Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 72
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пополнил счет в демо,что делать и как перевести
пополнил счет в демо,что делать и как перевести
У себя в профиле смотрите - там есть ссылка слева на сервисдеск - вот там и пишите.
пополнил счет в демо,что делать и как перевести
Здравствуйте. Подписался на сигнал и вот какая проблемка получилась. У брокера поставщика сигналов символы называются к примеру AUDUSD.m, а у меня просто AUDUSD. Дело в том, что все символы синхронизировались с моими, кроме XAUUSD.m. А для меня эта пара важна. Помогите пожалуйста как это можно исправить и почему проблема только в этом символе. Скриншот прикрепил
Ответ в 13. На счете Провайдера торгуется инструмент GOLD, у моего брокера есть такой же инструмент, но он называется XAUUSD. Будут ли в таком случае сделки по символу GOLD копироваться на символ XAUUSD?
Открыта, Начата: 2018.03.14 11:24, #1979294Support Team 2018.03.14 11:45 Статус: Не обработана → Открыта
Ваша заявка принята к рассмотрению.
Сегодня уже 2 апреля.
Открыта, Начата: 2018.03.14 11:24, #1979294Support Team 2018.03.14 11:45 Статус: Не обработана → Открыта
Ваша заявка принята к рассмотрению.
Сегодня уже 2 апреля.
Не планируется
1) Добавить в мобильную версию MT5 вывод на график новостей (по аналогии с версией для компьютера).
2) Добавить возможность использовать на мобильной версии MT5 собственные индикаторы (написанные для MT5, возможно с ограничениями), шаблоны. Железо мобильных устройств, теоретически давно уже может тянуть индикаторы не только из официальной поставки.
3) Добавить возможность использовать на мобильной версии MT5 шаблоны графиков.
Не планируется
Пожелание. Сделайте на тестере стратегий полнофункциональные кнопки управления. Скрыть, Развернуть, Закрыть. Это будет удобно для использования в разных режимах работы тестера.
Ведь сейчас крест означающий закрыть окно, не закрывает тестер стратегий, а сворачивает его и он продолжает работу.
Как у стандартных окон