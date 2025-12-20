Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 46
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Много раз поднималась тема расчёт показателей сигналов.
В данном случае -- расчёт "прироста" противоречит всякому здравому смыслу:
Много раз поднималась тема расчёт показателей сигналов.
В данном случае -- расчёт "прироста" противоречит всякому здравому смыслу:
Много же раз отвечали, что слив раз весь депозит, прирост не восстановится: на сколько ни помножай ноль, его же и получишь
Странное у вас понимание того, что такое "слитый депозит". По приведенному выше примеру -- депозит не просто не слит, а приумножен примерно на 30% и выведен.
Т.е. надо иметь особое инсайд-понимание происходящего -- чтобы успешную профитную торговлю классифицировать как "слитый депозит".
Странное у вас понимание того, что такое "слитый депозит". По приведенному выше примеру -- депозит не просто не слит, а приумножен примерно на 30% и выведен.
Т.е. надо иметь особое инсайд-понимание происходящего -- чтобы успешную профитную торговлю классифицировать как "слитый депозит".
"Надо иметь инсайд-понимание" творящегося в вашей голове, чтобы научиться делать выводы по трем числам.
Прирост -100% может означать лишь одно. Если ждете развернутого анализа - предоставьте детали, да ссылку на сигнал хотя бы
"Надо иметь инсайд-понимание" творящегося в вашей голове, чтобы научиться делать выводы по трем числам.
Прирост -100% может означать лишь одно. Если ждете развернутого анализа - предоставьте детали, да ссылку на сигнал хотя бы
У нас действительно три числа:
-- баланс начальный =163 092
-- пополнения не было =0
-- снятие =228 000
Снятие больше начального баланса. Отсутствие пополнений говорит, что торговля была успешной на временном промежутке от старта до вывода.
И при таком раскладе -- совершенно не понятно, что вкладывается в понимание "депозит слит".
Дайте тогда определение, что такое "слитый депозит".
Ссылка на сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/166934
Теперь если открыть сам сигнал, то чётко видно снятие средств, размер которых превышает начальный баланс. Остаток (мизерный, 5% от выведенного баланса) был предоставлен сам себе.
А вот так должно быть :
Было $1000, заработал $1 000 000, снял $999 000. Далее оставшиеся $1000 слил до нуля. Прибыльность в таком случае равна -100%. Жертвы начальных версий ЕГЭ считают по-другому, конечно.
.
Если в дальнейшем баланс был слит до нуля, то
КЭШ ЗАРАБОТАН !!!
Теперь если открыть сам сигнал, то чётко видно снятие средств, размер которых превышает начальный баланс. Остаток (мизерный, 5% от выведенного баланса) был предоставлен сам себе.
Что же вы не договариваете? Так что случилось с "остатком", который "был представлен сам себе"?
В чем противоречие "всякому здравому смыслу"?
Мы обсуждаем сервис копирования торговых сигналов или абстрактную формулу расчета прироста?
Автор этого платного сигнала оставил его "представленным самому себе", а показатель прироста дал объективную оценку последствий для депозита подписчиков.