Andrey F. Zelinsky:

Много раз поднималась тема расчёт показателей сигналов.

В данном случае -- расчёт "прироста" противоречит всякому здравому смыслу:

 

Много же раз отвечали, что слив раз весь депозит, прирост не восстановится: на сколько ни помножай ноль, его же и получишь
 
Странное у вас понимание того, что такое "слитый депозит". По приведенному выше примеру -- депозит не просто не слит, а приумножен примерно на 30% и выведен. 

Т.е. надо иметь особое инсайд-понимание происходящего -- чтобы успешную профитную торговлю классифицировать как "слитый депозит".

 
"Надо иметь инсайд-понимание" творящегося в вашей голове, чтобы научиться делать выводы по трем числам.

Прирост -100% может означать лишь одно. Если ждете развернутого анализа - предоставьте детали, да ссылку на сигнал хотя бы

 
У нас действительно три числа:

-- баланс начальный =163 092

-- пополнения не было =0

-- снятие =228 000

Снятие больше начального баланса. Отсутствие пополнений говорит, что торговля была успешной на временном промежутке от старта до вывода.

И при таком раскладе -- совершенно не понятно, что вкладывается в понимание "депозит слит".

Дайте тогда определение, что такое "слитый депозит".

Ссылка на сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/166934 

Теперь если открыть сам сигнал, то чётко видно снятие средств, размер которых превышает начальный баланс. Остаток (мизерный, 5% от выведенного баланса) был предоставлен сам себе.

Было $1000, заработал $1 000 000, снял $999 000. Далее оставшиеся $1000 слил до нуля. Прибыльность в таком случае равна -100%. Жертвы начальных версий ЕГЭ считают по-другому, конечно.
А вот так должно быть :

 

 

Anton Zverev:
Было $1000, заработал $1 000 000, снял $999 000. Далее оставшиеся $1000 слил до нуля. Прибыльность в таком случае равна -100%. Жертвы начальных версий ЕГЭ считают по-другому, конечно.

 

Если в дальнейшем баланс был слит до нуля, то  

 

КЭШ ЗАРАБОТАН !!! 

 
Andrey F. Zelinsky:

Теперь если открыть сам сигнал, то чётко видно снятие средств, размер которых превышает начальный баланс. Остаток (мизерный, 5% от выведенного баланса) был предоставлен сам себе.

Что же вы не договариваете? Так что случилось с "остатком", который "был представлен сам себе"?

В чем противоречие "всякому здравому смыслу"?

Мы обсуждаем сервис копирования торговых сигналов или абстрактную формулу расчета прироста?

Автор этого платного сигнала оставил его "представленным самому себе", а показатель прироста дал объективную оценку последствий для депозита подписчиков.

Олег avtomat:
