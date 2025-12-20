Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 129
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если заказчик повышает стоимость работы то она считается по разному в профиле и самой работе
в работе 63 исполнителю в профиле 65 и так со всеми работами где была увеличенна стоимость
Была у меня такая ситуация, на следующий день всё исправилось.
Здравствуйте, просьба рассмотреть обращение
Не обработана, Начата: 2020.03.05 08:42, #2615499
Здравствуйте, просьба рассмотреть обращение
Не обработана, Начата: 2020.03.05 08:42, #2615499
Не обработана, Начата: 2020.03.05 08:42, #2615499
Просьба рассмотреть заявку, сроки уже вышли.
https://www.mql5.com/ru/job/107374/discussion?id=502330
Не обработана, Начата: 2020.03.05 08:42, #2615499
Можно ускорить решение по моей проблеме? Просто удалить мой телефон из системы? Почему приходится ждать неделями ответ на простые просьбы, которые решаются за 2 минуты? Что нужно сделать чтобы ускорить заявку?
уже прошла неделя, просьба рассмотреть мою заявку
ошибка 30312 при загрузке с маркета. Из-за чего возникает? Старый интернет эксплолер?
Уже 2 клиента за сутки не могут установить продукт.
ошибка 30312 при загрузке с маркета. Из-за чего возникает? Старый интернет эксплолер?
Уже 2 клиента за сутки не могут установить продукт.