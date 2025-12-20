Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 87
Повезло вам
Нужно "c.mql5.com" добавить. Чтобы работало нужно следовать букве закона, без самодеятельности.
Нужно "c.mql5.com" добавить. Чтобы работало нужно следовать букве закона, без самодеятельности.
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Marsel, 2019.04.12 07:36
C Касперским разбираемся.
В качестве временной меры добавьте "c.mql5.com" в исключения. Для этого: Откройте Kaspersky Anti-Virus - Настройки(шестеренка) - Дополнительно - Сеть - Настроить исключения - Добавить. Перезагрузите устройство и проверьте наличие проблемной ситуации.
Это-же надо, не заметил, просто скопировал с адресной строки браузера.
Заработало, спасибо!
Официальный ответ от Касперского, мне помогло:
1. В левом нижнем углу главного окна программы нажмите на иконку шестерёнки (кнопка «Настройки»).
2. В новом окне выберите вкладку «Дополнительно».
3. В отобразившемся окне справа нажмите на опцию «Сеть».
4. Далее в разделе "Проверка защищенных соединений" выберите опцию «Настроить исключения».
5. Нажмите на кнопку «Добавить».
6. Введите адрес сайта c.mql5.com
7. Нажмите на кнопку «Добавить».
8. Перезагрузите браузер.
Официальный ответ от Касперского, мне помогло:
Пункт 6 не работает.
Официальный ответ вот, а не то, что вы написали:
@Vitaly Muzichenko
исправил, спасибо.
Функция PlaySound() возвращает true а сам звук не воспроизводится? Причём при инициализации работает, а в коде нет
Всем добрый день.
При попытке стать продавцем с 23-го февраля. После оправки всей информации на рассмотрение ничего не происходит, полная тишина. Не сообщается все ли правильно или нет. Сказали, что фраза ниже уже давно не актуальна и регламента по обработке заявок нет.
Ваша заявка на регистрацию в качестве Продавца принята и будет обработана в течение 10 рабочих дней.
В тоже время знакомы пару недель назад зарегистрировался и стал продавцем в течении 96 часов.
Это только я такая везучая или есть еще кто?
Небольшая опечатка в справочнике:
https://www.mql5.com/ru/docs/event_handlers/ondeinit
OnDeinit
Вызывается в индикаторах и экспертах при наступлении события Deinit. Функция предназначена для деинициализации запущенной MQL5-программы.
int OnDeinit(
const int reason // код причины деинициализации
);
Параметры
reason
[in] Код причины деинициализации.
Возвращаемое значение
Нет возвращаемого значения
Ниже в примере:
Небольшая опечатка в справочнике:
https://www.mql5.com/ru/docs/event_handlers/ondeinit