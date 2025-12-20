Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 28
а в самом терминале в графе Кредиты стоит 0
а баг - это кто?
Я вот что-то не могу с МетаЕдитора 4 зафиксировать исправленный код советника в Хранилище. Вот такая ошибка. Что делать?
P.S.: на следующий день удалось зафиксировать код, а делал всё как обычно.
Подскажите, можно ли сделать так чтоб при редактировании иметь такой же функционал как тут на сайте.
всем доброго дня. у меня МТ% не может подключиться. я авторизовался, все логины и пароли прописал, но графики не обновляются, что делать
Всем привет!
Подкскажите пожалуйста, Metatrader начал глючить - вылетает через 5 сек. после запуска.
Если его переустановить, то купленные индикаторы придется заново активировать?
или они привязываются при активации к оборудованию?
Приветствую
Подскажите, почему не могу снять до конца сумму со своего счета?