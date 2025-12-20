Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 115
Постоянно пропадает настройка
Подтверждаю.
Там может сразу напишите какой ответ присылают - вдруг там ответ правильный по-сути?
Спасибо, проблема решена!
У меня в хроме ваабще не сохраняется, запускаю ,edge ,там ок
у меня сохраняется, но через время удаляется сам.
Здравствуйте. Прочитал о том как делать скриншоты тестирования для того чтобы добавить их в описание эксперта: https://www.mql5.com/ru/articles/999#para4. Вот, что у меня получилось:
В статье написано, что нельзя менять масштаб скриншота, но если изменить размер окна тестера до 640 х 480, то интерфейс не помещается в данный размер. Как можно решить эту проблему?
Применить графический редактор и в нём кнопки (или поля ввода) разместить в два ряда.Я так делал в каких-то своих статьях.
Значит исходный скриншот можно изменять, но разрешение должно остаться исходным? Сейчас попробую сделать, если я всё правильно понял.
с Хромом сайт плохо работает:
-- во Фрилансе с первого раза часто не отправляются сообщения -- кнопка "Отправить" нажимается и зависло -- приходится копировать набранный текст и отправлять его с другого браузера
-- в Маркете -- страничка "Обсуждение" вообще не открывается -- а страничка "Статистика" только с 3-4 захода на неё
Работаю исключительно в Хроме,
проблема с маркетом - не обнаружена
А вот с подвисанием окна набора текста - есть такое. очень редко но подвисает.