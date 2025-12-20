Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 195
Обратил сегодня внимание, в настройках стало вот так у некоторых параметров, хотя там по умолчанию задано 1.6 и 1.1 , нажимаю сброс и вот так. Пробую переписать на 1.6 все равно терминал меняет на такое число и в конце 1
При выборе сигнала в самой платформе МТ5 (там где оплата картой, или PayPal) вместо ссылок на оплату черные квадратики с ссылкой на - Этой программе не удается отобразить веб-страницу. К кому с этим обратиться?
Есть проблема в мобильном терминале.
При работе через мобильное устройство и получение сообщений на телефоне с программы MetaTrader.
Я про Push уведомления о новом сообщении в маркете например:
При переходе по ссылке из metatrader открывается Google Chrome (мобильная последняя версия)
Пишем комментарий - и сразу получаем ошибку 403!
После повторного обновления этой страницы - комментарий отправляется.
Теперь в картинках:
заходим в metatrader и видим ссылку на комментарий
ссылка на комментарий такая:
при попытке нажать на новый комментарий и написать TEST
мы получаем ошибку 403 и все, что я смог достать это такая ссылка на 403 ошибку
Если же просто зайти на страницу с этого браузера и нажать на новый комментарий, то ссылка такаяы:
все нормально отправляется:
Это проблема не с телефоном , Хромом, и версиями.
На всяк:
Это касается всех разделов, Маркет, обсуждение, Отзывы, И даже просто, если нажать на ссылку нового эксперта в маркете - получается огибка 403.
Подтверждаю, аналогично.
Обнулилась статистика загрузок и покупок у товаров. все по 0.
это в каком месте?
прошелся по своим - все также как и было
Сломался встроенный переводчик в чате фриланса
Там пару страниц назад был пост про сортировку шаблонов по имени.
Просто в дополнение хотел написать, что было бы замечательно, если бы добавили прокрутку списка шаблонов скролингом мыши.