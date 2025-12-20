Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 184

Artyom Trishkin #:
Вас же просили написать о нерешённой проблеме в сервисдеск

Да. Уже написала о нерешённой проблеме в сервисдеск.

Здесь просто сочла необходимым выразить свою благодарность за участие. И уведомить, что написание имени латиницей не помогло решить возникшую проблему.

Alexey Petrov #:

1. Напишите в сервисдеск(как я просил в прыдущем сообщении).

2. Вместо основного разворота вы загрузили разворот с пропиской.

3. Нет, на почту не нужно.

1. В  сервисдеск уже написала. Файлы прикреплены.

2. Загрузила на опознание основной разворот.

3. Не буду.

 

Вкладки СервисДеска нет в профиле. Что я делаю не так?

Заранее благодарю за помощь в глупом вопросе.

 
Maxfusion #:

Вкладки СервисДеска нет в профиле. Что я делаю не так?

Заранее благодарю за помощь в глупом вопросе.

Надо побольше глупых вопросов задавать, повысится рейтинг и появится возможность писать в СД. Но туда можно писа́ть только по финансовым вопросам.

Maxfusion #:

Вкладки СервисДеска нет в профиле. Что я делаю не так?

Заранее благодарю за помощь в глупом вопросе.

 

Контакты и обращения.
 
Maxfusion #:

Вкладки СервисДеска нет в профиле. Что я делаю не так?

Заранее благодарю за помощь в глупом вопросе.

Сервисдеск появиться в профиле после первой финансовой операции внутри mal5.com
 
Добрый день. Не запускается  терминал. После двойного клика на иконке приложения ничего не происходит. Что мне необходимо сделать?
Здравствуйте.

Что это означает? Появился "жучок", ведущий в никуда. "404. Такой страницы не существует"

Хочет мне сообщить в очередной раз плохую новость, но не может.

Alexey Petrov #:

1. Напишите в сервисдеск(как я просил в прыдущем сообщении).

2. Вместо основного разворота вы загрузили разворот с пропиской.

3. Нет, на почту не нужно.

Здравствуйте.

Я написала в сервисдеск. Отправила туда все необходимые сканы. 

Но результат всех этих действий - нулевой.

Сколько раз мне надо всё переснимать и пересылать?...

Извините, но это уже похоже на издевательство.

 
Никита Коченовский #:
Добрый день. Не запускается  терминал. После двойного клика на иконке приложения ничего не происходит. Что мне необходимо сделать?

