Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 53
Здравствуйте.
Введённые недавно ограничения на 1000 знаков в одном сообщении в личке -- делают проблематичным рассмотреть и обсудить даже небольшой кусок программного кода.
Приходится переводить диалог с лички в скайп или на почту.
В МТ4 билд 1010 при тестировании селл ордеров некоректно работает функция AccountFreeMarginCheck. При тестировании бай ордеров все хорошо. Код упрощенный.
int terror;
int tic=0;
if(AccountFreeMargin()>0){
if((AccountFreeMarginCheck(Symbol(), OP_SELL,1 )>0)/*|| (GetLastError()==134)*/)
{
tic=OrderSend(Symbol(),OP_SELL, 1, Bid, 3, NormalizeDouble(Bid+3,Digits()), NormalizeDouble(Bid-3,Digits()), "comment", 1234, 0, ForestGreen);
if(tic<0) {
terror=GetLastError(); Print("Error open order: ",terror);
}else {Print("Order ("+IntegerToString(tic), ") Bid=",DoubleToStr(Bid,4));}
}
}
Тема корректности расчёта показателей сигналов поднималась неоднократно.
Не знаю как кому, но мне не понятно, как убыточный сигнал может по статистике проходить как профитный:
Не успел закончить свой пост. Обратная сторона этого сигнала:
Вопрос касался понимания термина "прирост" -- "ПРИРОСТ — увеличение (уменьшение) экономического показателя по отношению к его исходной величине, базовому значению." [http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/11658]
Может значение того показателя, который назвали "прирост" считается и правильно. Но то значение, которое назвали "прирост", уж точно назвать "прирост" нельзя.
Если брать то, что показывается в "витрине" сигналов, то значение "прирост" -- единственный показатель выделенный "жирно" -- тем самым показывая этот показатель как ключевой:
Термин "прибыль", который как раз и говорит, что "прирост" не совсем прирост -- не выделяется и не показывается в "витрине".
Уважаемые разработчики!
После внесения Вами изменений в процедуру публикации нового продукта я не могу вставить скриншоты. Прошла неделя после моего обращения. Никто ничего не отвечает, а время идет...
Для справки: браузер и операционную систему не меняла и раньше прекрасно все добавляла. Что делать?
Размер скриншота? Расширение скриншота? Как именно Вы сохраняете скриншот - вот здесь всегда кроется ошибка.
Добавлено. Сохраняйте в формате PNG и выдерживайте размер 640*480 - и проблем не будет. Вот этот скриншот вставился с первого раза: