Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 106

Новый комментарий
 
Dmitriy Berdnikov:

Добрый день, правильно я понимаю что я не могу использовать свои деньги на счету для торговли на рынке

Я начал торговать на вашей платформе счет 20757840, заработал 78$ сверх 100 которыми пополнил счет, а вывести не могу.

Смотрите на данном сайте справа внизу:


Каким это образом Вы смогли "пополнить" демо-счёт?
 
Vladimir Karputov:

Смотрите на данном сайте справа внизу:


Каким это образом Вы смогли "пополнить" демо-счёт?

могу скрин отправить если здесь это возможно

 
Dmitriy Berdnikov:

могу скрин отправить если здесь это возможно

Вы точно спрашиваете про торговый счёт (демо) открытый на сервере MetaQuotes-Demo? На сервере MetaQuotes-Demo ПОПОЛНИТЬ СЧЁТ НЕВОЗМОЖНО - это демо-сервер.

 
Vladimir Karputov:

Вы точно спрашиваете про торговый счёт (демо) открытый на сервере MetaQuotes-Demo? На сервере MetaQuotes-Demo ПОПОЛНИТЬ СЧЁТ НЕВОЗМОЖНО - это демо-сервер.

я спрашиваю про то что на счету этого сайта в моем личном кабинете лежит 100 у.е. но торговать я ими не могу. 

 
Dmitriy Berdnikov:

я спрашиваю про то что на счету этого сайта в моем личном кабинете лежит 100 у.е. но торговать я ими не могу. 

и вопрос в том как мне начать торговать с этих денег

 
Dmitriy Berdnikov:

я спрашиваю про то что на счету этого сайта в моем личном кабинете лежит 100 у.е. но торговать я ими не могу. 

Вот теперь понятно о чём Вы спрашиваете. Когда Вы заводили средства на счёт ВЫ ВИДЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и СОГЛАСИЛИСЬ С НИМ.

Если забыли - перечитайте статью  "Платежная система MQL5.community" - особенно главу 5:

5. Как потратить на MQL5.community

Закончим мы эту статью описанием того, как можно с пользой потратить средства на MQL5.community.

  • Фриланс. Если у вас есть торговая стратегия, но вы не умеете программировать на MQL4/5, то с помощью этого сервиса вы получаете простую, контролируемую и безопасную возможность найти разработчика, который реализует вашу идею в виде готовой программы. На главной странице сервиса регулярно публикуется Топ 10 программистов по количеству выполненных работ - среди них вы легко сможете найти лучшую кандидатуру.

  • Маркет. Это один самых привлекательных сервисов MQL5.community с точки зрения трейдера. Здесь вы сможете приобрести (а в некоторых случаях - скачать бесплатно) полностью готовые для использования MQL5-программы: советники, индикаторы, панели управления и пр. Для удобства использования сервис Маркет интегрирован в торговые терминалы MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Достаточно авторизоваться на MQL5.community - и вы сможете совершать покупки непосредственно через пользовательский интерфейс клиентского терминала MetaTrader.

  • Сигналы. Если у вас нет собственной прибыльной системы, вы можете присоединиться к тем, кто успешно торгует. Получая торговые сигналы от замониторенных счетов с хорошей историей и выполняя по ним сделки, вы рискуете меньше, чем начав торговать самостоятельно без проверенной стратегии. Для новичков это зачастую самый простой способ инвестировать свой рисковый капитал.

  • MQL5 Cloud Network. Если вам недостаточно собственных агентов тестирования или требуется провести оптимизацию в сжатые сроки, вы можете взять в аренду простаивающие мощности у других членов MQL5.community.

  • Виртуальный хостинг. Используя средства вашего аккаунта в MQL5.community, вы можете оплачивать услуги виртуального хостинга ваших торговых терминалов MetaTrader. Подробнее о том, что это такое и как работает, вы можете прочитать в статье  Подготовка торгового счета к миграции на виртуальный хостинг.

 
Dmitriy Berdnikov:

И если ни один из вариантов мне не подходит? то Ваш сервис мне не подходит

 
Dmitriy Berdnikov:

И если ни один из вариантов мне не подходит? то Ваш сервис мне не подходит

Когда Вы заводили средства на счёт ВЫ ВИДЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и СОГЛАСИЛИСЬ С НИМ. Вы можете потратить средства одним из способов перечисленных выше.

 
Vladimir Karputov:

Когда Вы заводили средства на счёт ВЫ ВИДЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и СОГЛАСИЛИСЬ С НИМ. Вы можете потратить средства одним из способов перечисленных выше.

нет я этого предупреждения не видел, если бы я его увидел, то не стал бы пополнять счет. Я пополнил счет с целью торгов, а не фриланса, разработки, и т.д.

 
Dmitriy Berdnikov:

нет я этого предупреждения не видел, если бы я его увидел, то не стал бы пополнять счет. Я пополнил счет с целью торгов, а не фриланса, разработки, и т.д.

это предупреждение явно скрыто от глаз, и ни как не выделяется, есть скрин как оно выглядит

1...99100101102103104105106107108109110111112113...212
Новый комментарий