Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 60
Обратите внимание на строку:
впечатление, что перед покупкой терминал не был авторизован в MQL5.community (или не были заполнены поля "Сообщество" или в этот момент сайт MQL5.community был в перезагрузке.
Теперь Вам нужно составить заявку в сервисдеск, где описать подробно Ваши действия, приложить скрины из банка (мобильного банка и тому подобное - в общем подтверждение покупки), приложить этот файл журнала. И ждать понедельника.
спасибо. написал уже. жду
В статистике загрузок продукта:
-- не отображается "загрузка" по первому периоду на графике.
Это для вариантов "Последний год", "Последний месяц".
Вариант "Всё время" нормально отображается
Сообщение выше (怎么回事一直显示连接服务器 Гугл-перевод: "Покажите, как это было связано с сервером") не переводится ни на один из имеющихся в списке встроенных в сервис языков.
Так и должно быть?
Артём, лучше скажи что слышно - когда починят сервер сигналов?
А он сломан?
Вот не знал. Значит - ничего и не слышал ;)
да, представь, он сломан, и непонятно когда заработает и комментариев никаких от МК.. можешь выяснить что там, как и главное когда?
Здравствуйте, установил MT5 build 1596 и обнаружил баг. При отключении опции "Показывать линию последней цены", после перезагрузки терминала опция вновь становится активной и линия последней цены выводится на график. Сохранение шаблона с отключенной опцией "Показывать линию последней цены" не помогает, при добавлении нового графика все настройки по шаблону соответствуют, но опция "Показывать линию последней цены" снова активна и линия выводится на график. По сути опция "Показывать линию последней цены" или "Show last price line" произвольно активируется при перезагрузке терминала и при добавлении нового графика. Крайне не приятно каждый раз после запуска MT5 отключать эту опцию. Предыдущие билды не устанавливал, поэтому про них ничего сказать не могу. Хотелось бы устранить этот баг для последующих билдов.Обновил терминал до 1607. На сервере MetaQuotes-Demo для форексных символов проблема ушла, линия не появляется, опция "Show last price line" произвольно не активируется. Для фьючерсных символов баг остается. На сервере Альпари проблема для форексных символов также остается.
Просьба. Кнопки перехода по страницам продублировать вверху.
Сейчас чтобы перейти на следующую страницу, надо пойти вниз и выбрать нужную страницу.
Если бы кнопки были вверху, то листать вниз для перехода на новую страницу нет необходимости.
Поддерживаю, это действительно упростит юзабилити.
Потому что фильтр сбрасывается и применяется только при нажатии на кнопки:
Т.е после очистки поля нужно нажать снова поиск или Enter.