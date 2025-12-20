Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 72

Новый комментарий
 

пополнил счет в демо,что делать и как перевести

 
mustang85:

пополнил счет в демо,что делать и как перевести

У себя в профиле смотрите - там есть ссылка слева на сервисдеск - вот там и пишите.

 
mustang85:

пополнил счет в демо,что делать и как перевести

Как вы вообще смогли пополнить демо счёт? Или всё-таки счёт личного кабинета здесь на сайте? Тогда только сервисдеск.
 
Здравствуйте. Подписался на сигнал и вот какая проблемка получилась. У брокера поставщика сигналов символы называются к примеру AUDUSD.m, а у меня просто AUDUSD. Дело в том, что все символы синхронизировались с моими, кроме XAUUSD.m. А для меня эта пара важна. Помогите пожалуйста как это можно исправить и почему проблема только в этом символе. Скриншот прикрепил
 
Aliaksandr Yakavuk:
Здравствуйте. Подписался на сигнал и вот какая проблемка получилась. У брокера поставщика сигналов символы называются к примеру AUDUSD.m, а у меня просто AUDUSD. Дело в том, что все символы синхронизировались с моими, кроме XAUUSD.m. А для меня эта пара важна. Помогите пожалуйста как это можно исправить и почему проблема только в этом символе. Скриншот прикрепил

Ответ в  13. На счете Провайдера торгуется инструмент GOLD, у моего брокера есть такой же инструмент, но он называется XAUUSD. Будут ли в таком случае сделки по символу GOLD копироваться на символ XAUUSD?

 

Открыта, Начата: 2018.03.14 11:24, #1979294

Support Team 2018.03.14 11:45 Статус: Не обработана Открыта

Ваша заявка принята к рассмотрению.

Сегодня уже 2 апреля.

 
SEM:

Открыта, Начата: 2018.03.14 11:24, #1979294

Support Team 2018.03.14 11:45 Статус: Не обработана Открыта

Ваша заявка принята к рассмотрению.

Сегодня уже 2 апреля.

Не планируется

1) Добавить в мобильную версию MT5 вывод на график новостей (по аналогии с версией для компьютера).

2) Добавить возможность использовать на мобильной версии MT5 собственные индикаторы (написанные для MT5, возможно с ограничениями), шаблоны. Железо мобильных устройств, теоретически давно уже может тянуть индикаторы не только из официальной поставки.

3) Добавить возможность использовать на мобильной версии MT5 шаблоны графиков.


 
Rashid Umarov:

Не планируется

Спасибо за информацию.
 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Рассуждения/монолог по функции AccountFreeMarginCheck".
 

Пожелание. Сделайте на тестере стратегий полнофункциональные кнопки управления. Скрыть, Развернуть, Закрыть. Это будет удобно для использования  в разных режимах работы тестера.

Ведь сейчас крест означающий закрыть окно, не закрывает тестер стратегий, а сворачивает его и он продолжает работу.

11

Как у стандартных окон

22


1...656667686970717273747576777879...212
Новый комментарий