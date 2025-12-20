Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 200
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Возможно нашел причину,хотя не уверен.На МТ4 активировался советник.Там на терминале стоит логин с большими буквами. На МТ5 как вы сказали логин написал маленькими буквами. Замечу там нужно через вкладку сервис и в правом углу также забивать пароль и логин.Я опробовал оба варианта и система пишет неверный логи или пароль. А в Сервисе пароль сбрасывается. В таком случае остается поменять логин или пароль ,а возможно оба? ...Как это сделать и может ли это вызвать дополнительные проблемы с установкой советника? Вы можете это мне "разжевать"? Странно на сайт захожу логин с большими буквми...компьютор сохранил тоже с большими..а терминал МТ5 никакой из не признаетс ,а МТ4 признаёт логин с большими буквами. Кто в этом виноват и как это исправить? ¨После вбивания паролей и логина на МТ5 ,слетели пароль и логин с МТ4.Ни одного непризнает.Как же тогда активировал советника?
Ставьте тогда любыми буквами если система у вас это воспринимает.
------------------
А с маленькими у вас не получается, так как вы пробел ставите -
Не ставьте пробел.
Ваш логин nasa53
а вы пишете nasa 53 (пробел не нужен после nasa)
Почему nasa53 ?
Потому что ссылка на ваш профайл тут на форуме nasa53
В данный момент, как мне узнать для кого терминала советник предназначен?
Заходите на свою страницу покупки у себя в профиле тут
https://www.mql5.com/ru/users/nasa53/market
и смотрите - для Metatrader 4 (МТ4) или Metatrader 5 (МТ5) -
Или идете на вебссылку с продуктом и читаете слева -
Извините меня за назойливость... на скриншоте советник активирован получается два раза на МТ 4? Как это может быть,если на МТ4 у меня один счет на котором торгую? Я хочу разобраться в этой кутерьме.
У вас или два компьютера, или Windows обновился на компьютере и одна активация слетела.
То есть, одна активация может работать на многих Метатрейдерах и счетах - если они в одном компьютере.
Другой компьютер - другая активация.
Ураааааа...активировался на ВПС советник.Вы были правы насчет МТ4 и что маленькими буквами и без пробела.Лучший индикатор что терминал подсоеденился к https://www.mql5.com/ это активация советника. Хотя на компе он и под большими буквами активировался.К тому же на ВПС стоит английская раскладка букв и самое интересное на ВПС и на компьюторе по разному стоят другие обозначения в той же английской раскладке. Будем ждать когда он откроет сделки.Пока тишина
Спасибо вам большое , если бы не вы я так бы и бился как щенок в темной комнате. Значит так...автору нужно указать на маркете какой вариант продаётся. Чтобы не было сомнений...как у меня ,которые черт знает куда завели. Второе...нужно иметь терпение,как у вас и у меня.:)) Вы меня вернули к жизни;)))Вам благодарность ,желаю здоровья и успехов в жизни.До свидание.
Также,активация на ВПС сократила число активации.То есть активацию на одном счете посчитали за два.Один на компе и другой на том же счете но на ВПС.У меня осталось 4 активации.Одну мы списали на обновление компа. А две другие на одном счету.На ходу башмаки "обувают":)))
Почитайте Правила Маркета.
Также,активация на ВПС сократила число активации.То есть активацию на одном счете посчитали за два.Один на компе и другой на том же счете но на ВПС.У меня осталось 4 активации.Одну мы списали на обновление компа. А две другие на одном счету.На ходу башмаки "обувают":)))
Активация не на счет, а на компьютер (может быть много счетов и Метатрейдеров если на одном компьютере).
А ВПС - это другой компьютер.
На компьютер активация (системе ваши счета - всё равно какие и сколько).
Всего 3, осталось 4.
Здравствуйте. Как выводить на карту? Где вводить реквизиты карты? Есть только "Новая".
По кнопке "Ввести данные" была только отправка смс -- теперь вообще:
Здравствуйте. Как выводить на карту? Где вводить реквизиты карты? Есть только "Новая".
По кнопке "Ввести данные" была только отправка смс -- теперь вообще:
Насколько я помню - на сайте было какой-то обновление в феврале, и если после этого выводить на карту первый раз (первый раз после обновления) - то надо выводить по "Новая" (там после обновления настройки по карте не сохранились),
после нажатия - открывается страница платежной системы, и там вводите данные карты (той же самой например),
и так далее.
После этого сайт уже запоминает карту.
--------------------
По поводу ошибки 403 и "недостаточно прав для просмотра страницы" - у меня такое случается на форуме раз в две недели
(в ветках форума). И это может из-за того, что я что-то быстро делаю, или потому что интернет недостаточно защищен ...
Исправляю я это следующим образом:
я переключаюсь с домашнего wifi (с wifi провайдера, на котором "сидит" весь многоквартирный дом) -
на мобильный интернет на пол дня.
Пол дня паузы достаточно, чтобы ошибка 403 ушла (по крайней мере в моем случае).
Или просто ждать пол дня ...