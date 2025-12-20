Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 189
В сигнале висит предупреждение:
Authorization failed. Please check trading account data.
Сервер 'RoboForex-ECN'. Пароли я не менял с момента создания сигнала. В терминале(настольном) подключение есть. Сигнал работает на MQL5 VPS и там есть только два предупреждения 'connection to RoboForex-ECN lost', но соединение было сразу восстановлено.
Было как-то давно несколько веток на англ форуме о такой же ситуации с двумя брокерами (с остальными все в порядке).
А тут, как я понимаю - с одним (эта ветка - тоже об этом брокере или сервере - просто посмотрел брокер/сервер сигналов топикстартера - тот же)
Там была такая ситуация: брокер поменял имя сервера.
Если это так, то есть англ ветка как поменять на измененное:
Сигнал MQL отключен из-за изменения имени сервера брокером
----------------
PS.
- Или это просто зависло у брокера (сервера брокера могут широко использовать американцы, так как он одобрен там ихним NFA)
из-за сегодняшней новости
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
- Или что-то с MQL5 VPS (редко, но бывает), и тут или подождать, или сменить сервер самого MQL5 VPS
тут https://www.mql5.com/ru/vps/subscriptions
Соединение восстановилось.
Восстановилось и снова пропало через 2 часа
В последних билдах странно тестер стал работать, первый раз проходит, если его тормознуть раньше времени, то он перестает запускаться.
помогает только перезапуск терминала.
Если дождаться завершения теста, то тогда запуск тестера повторно работает.
Здравствуйте.
От Сервисдеск пришло сообщение:
Статус: Не обработана → Закрыта
Thank you for the understanding.
We will unblock your account for now but next time please be more careful
Please be aware of the rules to avoid those restrictions in the future.
Best regards,
MQL5.com Support Team
Но ограничения так и остались. Что посоветуете мне предпринять дальше?
Ограничения снимаются сразу, значит что то пошло нетак. Рекомендую новое обращение в Сервис.
Понедельника дождусь уж, да и его наверное пропущу как "тяжелый день")