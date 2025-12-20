Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 44

Новый комментарий
 

Почему, если "друга" удалить, то:

-- присутствие пассажира (зелёная точка) мне видно;

-- в моих списках друзей его нет, а вот в его списке друзей я есть.

 
Andrey F. Zelinsky:

Почему, если "друга" удалить, то:

-- присутствие пассажира (зелёная точка) мне видно;

-- в моих списках друзей его нет, а вот в его списке друзей я есть.

Здравствуйте! Отображение онлайн-статуса будет исправлено в ближайшее время.

То, что вы остаетесь в его списке друзей - это правильно. Так как "друга" вы "удалили" из своего списка, вы не можете управлять чужими списками друзей.

 
PKozlov:

То, что вы остаетесь в его списке друзей - это правильно. Так как "друга" вы "удалили" из своего списка, вы не можете управлять чужими списками друзей.

Друг -- это не переписка в личке. Друг -- это обоюдное согласие. Если я удаляю кого-то из друзей. То это моё желание вычеркнуть его и себя из нашего обоюдного согласия.

Для дружбы есть подтверждение. И появление меня в его списке -- происходит после моего подтверждения. Удаление из друзей -- отмена подтверждения.

p.s. в общем, со списками друзей -- что-то не так -- хотя, это и не критично. 

 
Andrey F. Zelinsky:

Друг -- это не переписка в личке. Друг -- это обоюдное согласие.

Воспринимайте это не как дружбу, а как подписку. Вы можете подписаться на чьи-то новости, как со взаимностью, так и без. Но и на вас могут подписаться, даже если вы против )
 
PKozlov:

То, что вы остаетесь в его списке друзей - это правильно. Так как "друга" вы "удалили" из своего списка, вы не можете управлять чужими списками друзей.

Какая логика сейчас:

-- пусть я даю запрос на друга

-- у меня заявленный друг сразу попадает в список друзей -- у него мой запрос идёт в список запросов

-- если он подтверждает мой запрос, то у него я попадаю в список друзей

-- если он отклоняет мой запрос -- то он удаляется из моего списка друзей и удаляется из его списка запросов.

При удалении подтверждённого друга -- должна быть аналогичная логика, но обратная:

-- удаление друга -- равно отклонению запроса -- я удаляюсь из всех списков

А сейчас:

-- при удалении друга -- он удаляется из моего списка -- и остаётся в его списке друзей -- но также нет запроса на дружбу в моём списке запросов.

 

Сейчас получается парадоксальный расклад:

-- я подтверждаю все запросы на дружбу без исключения

-- и тут же подтверждённых друзей удаляю

Как итог:

-- у меня ноль друзей

-- но зато я в друзьях у всего форума 

 
PKozlov:

Отображение онлайн-статуса будет исправлено в ближайшее время.

И ещё просьба. Можно ли сделать возможным для некоторых друзей отключать "видимость его присутствия".

По аналогии с опцией "показывать в новостях" -- добавить опцию "показывать присутствие".

Дело в том, что если зайти в профиль -- то виден лишь десяток первых друзей что в он-лайн.

Но на текущий момент -- мне не все друзья интересны по части оперативного общения.

Если сделать опцию "показывать присутствие", то я смогу регулировать список тех друзей что показываются первыми в списке.

[Удален]  

Уважаемые работники сервиса сервисдеск,ответьте пожалуйста на заявку #1454274

Заранее благодарен.

[Удален]  
очень прошу, обратите внимание на мою заявку #1454274 ещё раз разблокируйте меня. Я не знал, что нельзя заходить с Браузера Опера(прокси) с планшета. Автоматически блокируюсь как провайдер сигналов. Заранее спасибо
 

статистика одного из сигналов -- мониторинг продукта маркета за несколько тыс. долл.:

 

-- чётко видно, что средства опустились ровно до нуля -- баланс не изменился -- на реальном счёте

-- при этом просадка по графику 100% -- а максимальная просадка 48% 

1...373839404142434445464748495051...212
Новый комментарий