Моё обращение к админу удалили.

Когда удалите мой аккаунт?

Минимальная цена на продукты 30, а здесь?
 
Vladimir Baskakov #:
мозговик ты наш местный и завсегдатай, продукт добавлен по старой цене, таких тут тьма.

Fast235 #:

Так может пора навести порядок уже
 
Vladimir Baskakov #:
Сначала наведи порядок в своей голове. Или ты в неё только ешь?

Vitaly Muzichenko #:

Уверен, что тебя за хамство не забанят;)
 

Первого декабря станет чище. Письмо от 17.11:


При заливке новой версии цену нужно обязательно сделать правильной, поэтому все 10-долларовые продукты исчезнут.

Andrey Khatimlianskii #:

Первого декабря станет чище. Письмо от 17.11:


Ну вот, спасибо, и у Вити просветление наступит
 
Andrey Khatimlianskii #:

Первого декабря станет чище. Письмо от 17.11:

Кому-то невесело будет


Vitaly Muzichenko #:

Почему?
