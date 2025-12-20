Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 156
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день!
Мой эксперт при запуске создает папку, с помощью функции FolderCreate. При повторном запуске будет срабатывать та же функция, хоть папку создавать уже не нужно, так как как она была создана во время предыдущего запуска эксперта. Функций для проверки существования папки я не нашел в документации. Нужно ли каким-либо образом проверять существование папки перед её созданием или же функция FolderCreate сделает это автоматически и ничего не будет делать, если папка с именем folder_name уже существует?
Добрый день!
Мой эксперт при запуске создает папку, с помощью функции FolderCreate. При повторном запуске будет срабатывать та же функция, хоть папку создавать уже не нужно, так как как она была создана во время предыдущего запуска эксперта. Функций для проверки существования папки я не нашел в документации. Нужно ли каким-либо образом проверять существование папки перед её созданием или же функция FolderCreate сделает это автоматически и ничего не будет делать, если папка с именем folder_name уже существует?
Воспользуйтесь функцией FileIsExist
Возвращаемое значение
Возвращает true, если указанный файл существует.
Примечание
Проверяемый файл может оказаться поддиректорией. В этом случае функция FileIsExist() возвратит false, а в переменную _LastError будет записана ошибка 5018 - "Это не файл, а директория"
Воспользуйтесь функцией FileIsExist
Попробую. Хоть я и подозреваю, что функция FolderCreate сама делает проверку... Но всё же, это, пожалуй, лучше чем оставлять без проверки.
Здравствуйте. И снова portable версия MetaEditor'a перестала работать. Абсолютно аналогично как в моём предыдущем посте по данной проблеме: https://www.mql5.com/ru/forum/625/page150#comment_20468778
Билд моего терминала после обновления: 2774.
MQL5\Files\EA Folder. Этот файл нужен для работы эксперта во время торговли и при дебаге. С ним всё в порядке, он нормально сохраняется и загружается при запуске эксперта. Но мне понадобился еще один файл, он нужен для работы эксперта в тестере. Там, как известно, папка с файлами находится по адресу MQL5\Tester\Files, следуя документации. Для сохранения файла туда я решил попробовать задать путь следующим образом:
и скопировать сохраненный файл настроек из папки MQL5\Files\EA Folder с помощью функции FileCopy.
Сохраняйте в common каталог, посмотрите флаги работы с файлами
Действительно, с флагом FILE_COMMON эксперт в тестере видит ту же директорию, что и при торговле и дебаге. Спасибо!
попытался написать сообщение через терминал(МТ4 build 1320) на кириллице. Получилось то что получилось )
попытался написать сообщение через терминал(МТ4 build 1320) на кириллице. Получилось то что получилось )
Покажите языковые настройки Windows (язык программ не поддерживающих Юникод)
Покажите языковые настройки Windows (язык программ не поддерживающих Юникод)
.