Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 62
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Просьба рекламные баннеры НЕ делать мигающими. Невозможно работать с материалом. Постоянно в стороне мигает.
Пример -- баннер в статье -- как читать статью? -- антивирус баннер не убирает -- газеткой закрывать?:
Адблок удачно справляется.
Первая реклама которую забанил, действительно надоедливо-мешающая.
Аблок удачно справляется.
Парадоксально -- но в статьях постоянно слева мигают все баннеры, кроме одного -- видать баннер согласовали с Рошем:
Из практики: значение угла в 'трендовой по углу' зависит от ...
Выкладки ваши имеют ценность равную нулю.
В аналитических инструментах терминала есть графический объект: "Трендовая линия по углу" -- и написано в справке терминала "Трендовая линия по углу помогает выявлять тенденции развития цен. В отличие от простой трендовой линии, для построения этого инструмента необходимо указать угол. Для выставления тренда необходимо определить две точки, через которые пройдёт линия."
Меня интересует формула, по которой рассчитывается значение угла. Не предположительные соображения -- а чёткая однозначная формула. У меня есть заказ во Фрилансе. Я и не хочу заказчику "дуть в уши" предположения и догадки. Заказчик по этому углу, который неизвестно как считается, строит свою торговлю. Понятно, что если получать значение угла с графика -- то такой советник в оптимизаторе не прогнать.
Выкладки ваши имеют ценность равную нулю.
В аналитических инструментах есть графический объект: "Трендовая линия по углу" -- и написано в справке терминала "Трендовая линия по углу помогает выявлять тенденции развития цен. В отличие от простой трендовой линии, для построения этого инструмента необходимо указать угол. Для выставления тренда необходимо определить две точки, через которые пройдёт линия."
Меня интересует формула, по которой рассчитывается значение угла. Не предположительные соображения -- а чёткая однозначная формула.
Поэтому, если вам такая формула не известна, то вам в ветке "Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск" делать нечего, извините. Дабы вам не затирать пустым диалогом мой вопрос. У меня есть заказ во Фрилансе. Я и не хочу заказчику "дуть в уши" предположения и догадки.
Эти выкладки я использовал для работы с 'трендовой по углу' в кодах для MT4 и 5. У меня 'формулы' нет, есть алгоритм, но вам не поможет раз исходите из ... написано в справке терминала "Трендовая линия по углу помогает выявлять тенденции развития цен. В отличие от простой трендовой линии, для построения этого инструмента необходимо указать угол. Для выставления тренда необходимо определить две точки, через которые пройдёт линия."
---
Удалил - наверняка вы получите готовую формулу от "Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск"
Эти выкладки я использовал для работы с 'трендовой по углу' в кодах для MT4 и 5. У меня 'формулы' нет, есть алгоритм, ...
Формула расчёта угла известна из учебника математики средней школы. Выше на картинке все формулы привёл. По оси У берётся значение в пунктах. По оси Х берётся значение в минутах. И прекрасно рассчитывается угол любой кривой графика. Поэтому рассуждения о неоднозначности или некорректности расчёта не должны быть уместны.
Если есть инструмент, который позиционируется как аналитический и строится: а) по цене/время1 и углу, вычисляется цена/время2 или б) по цена/время1 и цена/время2, вычисляется угол.
Если применить к параметрам построенной трендовой -- известные правила расчёта угла -- то расчёт угла по правилам и угол трендовой не совпадают.
То что трендовая больше привзяна к графику, чем к кривой по данным которой она строится -- это вторично.
Важно понимать как рассчитывается угол трендовой -- чтобы можно было этот аналитический инструмент использовать в советниках без привязки к нему на графике.
Или эта формула секретная?
Формула расчёта угла известна из учебника математики средней школы. Выше на картинке все формулы привёл. По оси У берётся значение в пунктах. По оси Х берётся значение в минутах. И прекрасно рассчитывается угол любой кривой графика. Поэтому рассуждения о неоднозначности расчёта не должны быть уместны.
Если есть инструмент, который позиционируется как аналитический и строится: а) по цене/время1 и углу, вычисляется цена/время2 или б) по цена/время1 и цена/время2, вычисляется угол.
Если применить к параметрам построенной трендовой -- известные правила расчёта угла -- то расчёт угла по правилам и угол трендовой не совпадают.
То что трендовая больше привзяна к графику, чем к кривой по данным которой она строится -- это вторично.
Важно понимать как рассчитывается угол трендовой -- чтобы можно было этот аналитический инструмент использовать в советниках без привязки к нему на графике.
Или эта формула секретная?
Андрей, мне лениво проверять, проверь сам.
Смотри как от масштаба зависит цена2.
Возможно, что считать надо не пункты, а пиксели.
Возможно, что цена2 определяется от заданного угла в зависимости от масштаба.
Андрей, мне лениво проверять, проверь сам.
Смотри как от масштаба зависит цена2.
Возможно что считать надо не пункты, а пиксели.
Я всё детально проверил сам, прежде чем написать в ветку "Общаемся с сервисдеск". Я же не на форум вопрос написал. По поиску я всё посмотрел что написано на этот вопрос. Форум ответ не знает. Поэтому я написал в сервисдеск. И мне хочется получить конкретный ответ сервисдеска на конкретный вопрос. Размышления "на тему" мне не интересны.
У меня всего лишь простой вопрос: По какой формуле считается угол "трендовой по углу" -- всё, мне больше ничего не надо -- ни соображения "что и почему" -- я просто тупо хочу получить формулу расчёта, чтобы советник можно было прогнать в оптимизаторе.
Когда трендовая только ставится на график -- она имеет три точки: цена/время1, цена/время2 и угол -- поэтому первоначально идёт привязка именно к кривой графика.
То что при изменении масштаба -- значение угла остаётся неизменным, а значения цена/время2 персчитывается -- это да, так себя ведёт эта трендовая.
Если эта трендорвая так себя ведёт -- значит при разных положениях кривой графика -- будут разные значения угла трендовой -- т.е. "как аналитика" динамика изменения цены, такой подход под вопросом.
Но при первоначальном построении угол рассчитывается по каким-то правилам -- вот эти правила мне и хочется понять.
Расчёт трендовой линии по углу.
Известны координаты первой точки x1, y1. Известна координата x2 второй точки. Координаты - в пикселах. Известен угол в градусах angle, угол переводится в радианы rangle
y2 = y1 - (x2 - x1)*tan(rangle)
А как вы выключаете?
Правда, интересно.
Выбрасываем балансовые операции из расчетов. Прирост сразу падает
Расчёт трендовой линии по углу.
Известны координаты первой точки x1, y1. Известна координата x2 второй точки. Координаты - в пикселах. Известен угол в градусах angle, угол переводится в радианы rangle
y2 = y1 - (x2 - x1)*tan(rangle)
Спс за ответ скорый. Но вы привели формулу для случая, когда угол известен -- по такой формуле ведёт себя трендовая, когда меняется масштаб графика -- угол и первая точка остаётся неизвестной, а вторая точка вычисляется. Т.е. трендовая при смене масштаба графика -- не меняет свой угол и визуально угол 45 градусов всегда визуально 45.
Но когда трендовая ставится на график по кривой графика, например по МА -- то тогда известны две точки и неизвестен угол. Здесь какая формула?
Как рассчитываются пиксели? https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/charttimepricetoxy -- так? -- если так, то тоже не получается получить расчётом угол, который указан в свойствах трендовой.