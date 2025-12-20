Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 13
То-то и оно. По заявке идёт работа, а подавший заявку считает, что заявка в глубоком игноре и уверен, что сервисдеск скорее мёртв, чем жив.
Хотя бы инфу выводили по заявке - например, количество сообщений в переписке - хоть какой-то "лакмусовый кусочек", чтобы понять - идёт работа по заявке или нет.
Раньше появлялось пустое сообщение с ником(именем) работника СД, и я задавал глупые вопросы что бы это значит, теперь этого нет и опять глупые вопросы "СД жив или мёртв" :)
В общем фиг знает как лучше, собаки лают караван идёт, назревает пасха, так что не ломитесь в СД.
Короче. Всё хорошо, а будет ещё лучше. Мне Ренат вообще замечание сделал, что я придумываю ошибки. А я так старался. ))) Ну, по крайней мере хоть не все "придумываю" судя по подтверждениям в Сервисдеске, а то был бы повод начать беспокоиться о своём здоровье. Мало ли, раздвоение личности или ещё чего. )))
Не ссы, лучше перебдеть чем недобдеть :)
Добрый день!
Когда заказывала индикатор, сталкнулась с проблебой по ТехЗаданю. Мы дошли до этапа "Согласование ТЗ". Я заполнила все ячейки, приложила файл с Техническим заданием. Но когда нажимала на кнопку "далее", ничего не происходило, а ячейка "обзор", где был вписан мой файл, опусташалась. Не прошли файлы zip, txt, mq4. Прошёл gif. Остальные не пробовала.
У меня всё та же проблема: мои ТЗ не проходят. При нажатии кнопки "Далее" опустошается вложенный файл.
https://www.mql5.com/ru/job/request/9751 Для меня уже третий раз шаг "Согласование ТЗ" очень проблемный.
Не прошли: gif, jpg, bmp, zip.
Вам же в предыдущем посте посоветовали написать в Сервисдеск:
Не прошли: gif, jpg, bmp, zip.
размер файлов правильный?
139КБ