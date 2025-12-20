Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 184
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вас же просили написать о нерешённой проблеме в сервисдеск
Да. Уже написала о нерешённой проблеме в сервисдеск.
Здесь просто сочла необходимым выразить свою благодарность за участие. И уведомить, что написание имени латиницей не помогло решить возникшую проблему.
1. Напишите в сервисдеск(как я просил в прыдущем сообщении).
2. Вместо основного разворота вы загрузили разворот с пропиской.
3. Нет, на почту не нужно.
1. В сервисдеск уже написала. Файлы прикреплены.
2. Загрузила на опознание основной разворот.
3. Не буду.
Вкладки СервисДеска нет в профиле. Что я делаю не так?
Заранее благодарю за помощь в глупом вопросе.
Вкладки СервисДеска нет в профиле. Что я делаю не так?
Заранее благодарю за помощь в глупом вопросе.
Надо побольше глупых вопросов задавать, повысится рейтинг и появится возможность писать в СД. Но туда можно писа́ть только по финансовым вопросам.
Вкладки СервисДеска нет в профиле. Что я делаю не так?
Заранее благодарю за помощь в глупом вопросе.
.Контакты и обращения.
Вкладки СервисДеска нет в профиле. Что я делаю не так?
Заранее благодарю за помощь в глупом вопросе.
Здравствуйте.
Что это означает? Появился "жучок", ведущий в никуда. "404. Такой страницы не существует"
Хочет мне сообщить в очередной раз плохую новость, но не может.
1. Напишите в сервисдеск(как я просил в прыдущем сообщении).
2. Вместо основного разворота вы загрузили разворот с пропиской.
3. Нет, на почту не нужно.
Здравствуйте.
Я написала в сервисдеск. Отправила туда все необходимые сканы.
Но результат всех этих действий - нулевой.
Сколько раз мне надо всё переснимать и пересылать?...
Извините, но это уже похоже на издевательство.
Добрый день. Не запускается терминал. После двойного клика на иконке приложения ничего не происходит. Что мне необходимо сделать?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Vladimir Karputov, 2021.09.09 08:10
Попробуйте добавить терминал в исключения антивируса. Также антивирус полностью выгрузите из памяти.