Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 206
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
MT5 build 4090
При перетаскивании индикатора на график, открывается индикатор который находиться в списке выше!!!!
Про ошибку 403 есть короткая ветка с перечислением причин -
привет mql5. ошибка 403.
Более подробно - англоязычный блог пост - Summary: Installation Failed - Error 403 and more
--------------------
Если нет времени все читать и так далее - попробуйте сменить IP (в случае, если вы заходите не с VPS), то есть - если у вас динамическое IP, то выключите компьютер и роутер на несколько минут (главное - выключите роутер), IP сменится, и может все будет нормально.
Перезагрузка Роутера и другие манипуляции не помогают. Никаких нарушений с моей стороны не было, чтобы получить бан. Очень странная ситуация. Может есть возможность как-то решить этот вопрос через тех. поддержку? Только как до нее достучаться?!
Перезагрузка Роутера и другие манипуляции не помогают. Никаких нарушений с моей стороны не было, чтобы получить бан. Очень странная ситуация. Может есть возможность как-то решить этот вопрос через тех. поддержку? Только как до нее достучаться?!
Тех поддержка рассматривает ситуации в случае, если вы предоставили все технические данные для воспроизведения проблемы.
Кроме того, как я отмечал - такая ошибка возникает в случае, если -
Это я вам кратко пересказал содержание англоязычного блог-поста по этой теме: https://www.mql5.com/en/blogs/post/753357
----------------------
Как проконтактировать с сервис деском - пост #25
Перезагрузка Роутера и другие манипуляции не помогают.
Тут никто никому на слово не верит, так как это технический форум. И в сервис-деске посты на форуме читают, но помочь могут только в случае, если представлены все тех данные.
Хочу еще раз повторить - без ваших технических доказательств никто ничего не рассматривает.
А вы не привели никаких технических данных, чтобы не только вопроизвести и помочь, а чтобы даже теоретически рассмотреть источник проблемы. Поэтому я вам дал ссылку на блог пост, где все источники этой проблемы подробно описаны.
----------------------
Потому что этот пользователь не забанен с форума https://www.mql5.com/ru/users/fantamdf
Тут могут быть только проблемы, которые я описал выше (то есть - это сделал он сам себе установив какую-то прогу, или его VPS, или его интернет ему это сделал).
Господа-разработчики,
по поводу алертов: если я выставляю алерт и даю ему срок жизни 1 неделя (или её какой-то) то пусть и следующий алерт так же по умолчанию будет иметь тот же срок жизни, можно такое будет реализовать? А то каждый раз приходится выставлять срок жизни алерта заново.
Тех поддержка рассматривает ситуации в случае, если вы предоставили все технические данные для воспроизведения проблемы.
Кроме того, как я отмечал - такая ошибка возникает в случае, если -
Это я вам кратко пересказал содержание англоязычного блог-поста по этой теме: https://www.mql5.com/en/blogs/post/753357
----------------------
Как проконтактировать с сервис деском - пост #25
Тут никто никому на слово не верит, так как это технический форум. И в сервис-деске посты на форуме читают, но помочь могут только в случае, если представлены все тех данные.
Хочу еще раз повторить - без ваших технических доказательств никто ничего не рассматривает.
А вы не привели никаких технических данных, чтобы не только вопроизвести и помочь, а чтобы даже теоретически рассмотреть источник проблемы. Поэтому я вам дал ссылку на блог пост, где все источники этой проблемы подробно описаны.
----------------------
Потому что этот пользователь не забанен с форума https://www.mql5.com/ru/users/fantamdf
Тут могут быть только проблемы, которые я описал выше (то есть - это сделал он сам себе установив какую-то прогу, или его VPS, или его интернет ему это сделал).
Была переустановка Windows 10. Но как понять в чем именно причина и как ее устранить?!
Банит на 3 дня, потом пускает на 1 раз зайти и снова банн. И так уже раз 5.
Была переустановка Windows 10. Но как понять в чем именно причина и как ее устранить?!
Вот нашел ваш пост и мой ответ по ошибке 403 -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
DSUrbanSD, 2023.12.11 20:00Добрый день. Помогите, пожалуйста, в решении сложившейся ситуации.
