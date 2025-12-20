Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 149
Судя по всему там что-то не так. Я смотрел по форуму, подобное и у других ранее было.
Залогиньтесь в Метатрейдере на вкладке Сообщество и в MetaEditor во вкладке Сообщество.
Потом попробуйте еще раз активировать storage с MetaEditor.
1. Проверьте - апгрейжены ли у вас Метатрейдеры (они обновляются вместе с MetaEditor'ом).
2. У товарища была похожая проблема, и он там решил - ветка (всего один лист постов) https://www.mql5.com/ru/forum/353442
Все так и делал. Результат вот. Такое ощущение, что учетки моей там просто нет. Не перенесли ее что ли. На https://storage.mql5.io тоже зайти не могу.
У меня MT5 build 2690. Но дело не в билде, а в том что в хранилище нет моего логина или он побит. И никаких пользовательских средств восстановить или создать новое хранилище, нет.
На крайняк придется новую учетку зводить, что говорят нехорошо.
Неверно работает фильтр в отзывах продуктов. При выборе в фильтре Новые, вверху отображает наоборот старые, а внизу новые. ну это же нелогично, но при выборе положительные, сортирует правильно новые вверху.
не понимаю логику сортировки в отзывах , стоит Новые, как туда 2016 г затесался?
При сохранении настройки в INI файле в тестере не сохраняется пользовательский форвард интервал
ForwardMode=4
ForwardDate=1970.01.01
Куда писать чтобы поправили?
И какие все таки выставлять настройки, что бы показывалась комиссия в тестере устанавливаемая вручную как вот здесь
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing#extended_settings
У меня открытие брокер
Добрый день!
Не могу ответить на персональный заказ.
Кол-во работ сейчас 6, значит точно не из-за кол-ва, вы говорили больше 7-ми не даёт.
Только вчера ответил и принял новую 7-ю, сегодня закрылась другая, итого снова 6.
В чём теперь может быть дело? Помогите пожалуйста.
Как убрать из терминала все лишние текстовые ненужности, так как аналоги их есть тут, на сайте?
Большинство вкладок "Почта, новости, маркет, статьи, библиотеки" - ни что иное как текстовые ссылки на сайт. Вот этот самый сайт ))
В вкладке "журнал" есть возможность очистки его содержимого, а все остальные вкладки не нужны ежедневно, по сути, и затрудняют работу ноутбука.
Можно ли сделать программу легче, минимизировав текстовую информацию?
Здравствуйте.
Рассмотрите, пожалуйста, заявку #2927600.
Спасибо.
А количество в строке "купленных" не увеличилось.
Эта цифра теперь через 7 дней меняется? или это сбой системы?
Наверное, это к вашему случаю не относится, но (это имеет отношение к рефанду) -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
я хочу отменить неактивную покупку
Элени Анна Брану , 2020.10.23 09:37Мне только что сообщили, что отмена/возврат возможен только для: покупок без аренды, сделанных в течение 7 дней и имеющих 0 активаций.