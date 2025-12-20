Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 190
Моё обращение к админу удалили.
Когда удалите мой аккаунт?
Минимальная цена на продукты 30, а здесь?
мозговик ты наш местный и завсегдатай, продукт добавлен по старой цене, таких тут тьма.
Так может пора навести порядок уже
Сначала наведи порядок в своей голове. Или ты в неё только ешь?
Первого декабря станет чище. Письмо от 17.11:
При заливке новой версии цену нужно обязательно сделать правильной, поэтому все 10-долларовые продукты исчезнут.
Кому-то невесело будет
