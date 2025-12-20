Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 129

Aleksei Beliakov:

если заказчик повышает стоимость работы то она считается по разному в профиле и самой работе

в работе 63 исполнителю в профиле 65 и так со всеми работами где была увеличенна стоимость


Была у меня такая ситуация, на следующий день всё исправилось.

 

6 итак я есть как покупатель, но хочу ещё быть продавцом. захожу на маркет-зарегестрироваться или профиль продавец попадаю на вот этот Скрин" котрый там с прошлого года. тогда ещё вин7 на 64 биты работал с поддержкой мелкомягких. НОД лицензионый. на прочих браузерах включая обычный гуглхром тоже самое. при наличии иных антивирусов искомый спецбраузер не работает (так и должно быть).
 
Просьба рассмотреть заявку, сроки уже вышли.

 
Пропал заказчик, сделайте отмену работы.
https://www.mql5.com/ru/job/107374/discussion?id=502330
Можно ускорить решение по моей проблеме? Просто удалить мой телефон из системы? Почему приходится ждать неделями ответ на простые просьбы, которые решаются за 2 минуты? Что нужно сделать чтобы ускорить заявку?

 

уже прошла неделя, просьба рассмотреть мою заявку



Slava:


ошибка 30312 при загрузке с маркета. Из-за чего возникает? Старый интернет эксплолер?

Уже 2 клиента за сутки не могут установить продукт.

 
Evgeny Belyaev:

ошибка 30312 при загрузке с маркета. Из-за чего возникает? Старый интернет эксплолер?

Уже 2 клиента за сутки не могут установить продукт.


Аналогичная проблема. Началось вчера. Я пока жду логи. Сам не знаю. 
