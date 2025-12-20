Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 115

Постоянно пропадает настройка 

MetaQuotes ID в Профиле - Безопасность. 

Поэтому не приходят уведомления о продажах и сообщениях на телефон.

Добавляю - работает неделю потом опять пропадает. 

[Удален]  
Подтверждаю.

 
Vladimir Karputov:

Там может сразу напишите какой ответ присылают - вдруг там ответ правильный по-сути?

Спасибо, проблема решена!

 
У меня в хроме ваабще не сохраняется, запускаю ,edge ,там ок
 
у меня сохраняется, но через время удаляется сам. 

 

Здравствуйте. Прочитал о том как делать скриншоты тестирования для того чтобы добавить их в описание эксперта: https://www.mql5.com/ru/articles/999#para4. Вот, что у меня получилось:

Оптимизация

В статье написано, что нельзя менять масштаб скриншота, но если изменить размер окна тестера до 640 х 480, то интерфейс не помещается в данный размер. Как можно решить эту проблему?

Mihail Matkovskij:

Здравствуйте. Прочитал о том как делать скриншоты тестирования для того чтобы добавить их в описание эксперта: https://www.mql5.com/ru/articles/999#para4. Вот, что у меня получилось:

В статье написано, что нельзя менять масштаб скриншота, но если изменить размер окна тестера до 640 х 480, то интерфейс не помещается в данный размер. Как можно решить эту проблему?

Применить графический редактор и в нём кнопки (или поля ввода) разместить в два ряда.

Я так делал в каких-то своих статьях.
 
Vladimir Karputov:

Применить графический редактор и в нём кнопки (или поля ввода) разместить в два ряда.

Я так делал в каких-то своих статьях.

Значит исходный скриншот можно изменять, но разрешение должно остаться исходным? Сейчас попробую сделать, если я всё правильно понял.

 
У меня в хроме ваабще не сохраняется, запускаю ,edge ,там ок

с Хромом сайт плохо работает:

-- во Фрилансе с первого раза часто не отправляются сообщения -- кнопка "Отправить" нажимается и зависло -- приходится копировать набранный текст и отправлять его с другого браузера

-- в Маркете -- страничка "Обсуждение" вообще не открывается -- а страничка "Статистика" только с 3-4 захода на неё

 

Работаю исключительно в Хроме, 

проблема с маркетом - не обнаружена


А вот с подвисанием окна набора текста - есть такое. очень редко но подвисает. 


При чем в консоле пишет что то про подгрузку  фейсбука 
