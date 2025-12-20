Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 139
Один из пользователей форума написал матерное оскорбление в личку.
Была создана заявка #2680539, на предмет рассмотрения нарушений условий использования сайта и просьба удалить это сообщение.
Я так понимаю, ни модераторы, ни я не можем удалять ветки из своих личных сообщений, что очень неудобно.
Уже прошло больше недели, это сообщение у меня отображается в каждом терминале из встроенных чатов. Очень не хотелось бы его видеть.
Большая просьба рассмотреть обращение #2680539.
Модераторы форума точно не могут вносить исправления в личные сообщения пользователей.
Господа разработчики я ничего не понимаю.
Если я выхожу из аккаунта и просто захожу в обсуждение продукта, то я вижу обсуждения, но когда я авторизуюсь я не могу видеть обсуждения там вообще висит и не появляется ничего.
Проверил в разных браузерах. При этом продукты в которых обсуждений мало, например 10-20, то там все отображается, а где более 100 не отображаются.
При этом отзывы, обзор, что нового статистика все отображается. Кому выслать более полную информацию, раз ссылки на продукты в форуме запрещены?
в продолжение темы, найден источник проблемы такой работы. Это плагин для ЭЦП от Крипто ПРО
когда его включаю, то перестает отображаться только вкладка Обсуждение.
Уважаемая Администрация, очень прошу рассмотреть мое обращение #2664355. Уже без малого месяц мне не дают никакого ответа, все что мне отписали:
Аккаунт давнишний аж с 2012 года, долго им не пользовался, даже забыл что он есть. Т.к. форекс был давно заброшен. Сейчас проснулся интерес, и я хотел зарегистрировать аккаунт для покупки советника, мне при регистрации выдало сообщение что данная почта уже используется, через сервис восстановления я восстановил пароль. Перевел сначала 45$ для покупки советника, успешно купил, активировал его на VPSе брокера. Потом мне приглянулся индикатор, я перевел еще 98$, но индикатор я не получил, т.к. произошла финансовая блокировка. Создал заявку в Сервисдеске и уже месяц жду когда смогу воспользоваться своими средствами для покупки этого индикатора.
За что меня заблокировали не понимаю, других аккаунтов не имею, просто покупатель... Может предоставить что-то нужно? Подтверждение личности, подтверждение оплаты?
Ждать устал уже, прошу рассмотреть мое обращение!
Не могу добавить обновление у продукта, полностью окно не отображается, только заголовок, проверил в 2х браузерах Yandex и Edge
в хроме на вин7 64 работает
да уже заработало.
Во Фрилансе при нажатии "Удалить заявку" -- удаление не происходит -- задача https://www.mql5.com/ru/job/119919 -- выбивает на страницу "Описание" и всё, диалог по заявке сохраняется -- обычно идёт записать, мол, разработчик отменил свою заявку.
Эта удаленная работа. Исправили, проверьте сейчас, пожалуйста