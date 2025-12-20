Заявка #2492131 до сих пор не рассмотрена! 

Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 113

Здравствуйте.

Жду арбитра в эту работу, клиент постоянно хочет внедрения новых функций без дополнительной оплаты, не можем прийти к согласию: https://www.mql5.com/en/job/105664

Приветствую.  Подскажите по срокам арбитража.

В виду того что заказчик более 2х месяцев не отвечал 2019.07.06 обратился в арбитраж. 

2019.08.02 арбитраж обратился к заказчику и исполнителю (мне), я ответил, заказчик нет. 

 
Marsel:

Здесь с мошенниками не церемонятся. Ожидайте

А как долго еще ждать? И что происходит сейчас с этими деньгами? Они у вас хранятся?
[Удален]  

Добрый день, являюсь заказчиком проекта на фрилансе. Фрилансер сознательно ввел меня в заблуждение, предложив свои услуги, хорошо осознавая, что его услуги меня никак не интересуют. После согласования ТЗ, я на первом же этапе (в тот же день) понял, что Фрилансер никаким образом не может быть полезным для меня в этом проекте. Он в свою очередь сразу же обратился в Арбитраж с жалобой, что я (заказчик) отказываюсь от сотрудничества с ним. Я детально все описал в сервисдеске (заявка # 2484466). Пожалуйста завершите проект с возвратом всех средств (за вычетом комиссионных) на мой счет в системе MQL. В противном случае мне придется обратиться в свой банк для отката транзакции по платежной карте VISA

[Удален]  
Добрый день, Администрация! Была ли возможность начать рассматривать мою заявку # 2484466. Я опубликовал ее несколько суток назад - но никаких от вас комментариев не поступало!
[Удален]  

Добрый день. Какой статус у моей заявки # 2484466? Нечистоплотный фрилансер пытается через арбитраж получить мои средства.

10 дней со дня обращения моя заявка в servicedesk никак не обрабатывается! Я звонил по кипроскому телефону - никто не отвечает!

Я жду от вас разрешения моей проблемы, в противном случае я обращаюсь в свой банк для chargeback процедуры.

 

Здравствуйте. Уже вторую неделю не происходит начисление бонусов за скачивание бесплатных версий продуктов. В чём может быть причина?

статистика скачивания за последний месяц

[Удален]  

Напомню, как выглядит сохранение скрина графика.

1. в контекстном меню выбирается пункт "сохранить как рисунок";

2. появляется диалоговое окно "сохранить как рисунок" - там всегда выбираю одни и те же параметры;

3. появляется диалоговое окно "сохранить как" - там всегда выбираю одни и те же параметры;

4. происходит автооткрытие рисунка - там всегда нажимаю долбаный крестик.

Нельзя ли в первом диалоговом окне выстаить некую галочку "больше не спрашивать" - и все? 

Чтобы впреть без шагов 2-4. 

настройки терминала вынести возможность изменить)


Спасибо

 

Здравствуйте!

Уже 10 дней прошло с того момента, как я подал заявку в Сервисдеск по вопросу ограничения финансовых операций.

Заявка #2492131 до сих пор не рассмотрена! 

Когда же будет рассмотрен мой вопрос?

 

Доброго дня.   Уважаемая служба технической поддержки обращаюсь к Вам, что бы отменить свой несправедливый отзыв на работу выполненную разработчиком *** (лучше поздно, чем никогда исправить свою ошибку[заблуждение]).   

Работа:  Советник(скрипт) «Пастух» для внешнего управления советниками(мультивалютным советником) торгующими на нескольких инструментах.   ***

 Моей «претензией» были некоторые вопросы по перспективам и неадекватное потребление индикатором советника ресурсов ПК.   Вернувшись недавно к теме этого ТЗ понял, в чем я был не прав,  потребление памяти в реальности ~< 300Мбт.  Загрузка процессора для такой непростой задачи = терпимо (в ТЗ потребление ресурсов не оговаривалось).  В остальном работа  выполненная Ильей соответствует Техническому Заданию заказчика.  Остальные недостатки  (типа действующий макет, по функционалу работа в корзину) это недостатки ТЗ.

Я к сожалению,  не сразу смог оценить, насколько  *** классный программист.  То что у него светлая голова понял сразу. Да по какому то  неразумению,  не скоро дошло, что такому заказчику, как я,  с его не типовыми задачами, ну никак нельзя разбрасываться такими людьми. 

