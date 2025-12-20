Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 133
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подскажите пожалуйста, как добавить агентов, которые весят на внешнем IP.
Создал сервер, дал ему публичный IP, порты открыты.
У меня в дома интернет через роутер. Подключаю агентов на домашнем компе, и вижу вот такю постоянную картину:
Что делаю не так? может порты нужно какие то прокинуть на домашней сети?
Или VPN между компами?
Подскажите пожалуйста, как добавить агентов, которые весят на внешнем IP.
Создал сервер, дал ему публичный IP, порты открыты.
У меня в дома интернет через роутер. Подключаю агентов на домашнем компе, и вижу вот такю постоянную картину:
Что делаю не так? может порты нужно какие то прокинуть на домашней сети?
Или VPN между компами?
Решено - vpn + настройки firewal сервера.
Я только что зарегистрировался, и у меня почему-то не появился раздел Сервисдеск. Что надо сделать, чтобы он появился?
Быть активным пользователем. Не всё сразу.
А зачем вам сервисдеск, если вы только что зарегистрировались?
Я обнаружил один баг в мт5. Хотел бы задать вопрос разработчикам..
В сервисдеск решаются только финансовые вопросы.
Пишите в темы на форуме. Например, в эти:
https://www.mql5.com/ru/forum/1111
https://www.mql5.com/ru/forum/334269
В сервисдеск решаются только финансовые вопросы.
Пишите в темы на форуме. Например, в эти:
https://www.mql5.com/ru/forum/1111
https://www.mql5.com/ru/forum/334269
Не могу ответить на личные сообщения. После прожатия "ответить" текст в чате не появляется. Хотел подождать, но судя по тому, что мне в личку писать могут, а я нет, то ошибка локальная. Примерно месяц назад получал недельный бан, возможно причина в этом, или какой то баг... Подскажите как починить эту проблему?!
Мне кто-нибудь поможет??? Разработчики, вы тут?
Не могу ответить на личные сообщения. После прожатия "ответить" текст в чате не появляется. Хотел подождать, но судя по тому, что мне в личку писать могут, а я нет, то ошибка локальная. Примерно месяц назад получал недельный бан, возможно причина в этом, или какой то баг... Подскажите как починить эту проблему?!
Сейчас проверил - у меня все работает:
получил сегодня два сообщения в личку -
Попробуйте через Метатрейдер.