Подскажите пожалуйста, как добавить агентов, которые весят на внешнем IP.
Создал сервер, дал ему публичный IP, порты открыты.
У меня в дома интернет через роутер. Подключаю агентов на домашнем компе, и вижу вот такю постоянную картину:
Что делаю не так? может порты нужно какие то прокинуть на домашней сети?

Или VPN между компами?


Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 
Denis Savostyanov:

Решено - vpn + настройки firewal сервера.

 
Я только что зарегистрировался, и у меня почему-то не появился раздел Сервисдеск. Что надо сделать, чтобы он появился?
 
Быть активным пользователем. Не всё сразу.

А зачем вам сервисдеск, если вы только что зарегистрировались?

 
Я обнаружил один баг в мт5. Хотел бы задать вопрос разработчикам..
 
В сервисдеск решаются только финансовые вопросы.

Пишите в темы на форуме. Например, в эти:

Ошибки, баги, вопросы
Общее обсуждение: Ошибки, баги, вопросы
 
Не могу ответить на личные сообщения. После прожатия "ответить" текст в чате не появляется. Хотел подождать, но судя по тому, что мне в личку писать могут, а я нет, то ошибка локальная. Примерно месяц назад получал недельный бан, возможно причина в этом, или какой то баг... Подскажите как починить эту проблему?!
MQL5.community - Памятка пользователя
Теперь вы можете не только читать статьи и скачивать программы на языке MQL5, но и участвовать в обсуждении интересующих вас тем на Форуме, оставлять комментарии к статьям и опубликованным кодам. Кроме того, вы можете не только выкладывать собственные разработки в Code Base, но и публиковать Статьи, за которые мы предлагаем вознаграждение...
 
Спасибо. Напишу в эти темы. Я полагаю разработчики их просматривают...
 
Не могу ответить на личные сообщения. После прожатия "ответить" текст в чате не появляется. Хотел подождать, но судя по тому, что мне в личку писать могут, а я нет, то ошибка локальная. Примерно месяц назад получал недельный бан, возможно причина в этом, или какой то баг... Подскажите как починить эту проблему?!

Мне кто-нибудь поможет??? Разработчики, вы тут?

 
Не могу ответить на личные сообщения. После прожатия "ответить" текст в чате не появляется. Хотел подождать, но судя по тому, что мне в личку писать могут, а я нет, то ошибка локальная. Примерно месяц назад получал недельный бан, возможно причина в этом, или какой то баг... Подскажите как починить эту проблему?!

Сейчас проверил - у меня все работает:
получил сегодня два сообщения в личку - 

  • на одно ответил через форум (как, наверное, делаете вы),
  • на другое ответил через Метатрейдер 5 - есть там справа вверху личка/чат (отвечаю всегда через МТ5, так как там быстрее и никакие веб страницы не открываются).

Попробуйте через Метатрейдер.