Не загружается ни одна страница MQL5. Пишет HTTP ERROR 403. Было такое 3 дня. Потом само прошло и через день снова не пускает на сайт.
Это автобанн какой-то?
https://www.mql5.com/ru/users/fantamdf
Буду очень благодарен за помощь.
Хорошего дня!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Sergey Golubev, 2023.12.11 20:10Про ошибку 403 есть короткая ветка с перечислением причин -
привет mql5. ошибка 403.
Более подробно - англоязычный блог пост - Summary: Installation Failed - Error 403 and more
--------------------
Если нет времени все читать и так далее - попробуйте сменить IP (в случае, если вы заходите не с VPS), то есть - если у вас динамическое IP, то выключите компьютер и роутер на несколько минут (главное - выключите роутер), IP сменится, и может все будет нормально.
Вот тут все подробно расписано - что такое ошибка 403, почему возникает и что делать:
англоязычный блог пост - Summary: Installation Failed - Error 403 and more
Там же написано, что если никакие способы (описанные в блог-посте) не помогают, то можно обращаться в сервис деск чтобы узнать - это от них бан, или это другие случаи. Но они спросят IP (как его получить и так далее - см этот блог пост). Как проконтактировать с сервис деском - пост #25
Вот нашел ваш пост и мой ответ по ошибке 403 -
Вот тут все подробно расписано - что такое ошибка 403, почему возникает и что делать:
англоязычный блог пост - Summary: Installation Failed - Error 403 and more
Там же написано, что если никакие способы (описанные в блог-посте) не помогают, то можно обращаться в сервис деск чтобы узнать - это от них бан, или это другие случаи. Но они спросят IP (как его получить и так далее - см этот блог пост). Как проконтактировать с сервис деском - пост #25
Здравствуйте! После обновления на последнюю версию 4150 терминала МТ5 у меня слетели все индикаторы. Позже также обратил внимание, что у меня нет иконки MQL5 в правом верхнем углу.
Попробовал опять залогиниться - никаких изменений, так же попробовал переустановить терминал и снова залогиниться - результата ноль. Значок так и не появился и индикаторы не работают.
Можете подсказать путь решения проблемы? Написал в сообщении в сервис деск, ответили "Ваше обращение принято, мы постараемся ответить в течение 3-х рабочих дней.
Мы занимаемся только заявками по финансовым операциям, связанным с приобретением сервисов на MQL5.com. Если у вас другой вопрос, задайте его на форуме."
Вот задаю))))
Здравствуйте! После обновления на последнюю версию 4150 терминала МТ5 у меня слетели все индикаторы. Позже также обратил внимание, что у меня нет иконки MQL5 в правом верхнем углу.
Попробовал опять залогиниться - никаких изменений, так же попробовал переустановить терминал и снова залогиниться - результата ноль. Значок так и не появился и индикаторы не работают.
Можете подсказать путь решения проблемы? Написал в сообщении в сервис деск, ответили "Ваше обращение принято, мы постараемся ответить в течение 3-х рабочих дней.
Мы занимаемся только заявками по финансовым операциям, связанным с приобретением сервисов на MQL5.com. Если у вас другой вопрос, задайте его на форуме."
Вот задаю))))
Это обсуждается на англоязычном форуме со вчерашнего вечера. И выяснилось, что это касается только индикаторов с Маркета (купленных и бесплатных), так как все остальные индикаторы работают без проблем.
То есть (как сообщали), надо перезапускать МТ5 в случае, если приаттачить какой-либо индикатор с Маркета и поменять таймфрейм на графике (а раньше - можно просто переключать таймфреймы графика, и индикаторы Маркета оставались). Это, как сообщали на форуме - касается только индикаторов с Маркета.
Я это заметил на одном индикаторе Маркета (на другом у меня - все нормально), но другой модератор подтвердил это на нескольких индикаторах Маркета (которые он покупал или загружал бесплатные, а также он сравнивал свои индикаторы - с Маркета и без), и он сделал пост в профильной ветке тут #42
-- появилось уведомление о непрочитанных сообщениях -- непрочитанных нет и уведомление не уходит