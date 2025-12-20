Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 87

Vitaly Muzichenko:

Повезло вам


Нужно "c.mql5.com" добавить. Чтобы работало нужно следовать букве закона, без самодеятельности.

 
Vladimir Karputov:

Нужно "c.mql5.com" добавить. Чтобы работало нужно следовать букве закона, без самодеятельности.

Это-же надо, не заметил, просто скопировал с адресной строки браузера.

Заработало, спасибо!

 

Официальный ответ от Касперского, мне помогло:

Уважаемый пользователь, пожалуйста, выполните следующие действия:
1. В левом нижнем углу главного окна программы нажмите на иконку шестерёнки (кнопка «Настройки»).
2. В новом окне выберите вкладку «Дополнительно».
3. В отобразившемся окне справа нажмите на опцию «Сеть».
4. Далее в разделе "Проверка защищенных соединений" выберите опцию «Настроить исключения».
5. Нажмите на кнопку «Добавить».
6. Введите адрес сайта c.mql5.com
7. Нажмите на кнопку «Добавить».
8. Перезагрузите браузер.
 
Irek Gilmutdinov:

Официальный ответ от Касперского, мне помогло:

Пункт 6 не работает.

Официальный ответ вот, а не то, что вы написали:

@Vitaly Muzichenko

исправил, спасибо.

 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Пропало право подачи заявок на исполнение заказов в фрилансе.".
 

Функция PlaySound() возвращает true а сам звук не воспроизводится? Причём при инициализации работает, а в коде нет

[Удален]  

Всем добрый день.

При попытке стать продавцем с 23-го февраля. После оправки всей информации на рассмотрение ничего не происходит, полная тишина. Не сообщается все ли правильно или нет. Сказали, что фраза ниже уже давно не актуальна и регламента по обработке заявок нет.

Ваша заявка на регистрацию в качестве Продавца принята и будет обработана в течение 10 рабочих дней.

В тоже время знакомы пару недель назад зарегистрировался и стал продавцем в течении 96 часов.

Это только я такая везучая или есть еще кто?

 

Небольшая опечатка в справочнике:

https://www.mql5.com/ru/docs/event_handlers/ondeinit

OnDeinit

Вызывается в индикаторах и экспертах при наступлении события Deinit. Функция предназначена для деинициализации запущенной MQL5-программы.

int  OnDeinit( 
   const int  reason         // код причины деинициализации 
   );

Параметры

reason

[in]  Код причины деинициализации.

Возвращаемое значение

Нет возвращаемого значения

Ниже в примере:

void OnDeinit(const int reason) 
  { 
//--- Первый способ получить код причины деинициализации 
   Print(__FUNCTION__," Код причины деинициализации = ",reason); 
//--- Второй способ получить код причины деинициализации 
   Print(__FUNCTION__," _UninitReason = ",getUninitReasonText(_UninitReason)); 
//--- Третий способ получить код причины деинициализации    
   Print(__FUNCTION__," UninitializeReason() = ",getUninitReasonText(UninitializeReason())); 
  }
 
Andrey F. Zelinsky:

Небольшая опечатка в справочнике:

https://www.mql5.com/ru/docs/event_handlers/ondeinit

Спасибо, исправили
