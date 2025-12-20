Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 195

Обратил сегодня внимание, в настройках стало вот так у некоторых параметров, хотя там по умолчанию задано 1.6 и 1.1 , нажимаю сброс и вот так. Пробую переписать на 1.6 все равно терминал меняет на такое число и в конце 1

 
При выборе сигнала в самой платформе МТ5 (там где оплата картой, или PayPal) вместо ссылок на оплату черные квадратики с ссылкой на - Этой программе не удается отобразить веб-страницу. К кому с этим обратиться?
Статья посвящена изучению торговых сигналов для MetaTrader 5 с автоматическим исполнением на счетах подписчиков. Также рассматривается разработка инструментов для поиска перспективных торговых сигналов прямо в терминале.
 
pervimdelom #:
При выборе сигнала в самой платформе МТ5 (там где оплата картой, или PayPal) вместо ссылок на оплату черные квадратики с ссылкой на - Этой программе не удается отобразить веб-страницу. К кому с этим обратиться?
При выборе сигнала в самой платформе МТ5 (там где оплата картой, или PayPal) вместо ссылок на оплату черные квадратики с ссылкой на - Этой программ...
 

Есть проблема в мобильном терминале.

При работе через мобильное устройство и получение сообщений на телефоне с программы MetaTrader. 


Я про Push уведомления о новом сообщении в маркете например:

При переходе по ссылке из metatrader открывается Google Chrome (мобильная последняя версия)

Пишем комментарий - и сразу получаем ошибку 403! 

После повторного обновления этой страницы - комментарий отправляется. 


Теперь в картинках:

заходим в metatrader и видим ссылку на комментарий

ссылка на комментарий такая: 

при попытке нажать на новый комментарий и написать TEST


мы получаем ошибку 403 и все, что я смог достать это такая ссылка на 403 ошибку


Если же просто зайти на страницу с этого браузера и нажать на новый комментарий, то ссылка такаяы:


все нормально отправляется:


Это проблема не с телефоном , Хромом, и версиями. 

На всяк:


Это касается всех разделов, Маркет, обсуждение, Отзывы, И даже просто, если нажать на ссылку нового эксперта в маркете - получается огибка 403. 

 
Vladislav Andruschenko #:

Подтверждаю, аналогично.

 
Не работают сообщения.
 
Обнулилась статистика загрузок и покупок у товаров. все по 0.
 
Alexandr Gavrilin #:
Обнулилась статистика загрузок и покупок у товаров. все по 0.

это в каком месте?

прошелся по своим - все также как и было

 

Сломался встроенный переводчик в чате фриланса


 

Там пару страниц назад был пост про сортировку шаблонов по имени.

Просто в дополнение хотел написать, что было бы замечательно, если бы добавили прокрутку списка шаблонов скролингом мыши.

