С точки зрения синтаксиса C++, пожалуй, да. И я это честно признал. Но с точки зрения эвклидовой математики, это верно. Я просто привык строить выражения так. А тому что в MQL у меня были с этим нестыковки, я не придавал значения и просто ставил скобки в нужных местах. Ну а потом задался вопросом и написал на форум. И оказалось, что не только я заблуждаюсь. Но главное вовремя понять в чём ты заблуждаешься.
А где можно почитать про это в Евклидовой математике?
+100500
Я ввёл в поисковике - "евклидова математика", затем "эвклидова математика"...
Это с какого ... ВСЕ ответы про "эвклидову геометрию"??? Ни ГУГЛ, ни Яндекс про эту самую "математику" ничего не знают?
Это не я предложил. Смотрите сообщения выше. Просто нужно было как-то назвать данный способ вот я и взял первое что попалось. Меня учили, что приоритеты должны быть именно такими "*", "/", "+", "-". И доказательств что это эвклидова математика я тоже не нашел. Но немного покопавшись в Интернете нашел случай, когда умножение преобладает над делением:
Шустеф М. Ф. Методика преподавания алгебры. Курс лекций. Минск, 1967 г.
В книге описано, как принято записывать умножение и деление и что первым выполняется (страница 43).
Так что без разницы, какая это математика эвклидова или чья-то ещё. Приоритет умножения над делением существует, но, вероятнее всего, только в алгебре! Так что, как я заметил еще в самом начале этого обсуждения, Сергей, идите на форум математиков! Там вам всё объяснят. У меня же просто физически нет времени копаться в Интернете и находить вам доказательства очевидных вещей. Если вы в школе алгебру не учили, то это ваши проблемы.
А в программировании математика или алгебра?
А в программировании, исходник, компилятор, машинный код - прямые команды процессору. А в основе работы процессора лежит АЛУ - арифметико-логическое устройство!
... Если вы в школе алгебру не учили, то это ваши проблемы.
О как бывает ))) Алгебру не учил... А за что ж тогда хотели мне Золотую Медаль то вручить? Загадка природы )))))
Я не знаю, что вам там хотели вручить... Но вы книгу видели? Специально привел фрагмент в виде скриншота. И вы после этого будете рассказывать, что я свои утверждения из пальца высосал и что я в школе не учился и всё остальное, что вы наговорили выше?... Вы такой человек, что можете любого облить грязью совершенно безосновательно, не приводя никаких аргументов! Нельзя быть столь невежественным. Если ваше мнение отличается от мнения оппонента, то чтобы доказать свою точку зрения потрудитесь найти аргументы, а не поливайте его грязью. Лично я, за ваше невежество, никакой золотой медали вам точно не дал бы, на месте ваших преподавателей. И по поведению поставил бы 1 с минусом.
Я задал вопрос папе: 24-2+5, ответ последовал 17. Он не доцент, но с математикой дружит. На мой вопрос сразу сказал, мол ты что, меня проверяешь - я знаю приоритеты мат.операций
Может математика стала современной, но раньше учили по-другому.
Я ввёл в поисковике - "евклидова математика", затем "эвклидова математика"...
Это с какого ... ВСЕ ответы про "эвклидову геометрию"??? Ни ГУГЛ, ни Яндекс про эту самую "математику" ничего не знают?
эвклидова тема.! И как вам медаль то вручать хотели.) Нет эвклидовой математики.) ее тогда (матеши) не было, были зачатки арифметики и геометрии.....))) И основное используемое его учения сегодня это эвклидова геометрия с векторами. Но тогда были приоритеты в арифметике другими.
Ваще отличники....
А в программировании наверно не сложно догадаться зачем нужны единые приоритеты.)))
Видимо пересматривать и размышлять на тему чему научили в школе не Ваше.... ))))Добавил. И объяснимо почему приоритеты были другими. Сначала учили складывать, а потом вычитать, и ассоциативно сложение само собой становилось с большим приоритетом. Хотя может и ошибаюсь.