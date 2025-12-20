Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 206

Новый комментарий
 

MT5 build 4090

При перетаскивании индикатора на график, открывается индикатор который находиться в списке выше!!!!


 
Sergey Golubev #:
Про ошибку 403 есть короткая ветка с перечислением причин -

привет mql5. ошибка 403.

Более подробно - англоязычный блог пост - Summary: Installation Failed - Error 403 and more 

--------------------

Если нет времени все читать и так далее - попробуйте сменить IP (в случае, если вы заходите не с VPS), то есть - если у вас динамическое IP, то выключите компьютер и роутер на несколько минут (главное - выключите роутер), IP сменится, и может все будет нормально.


Перезагрузка Роутера и другие манипуляции не помогают. Никаких нарушений с моей стороны не было, чтобы получить бан. Очень странная ситуация. Может есть возможность как-то решить этот вопрос через тех. поддержку? Только как до нее достучаться?!

 
DSUrbanSD #:

Перезагрузка Роутера и другие манипуляции не помогают. Никаких нарушений с моей стороны не было, чтобы получить бан. Очень странная ситуация. Может есть возможность как-то решить этот вопрос через тех. поддержку? Только как до нее достучаться?!

Тех поддержка рассматривает ситуации в случае, если вы предоставили все технические данные для воспроизведения проблемы.
Кроме того, как я отмечал - такая ошибка возникает в случае, если -

  • используется какой-то ненадежный VPS (например заблокированный zomro),
  • или у вас стоит антивирусник и вы его закрыли, но из памяти компьютера не выгрузили (или какая другая программа для секьюрити компьютера так сказать),
  • или у вас стоит прога, которая препятствует интернетному соединению вашего компьютера с форумом,
  • или проблема с интернетом - от вашего компьютера шли частые запросы на форум и антиспамовый робот-автомат заблокировал вас, но это, как правило, длится не более нескольких часов (в крайнем случае - дней); вот пример публичного разбора сервис деском этой проблемы у одного пользователя: пост , пост и пост 
  • или у вас Windows 7 с неинсталлированным TLS 1.1 и TLS 1.2 (например - не апгрейженная до конца старая версия Windows).

Это я вам кратко пересказал содержание англоязычного блог-поста по этой теме: https://www.mql5.com/en/blogs/post/753357

----------------------

Как проконтактировать с сервис деском - пост

Перезагрузка Роутера и другие манипуляции не помогают.

Тут никто никому на слово не верит, так как это технический форум. И в сервис-деске посты на форуме читают, но помочь могут только в случае, если представлены все тех данные.

Хочу еще раз повторить - без ваших технических доказательств никто ничего не рассматривает.
А вы не привели никаких технических данных, чтобы не только вопроизвести и помочь, а чтобы даже теоретически рассмотреть источник проблемы. Поэтому я вам дал ссылку на блог пост, где все источники этой проблемы подробно описаны.
----------------------

Потому что этот пользователь не забанен с форума https://www.mql5.com/ru/users/fantamdf
Тут могут быть только проблемы, которые я описал выше (то есть - это сделал он сам себе установив какую-то прогу, или его VPS, или его интернет ему это сделал).

Microsoft
  • support.microsoft.com
This update provides support for Transport Layer Security (TLS) 1.1 and TLS 1.2 in Windows Server 2012, Windows 7 Service Pack 1 (SP1), and Windows Server 2008 R2 SP1. About this update Applications and services that are written by using WinHTTP for Secure Sockets Layer (SSL) connections that use the WINHTTP_OPTION_SECURE_PROTOCOLS flag can't...
 

Господа-разработчики, 

по поводу алертов: если я выставляю алерт и даю ему срок жизни 1 неделя (или её какой-то) то пусть и следующий алерт так же по умолчанию будет иметь тот же срок жизни, можно такое будет реализовать? А то каждый раз приходится выставлять срок жизни алерта заново. 

 
Sergey Golubev #:

Тех поддержка рассматривает ситуации в случае, если вы предоставили все технические данные для воспроизведения проблемы.
Кроме того, как я отмечал - такая ошибка возникает в случае, если -

  • используется какой-то ненадежный VPS (например заблокированный zomro),
  • или у вас стоит антивирусник и вы его закрыли, но из памяти компьютера не выгрузили (или какая другая программа для секьюрити компьютера так сказать),
  • или у вас стоит прога, которая препятствует интернетному соединению вашего компьютера с форумом,
  • или проблема с интернетом - от вашего компьютера шли частые запросы на форум и антиспамовый робот-автомат заблокировал вас, но это, как правило, длится не более нескольких часов (в крайнем случае - дней); вот пример публичного разбора сервис деском этой проблемы у одного пользователя: пост , пост и пост 
  • или у вас Windows 7 с неинсталлированным TLS 1.1 и TLS 1.2 (например - не апгрейженная до конца старая версия Windows).

Это я вам кратко пересказал содержание англоязычного блог-поста по этой теме: https://www.mql5.com/en/blogs/post/753357

----------------------

Как проконтактировать с сервис деском - пост

Тут никто никому на слово не верит, так как это технический форум. И в сервис-деске посты на форуме читают, но помочь могут только в случае, если представлены все тех данные.

Хочу еще раз повторить - без ваших технических доказательств никто ничего не рассматривает.
А вы не привели никаких технических данных, чтобы не только вопроизвести и помочь, а чтобы даже теоретически рассмотреть источник проблемы. Поэтому я вам дал ссылку на блог пост, где все источники этой проблемы подробно описаны.
----------------------

Потому что этот пользователь не забанен с форума https://www.mql5.com/ru/users/fantamdf
Тут могут быть только проблемы, которые я описал выше (то есть - это сделал он сам себе установив какую-то прогу, или его VPS, или его интернет ему это сделал).

