрыты эти символы в окне "Обзор рынка" или нескрыты.

Покажите окно "Обзор рынка" в момент ввода в поле "+"  слова "GBP"...

 
Karputov Vladimir:

Покажите окно "Обзор рынка" в момент ввода в поле "+"  слова "GBP"...

Подскажите, как это сделать ? не нашел в окне "Обзор рынка" поле "+"
 
Alexander Layzerevich:
Подскажите, как это сделать ? не нашел в окне "Обзор рынка" поле "+"

Вот так:

Поле +  и результат: результат

 
Здравствуйте! Возможно не совсем в тему, но проблема такая: 10.07.16 приобрел через терминал МТ4 индикатор через ваш маркет. Деньги исправно списались со счета моей банковской карты, появилось сообщение "Регистрация вашей покупки в Маркете

В данный момент идет проверка введенных данных и регистрация покупки в Маркете.

В случае успешной оплаты начнется автоматическая загрузка продукта.

Если по каким-либо причинам покупка не завершилась, вы можете сообщить об ошибке на странице контактов - https://www.mql5.com/ru/contact."

Собственно после этого все зависло. Ссылка на скачивание или автозагрузка не началась. Написал в сервисдеск, ответа пока нет. Транзакция через Gate2shop прошла. Деньги на моем аккаунте не появились, индикатор не скачался. Может я конечно тороплюсь, но уже 2 суток ни ответа ни привета... 

