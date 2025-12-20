Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 189

В сигнале висит предупреждение:

Authorization failed. Please check trading account data.

Сервер 'RoboForex-ECN'. Пароли я не менял с момента создания сигнала. В терминале(настольном) подключение есть. Сигнал работает на MQL5 VPS и там есть только два предупреждения 'connection to RoboForex-ECN lost', но соединение было сразу восстановлено.

Файлы:
20211105.log  15 kb
 
Vladimir Karputov #:

Точно такая же проблема. 
 
Vladimir Karputov #:

Было как-то давно несколько веток на англ форуме о такой же ситуации с двумя брокерами (с остальными все в порядке).
А тут, как я понимаю - с одним (эта ветка - тоже об этом брокере или сервере - просто посмотрел брокер/сервер сигналов топикстартера - тот же)

Там была такая ситуация: брокер поменял имя сервера.
Если это так, то есть англ ветка как поменять на измененное:

Сигнал MQL отключен из-за изменения имени сервера брокером

----------------

PS.
- Или это просто зависло у брокера (сервера брокера могут широко использовать американцы, так как он одобрен там ихним NFA)
из-за сегодняшней новости
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе 

- Или что-то с MQL5 VPS (редко, но бывает), и тут или подождать, или сменить сервер самого MQL5 VPS
тут https://www.mql5.com/ru/vps/subscriptions

Vladimir Karputov #:


Соединение восстановилось.

 
Vladimir Karputov #:

Соединение восстановилось.

Восстановилось и снова пропало через 2 часа


  
2021.11.12 20:28:38.002 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2021.01.04 00:00
2021.11.12 20:28:38.002 Core 01 connecting to 127.0.0.1:3000
2021.11.12 20:28:38.002 Core 01 connected
2021.11.12 20:28:38.008 Core 01 authorized (agent build 3104)
2021.11.12 20:28:38.010 Tester  EURUSD,H1 (Alpari-MT5-Demo): testing of Experts\MyProjects\Dragon EA MT5.ex5 from 2021.01.05 00:00 to 2021.11.12 00:00
2021.11.12 20:28:38.021 Core 01 disconnected
2021.11.12 20:28:38.021 Core 01 connection closed
2021.11.12 20:28:39.147 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.09.11 00:00
2021.11.12 20:28:39.147 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2021.01.04 00:00
2021.11.12 20:28:39.147 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.09.11 00:00
2021.11.12 20:28:39.147 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2021.01.04 00:00
2021.11.12 20:28:39.147 Core 01 connecting to 127.0.0.1:3000
2021.11.12 20:28:39.148 Core 01 connected
2021.11.12 20:28:39.154 Core 01 authorized (agent build 3104)
2021.11.12 20:28:39.161 Tester  EURUSD,H1 (Alpari-MT5-Demo): testing of Experts\MyProjects\Dragon EA MT5.ex5 from 2021.01.05 00:00 to 2021.11.12 00:00
2021.11.12 20:28:39.172 Core 01 disconnected
2021.11.12 20:28:39.172 Core 01 connection closed

В последних билдах странно тестер стал работать, первый раз проходит, если его тормознуть раньше времени, то он перестает запускаться. 

помогает только перезапуск терминала.


Если дождаться завершения теста, то тогда запуск тестера повторно работает.

 
Добрый день. Перестали сохраняться графические объекты на графиках (линии, каналы и т. п.). Старые остались, а новые после перезагрузки MT5 пропадают. Можете помочь в решении данной проблемы на андройд. 
 
MetaQuotes #:


Здравствуйте.

От Сервисдеск пришло сообщение:

Support Team  2021.11.18 17:01  RU

Статус: Не обработана  Закрыта

Thank you for the understanding.

We will unblock your account for now but next time please be more careful

Please be aware of the rules to avoid those restrictions in the future.

Best regards,

MQL5.com Support Team


Но ограничения так и остались. Что посоветуете мне предпринять дальше?

 
Ограничения снимаются сразу, значит что то пошло нетак. Рекомендую новое обращение в Сервис.
 
Volodymyr Zubov #:
Ограничения снимаются сразу, значит что то пошло нетак. Рекомендую новое обращение в Сервис.

Понедельника дождусь уж, да и его наверное пропущу как "тяжелый день")