Банит на 3 дня, потом пускает на 1 раз зайти и снова банн. И так уже раз 5.
Была переустановка Windows 10. Но как понять в чем именно причина и как ее устранить?!
 
DSUrbanSD #:
Банит на 3 дня, потом пускает на 1 раз зайти и снова банн. И так уже раз 5.
Была переустановка Windows 10. Но как понять в чем именно причина и как ее устранить?!

Вот нашел ваш пост и мой ответ по ошибке 403 -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!

DSUrbanSD, 2023.12.11 20:00

Добрый день. Помогите, пожалуйста, в решении сложившейся ситуации.
Не загружается ни одна страница MQL5. Пишет HTTP ERROR 403. Было такое 3 дня. Потом само прошло и через день снова не пускает на сайт.
Это автобанн какой-то? 
https://www.mql5.com/ru/users/fantamdf
Буду очень благодарен за помощь.
Хорошего дня!

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!

Sergey Golubev, 2023.12.11 20:10

Про ошибку 403 есть короткая ветка с перечислением причин -

привет mql5. ошибка 403.

Более подробно - англоязычный блог пост - Summary: Installation Failed - Error 403 and more 

--------------------

Если нет времени все читать и так далее - попробуйте сменить IP (в случае, если вы заходите не с VPS), то есть - если у вас динамическое IP, то выключите компьютер и роутер на несколько минут (главное - выключите роутер), IP сменится, и может все будет нормально.



Вот тут все подробно расписано - что такое ошибка 403, почему возникает и что делать:

англоязычный блог пост - Summary: Installation Failed - Error 403 and more 

Там же написано, что если никакие способы (описанные в блог-посте) не помогают, то можно обращаться в сервис деск чтобы узнать - это от них бан, или это другие случаи. Но они спросят IP (как его получить и так далее - см этот блог пост). Как проконтактировать с сервис деском - пост

Summary: Installation Failed - Error 403 and more
Summary: Installation Failed - Error 403 and more
  • www.mql5.com
Many traders are using MQL5 VPS , and this VPS is having a lot of advantadges, for example - the traders do not lose activations when they  migrate/synhronize their MT4/MT5 environment to MQL5
 
Sergey Golubev #:

Вот нашел ваш пост и мой ответ по ошибке 403 -



Вот тут все подробно расписано - что такое ошибка 403, почему возникает и что делать:

англоязычный блог пост - Summary: Installation Failed - Error 403 and more 

Там же написано, что если никакие способы (описанные в блог-посте) не помогают, то можно обращаться в сервис деск чтобы узнать - это от них бан, или это другие случаи. Но они спросят IP (как его получить и так далее - см этот блог пост). Как проконтактировать с сервис деском - пост

Большое спасибо. Буду пробовать
 

Здравствуйте! После обновления на последнюю версию  4150 терминала МТ5 у меня слетели все индикаторы. Позже также обратил внимание, что у меня нет иконки MQL5 в правом верхнем углу.

Попробовал опять залогиниться - никаких изменений, так же попробовал переустановить терминал и снова залогиниться - результата ноль. Значок так и не появился и индикаторы не работают. 

Можете подсказать путь решения проблемы? Написал в сообщении в сервис деск, ответили "Ваше обращение принято, мы постараемся ответить в течение 3-х рабочих дней.

Мы занимаемся только заявками по финансовым операциям, связанным с приобретением сервисов на MQL5.com. Если у вас другой вопрос, задайте его на форуме."

Вот задаю))))

Форум трейдеров - MQL5 community
Форум трейдеров - MQL5 community
  • www.mql5.com
MQL5: форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
 
Angler68 #:

Здравствуйте! После обновления на последнюю версию  4150 терминала МТ5 у меня слетели все индикаторы. Позже также обратил внимание, что у меня нет иконки MQL5 в правом верхнем углу.

Попробовал опять залогиниться - никаких изменений, так же попробовал переустановить терминал и снова залогиниться - результата ноль. Значок так и не появился и индикаторы не работают. 

Можете подсказать путь решения проблемы? Написал в сообщении в сервис деск, ответили "Ваше обращение принято, мы постараемся ответить в течение 3-х рабочих дней.

Мы занимаемся только заявками по финансовым операциям, связанным с приобретением сервисов на MQL5.com. Если у вас другой вопрос, задайте его на форуме."

Вот задаю))))

Это обсуждается на англоязычном форуме со вчерашнего вечера. И выяснилось, что это касается только индикаторов с Маркета (купленных и бесплатных), так как все остальные индикаторы работают без проблем.

То есть (как сообщали), надо перезапускать МТ5 в случае, если приаттачить какой-либо индикатор с Маркета и поменять таймфрейм на графике (а раньше - можно просто переключать таймфреймы графика, и индикаторы Маркета оставались). Это, как сообщали на форуме - касается только индикаторов с Маркета.

Я это заметил на одном индикаторе Маркета (на другом у меня - все нормально), но другой модератор подтвердил это на нескольких индикаторах Маркета (которые он покупал или загружал бесплатные, а также он сравнивал свои индикаторы - с Маркета и без), и он сделал пост в профильной ветке тут  

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 4150: экспорт торгового отчета и новые методы машинного обучения в MQL5
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 4150: экспорт торгового отчета и новые методы машинного обучения в MQL5
  • 2024.01.21
  • www.mql5.com
В четверг 18 января 2024 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 

-- появилось уведомление о непрочитанных сообщениях -- непрочитанных нет и уведомление не уходит

1...199200201202203204205206207208209210211212
Новый комментарий