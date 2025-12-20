Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 106
Добрый день, правильно я понимаю что я не могу использовать свои деньги на счету для торговли на рынке?
Я начал торговать на вашей платформе счет 20757840, заработал 78$ сверх 100 которыми пополнил счет, а вывести не могу.
Каким это образом Вы смогли "пополнить" демо-счёт?
Вы точно спрашиваете про торговый счёт (демо) открытый на сервере MetaQuotes-Demo? На сервере MetaQuotes-Demo ПОПОЛНИТЬ СЧЁТ НЕВОЗМОЖНО - это демо-сервер.
я спрашиваю про то что на счету этого сайта в моем личном кабинете лежит 100 у.е. но торговать я ими не могу.
и вопрос в том как мне начать торговать с этих денег
Вот теперь понятно о чём Вы спрашиваете. Когда Вы заводили средства на счёт ВЫ ВИДЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и СОГЛАСИЛИСЬ С НИМ.
Если забыли - перечитайте статью "Платежная система MQL5.community" - особенно главу 5:
5. Как потратить на MQL5.community
Закончим мы эту статью описанием того, как можно с пользой потратить средства на MQL5.community.
Фриланс. Если у вас есть торговая стратегия, но вы не умеете программировать на MQL4/5, то с помощью этого сервиса вы получаете простую, контролируемую и безопасную возможность найти разработчика, который реализует вашу идею в виде готовой программы. На главной странице сервиса регулярно публикуется Топ 10 программистов по количеству выполненных работ - среди них вы легко сможете найти лучшую кандидатуру.
Маркет. Это один самых привлекательных сервисов MQL5.community с точки зрения трейдера. Здесь вы сможете приобрести (а в некоторых случаях - скачать бесплатно) полностью готовые для использования MQL5-программы: советники, индикаторы, панели управления и пр. Для удобства использования сервис Маркет интегрирован в торговые терминалы MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Достаточно авторизоваться на MQL5.community - и вы сможете совершать покупки непосредственно через пользовательский интерфейс клиентского терминала MetaTrader.
Сигналы. Если у вас нет собственной прибыльной системы, вы можете присоединиться к тем, кто успешно торгует. Получая торговые сигналы от замониторенных счетов с хорошей историей и выполняя по ним сделки, вы рискуете меньше, чем начав торговать самостоятельно без проверенной стратегии. Для новичков это зачастую самый простой способ инвестировать свой рисковый капитал.
MQL5 Cloud Network. Если вам недостаточно собственных агентов тестирования или требуется провести оптимизацию в сжатые сроки, вы можете взять в аренду простаивающие мощности у других членов MQL5.community.
Виртуальный хостинг. Используя средства вашего аккаунта в MQL5.community, вы можете оплачивать услуги виртуального хостинга ваших торговых терминалов MetaTrader. Подробнее о том, что это такое и как работает, вы можете прочитать в статье Подготовка торгового счета к миграции на виртуальный хостинг.
И если ни один из вариантов мне не подходит? то Ваш сервис мне не подходит
Когда Вы заводили средства на счёт ВЫ ВИДЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и СОГЛАСИЛИСЬ С НИМ. Вы можете потратить средства одним из способов перечисленных выше.
нет я этого предупреждения не видел, если бы я его увидел, то не стал бы пополнять счет. Я пополнил счет с целью торгов, а не фриланса, разработки, и т.д.
это предупреждение явно скрыто от глаз, и ни как не выделяется, есть скрин как оно выглядит