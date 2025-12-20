Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 200

Новый комментарий
 
Arkin Nabirov #:
Возможно нашел причину,хотя не уверен.На МТ4 активировался советник.Там на терминале стоит логин с большими буквами. На МТ5 как вы сказали логин написал маленькими буквами.  Замечу там нужно через вкладку сервис и в правом  углу также забивать пароль и логин.Я опробовал оба варианта и система пишет неверный логи или пароль. А в Сервисе пароль сбрасывается. В таком случае остается поменять логин или  пароль ,а возможно оба? ...Как это сделать и может ли это вызвать дополнительные проблемы с установкой советника? Вы можете это мне "разжевать"? Странно на сайт захожу логин с большими буквми...компьютор сохранил тоже с большими..а терминал МТ5 никакой из не  признаетс ,а МТ4 признаёт  логин с большими буквами. Кто в этом виноват и как это исправить?  ¨После вбивания паролей и логина на МТ5 ,слетели пароль и логин с МТ4.Ни одного непризнает.Как же тогда активировал советника?

Ставьте тогда любыми буквами если система у вас это воспринимает.

------------------

А с маленькими у вас не получается, так как вы пробел ставите -

Не ставьте пробел.
Ваш логин nasa53
а вы пишете nasa 53 (пробел не нужен после nasa)

Почему nasa53 ?
Потому что ссылка на ваш профайл тут на форуме nasa53

 
Arkin Nabirov #:
В данный момент,  как мне узнать для кого терминала советник  предназначен? 

Заходите на свою страницу покупки у себя в профиле тут
https://www.mql5.com/ru/users/nasa53/market
и смотрите - для Metatrader 4 (МТ4) или Metatrader 5 (МТ5) -

Или идете на вебссылку с продуктом и читаете слева -

 
Arkin Nabirov #:
Извините меня за назойливость... на скриншоте советник активирован получается два раза на МТ 4?  Как это может быть,если на МТ4 у меня один счет на котором торгую? Я хочу разобраться в этой кутерьме. 
Активация не на счет, а на компьютер.
У вас или два компьютера, или Windows обновился на компьютере и одна активация слетела.

То есть, одна активация может работать на многих Метатрейдерах и счетах - если они в одном компьютере.
Другой компьютер - другая активация.
 
Я подумал вы правы,раз он на МТ4 активировался ,то он для МТ4  .На маркете нет обозначения какой вариант продается. Вообщем решил активированный советник  подключить  к торговле..но опять заковыка на МТ4 на терминале ВПС он не активируется. В данный момент не сплю жду 2 часов когда он начнет торговать. буду наблюдать за ним на компьюторе Это в параметрах написано. На маркете стоит купить или скачать демо. На МТ4 терминала ВПС вписал пароль маленькими  буквами и большими и при обоих вариантах не было никаких изменений.Непонятно мне всё это
 

Ураааааа...активировался на ВПС советник.Вы были правы насчет МТ4 и что маленькими буквами и без пробела.Лучший индикатор что терминал подсоеденился к  https://www.mql5.com/ это активация советника. Хотя  на компе он и под большими буквами активировался.К тому же на ВПС стоит английская раскладка букв и самое интересное на ВПС и на компьюторе по разному стоят  другие обозначения  в той же английской раскладке. Будем ждать когда он откроет сделки.Пока тишина 

Спасибо вам большое , если бы не вы я так бы и бился как щенок в темной комнате.  Значит так...автору нужно указать на маркете какой вариант продаётся. Чтобы не было сомнений...как у меня ,которые черт знает куда завели.  Второе...нужно иметь терпение,как у вас и у меня.:)) Вы меня вернули к жизни;)))Вам благодарность ,желаю здоровья и успехов в жизни.До свидание.

Открой новые возможности в MetaTrader 5 с сообществом и сервисами MQL5
Открой новые возможности в MetaTrader 5 с сообществом и сервисами MQL5
  • 2023.05.17
  • www.mql5.com
MQL5: язык торговых стратегий для MetaTrader 5, позволяет писать собственные торговые роботы, технические индикаторы, скрипты и библиотеки функций
 
Также,активация  на ВПС сократила число активации.То есть активацию на одном счете посчитали за два.Один на компе и другой на том же счете но на ВПС.У меня осталось 4 активации.Одну мы списали на обновление компа. А две другие на одном счету.На ходу башмаки "обувают":)))
 
Arkin Nabirov #:
Также,активация  на ВПС сократила число активации.То есть активацию на одном счете посчитали за два.Один на компе и другой на том же счете но на ВПС.У меня осталось 4 активации.Одну мы списали на обновление компа. А две другие на одном счету.На ходу башмаки "обувают":)))

Почитайте Правила Маркета.

 
Arkin Nabirov #:
Также,активация  на ВПС сократила число активации.То есть активацию на одном счете посчитали за два.Один на компе и другой на том же счете но на ВПС.У меня осталось 4 активации.Одну мы списали на обновление компа. А две другие на одном счету.На ходу башмаки "обувают":)))

Активация не на счет, а на компьютер (может быть много счетов и Метатрейдеров если на одном компьютере).
А ВПС - это другой компьютер.

На компьютер активация (системе ваши счета - всё равно какие и сколько).

  • Домашний компьютер = 1 активация 
  • Обновление домашнего компьютера = еще одна активация
  • ВПС (а это другой компьютер - удаленный) = 1 активация

Всего 3, осталось 4.

 

Здравствуйте. Как выводить на карту? Где вводить реквизиты карты? Есть только "Новая". 



По кнопке "Ввести данные" была только отправка смс -- теперь вообще:



 
Andrey F. Zelinsky #:

Здравствуйте. Как выводить на карту? Где вводить реквизиты карты? Есть только "Новая". 



По кнопке "Ввести данные" была только отправка смс -- теперь вообще:



Насколько я помню - на сайте было какой-то обновление в феврале, и если после этого выводить на карту первый раз (первый раз после обновления) - то надо выводить по "Новая" (там после обновления настройки по карте не сохранились),
после нажатия - открывается страница платежной системы, и там вводите данные карты (той же самой например),
и так далее.

После этого сайт уже запоминает карту.

--------------------

По поводу ошибки 403 и "недостаточно прав для просмотра страницы" - у меня такое случается на форуме раз в две недели
(в ветках форума). И это может из-за того, что я что-то быстро делаю, или потому что интернет недостаточно защищен ...

Исправляю я это следующим образом:
я переключаюсь с домашнего wifi (с wifi провайдера, на котором "сидит" весь многоквартирный дом)  -
на мобильный интернет на пол дня.
Пол дня паузы достаточно, чтобы ошибка 403 ушла (по крайней мере в моем случае).
Или просто ждать пол дня ...

1...193194195196197198199200201202203204205206207...212
Новый комментарий