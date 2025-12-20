Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 139

Vasiliy Pushkaryov:

Один из пользователей форума написал матерное оскорбление в личку.

Была создана заявка #2680539, на предмет рассмотрения нарушений условий использования сайта и просьба удалить это сообщение.

Я так понимаю, ни модераторы, ни я не можем удалять ветки из своих личных сообщений, что очень неудобно.

Уже прошло больше недели, это сообщение у меня отображается в каждом терминале из встроенных чатов. Очень не хотелось бы его видеть.

Большая просьба рассмотреть обращение #2680539.

 

Модераторы форума точно не могут вносить исправления в личные сообщения пользователей.

 
Vladimir Karputov:

Модераторы форума точно не могут вносить исправления в личные сообщения пользователей.

Всем спасибо за внимание. СД решил вопрос и сообщение удалили.
 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "FAQ по сервису Сигналы".
 
Alexandr Gavrilin:

Господа разработчики я ничего не понимаю.

Если я выхожу из аккаунта и просто захожу в обсуждение продукта, то я вижу обсуждения, но когда я авторизуюсь я не могу видеть обсуждения там вообще висит и не появляется ничего. 

Проверил в разных браузерах. При этом продукты в которых обсуждений мало, например 10-20, то там все отображается, а где более 100 не отображаются.

При этом отзывы, обзор, что нового статистика все отображается. Кому выслать более полную информацию, раз ссылки на продукты в форуме запрещены?

в продолжение темы, найден источник проблемы такой работы. Это плагин для ЭЦП от Крипто ПРО

когда его включаю, то перестает отображаться только вкладка Обсуждение. 

 

Уважаемая Администрация, очень прошу рассмотреть мое обращение #2664355. Уже без малого месяц мне не дают никакого ответа, все что мне отписали:

Support Team 2020.04.20 14:20
Статус: Не обработана Открыта
Ваша заявка принята к рассмотрению.


Аккаунт давнишний аж с 2012 года, долго им не пользовался, даже забыл что он есть. Т.к. форекс был давно заброшен. Сейчас проснулся интерес, и я хотел зарегистрировать аккаунт для покупки советника, мне при регистрации выдало сообщение что данная почта уже используется, через сервис восстановления я восстановил пароль. Перевел сначала 45$ для покупки советника, успешно купил, активировал его на VPSе брокера. Потом мне приглянулся индикатор, я перевел еще 98$, но индикатор я не получил, т.к. произошла финансовая блокировка. Создал заявку в Сервисдеске и уже месяц жду когда смогу воспользоваться своими средствами для покупки этого индикатора.

За что меня заблокировали не понимаю, других аккаунтов не имею, просто покупатель... Может предоставить что-то нужно? Подтверждение личности, подтверждение оплаты?

Ждать устал уже, прошу рассмотреть мое обращение!

 
Добрый день. У меня не работает отладчик в моём проекте: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2747#comment_16482859. Согласно моему предположению, это из-за слишком большого количества макросов в коде проекта, хотя, возможно, я неправ...
Не могу добавить обновление у продукта, полностью окно не отображается, только заголовок, проверил в 2х браузерах Yandex и Edge


 
Alexandr Gavrilin:

Не могу добавить обновление у продукта, полностью окно не отображается, только заголовок, проверил в 2х браузерах Yandex и Edge


в хроме на вин7 64 работает

 
Denis Nikolaev:

в хроме на вин7 64 работает

да уже заработало.

 
Andrey F. Zelinsky:
Во Фрилансе при нажатии "Удалить заявку" -- удаление не происходит -- задача https://www.mql5.com/ru/job/119919 -- выбивает на страницу "Описание" и всё, диалог по заявке сохраняется -- обычно идёт записать, мол, разработчик отменил свою заявку.

Эта удаленная работа. Исправили, проверьте сейчас, пожалуйста

