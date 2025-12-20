Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 28

GalinaRoss:
а в самом терминале в графе Кредиты стоит 0
Вы пытаетесь купить прямо из терминала? Тогда убедитесь, что ввели правильные логин и пароль. Нулевое значение говорит о том, что терминал ничего не знает о ваших деньгах на MQL5.com акаунте.
 
GalinaRoss:

а баг - это кто?

Баг (англ. bug) - это значит ошибка.
 

Я вот что-то не могу с МетаЕдитора 4 зафиксировать исправленный код советника в Хранилище. Вот такая ошибка. Что делать?

P.S.: на следующий день удалось зафиксировать код, а делал всё как обычно.

 
Хочу сделать свою веб-страницу, которую хотелось бы сделать примерно в стиле статей на mql5.com. Подскажите, можно ли сделать так чтоб при редактировании иметь такой же функционал как тут на сайте. Т.е. чтоб можно было вставлять код, который бы оформлялся как в МетаЕдиторе (тут вставляется через SRC).
 
paladin800:
Подскажите, можно ли сделать так чтоб при редактировании иметь такой же функционал как тут на сайте.
Для этого нужно создать свою версию редактора. Проще сначал получить правильно оформленный код на сайте, а потом скопипастить его к себе (если форматирование не потеряется при этом)
 
всем доброго дня. у меня МТ% не может подключиться. я авторизовался, все логины и пароли прописал, но графики не обновляются, что делать
 
подключится к интернету
 

Всем привет!


Подкскажите пожалуйста, Metatrader начал глючить - вылетает через 5 сек. после запуска.

Если его переустановить, то купленные индикаторы придется заново активировать?

или они привязываются при активации к оборудованию?

 
palladin_:

или они привязываются при активации к оборудованию?

Купленные тут в Маркете программы привязаны к оборудованию. Если поменятете какой-нибудь элемент в компьютере, надо будет активировать продукт ещё раз. Переустановка/обновление МТ4/МТ5 не влияет на активацию продукта.
 

Приветствую

Подскажите, почему не могу снять до конца сумму со своего счета? 

