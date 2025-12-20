Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 44
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему, если "друга" удалить, то:
-- присутствие пассажира (зелёная точка) мне видно;
-- в моих списках друзей его нет, а вот в его списке друзей я есть.
Почему, если "друга" удалить, то:
-- присутствие пассажира (зелёная точка) мне видно;
-- в моих списках друзей его нет, а вот в его списке друзей я есть.
Здравствуйте! Отображение онлайн-статуса будет исправлено в ближайшее время.
То, что вы остаетесь в его списке друзей - это правильно. Так как "друга" вы "удалили" из своего списка, вы не можете управлять чужими списками друзей.
То, что вы остаетесь в его списке друзей - это правильно. Так как "друга" вы "удалили" из своего списка, вы не можете управлять чужими списками друзей.
Друг -- это не переписка в личке. Друг -- это обоюдное согласие. Если я удаляю кого-то из друзей. То это моё желание вычеркнуть его и себя из нашего обоюдного согласия.
Для дружбы есть подтверждение. И появление меня в его списке -- происходит после моего подтверждения. Удаление из друзей -- отмена подтверждения.
p.s. в общем, со списками друзей -- что-то не так -- хотя, это и не критично.
Друг -- это не переписка в личке. Друг -- это обоюдное согласие.
То, что вы остаетесь в его списке друзей - это правильно. Так как "друга" вы "удалили" из своего списка, вы не можете управлять чужими списками друзей.
Какая логика сейчас:
-- пусть я даю запрос на друга
-- у меня заявленный друг сразу попадает в список друзей -- у него мой запрос идёт в список запросов
-- если он подтверждает мой запрос, то у него я попадаю в список друзей
-- если он отклоняет мой запрос -- то он удаляется из моего списка друзей и удаляется из его списка запросов.
При удалении подтверждённого друга -- должна быть аналогичная логика, но обратная:
-- удаление друга -- равно отклонению запроса -- я удаляюсь из всех списков
А сейчас:
-- при удалении друга -- он удаляется из моего списка -- и остаётся в его списке друзей -- но также нет запроса на дружбу в моём списке запросов.
Сейчас получается парадоксальный расклад:
-- я подтверждаю все запросы на дружбу без исключения
-- и тут же подтверждённых друзей удаляю
Как итог:
-- у меня ноль друзей
-- но зато я в друзьях у всего форума
Отображение онлайн-статуса будет исправлено в ближайшее время.
И ещё просьба. Можно ли сделать возможным для некоторых друзей отключать "видимость его присутствия".
По аналогии с опцией "показывать в новостях" -- добавить опцию "показывать присутствие".
Дело в том, что если зайти в профиль -- то виден лишь десяток первых друзей что в он-лайн.
Но на текущий момент -- мне не все друзья интересны по части оперативного общения.
Если сделать опцию "показывать присутствие", то я смогу регулировать список тех друзей что показываются первыми в списке.
Уважаемые работники сервиса сервисдеск,ответьте пожалуйста на заявку #1454274
Заранее благодарен.
статистика одного из сигналов -- мониторинг продукта маркета за несколько тыс. долл.:
-- чётко видно, что средства опустились ровно до нуля -- баланс не изменился -- на реальном счёте
-- при этом просадка по графику 100% -- а максимальная просадка 48%