Павел:
Я это и делал, не помогает. Проблема в том, что по моему же  аккаунту не пускает и на https://storage.mql5.io/ логин пароль такой же.
Судя по всему там что-то не так. Я смотрел по форуму, подобное и у других ранее было.

Залогиньтесь в Метатрейдере на вкладке Сообщество и в MetaEditor во вкладке Сообщество.

Потом попробуйте еще раз активировать storage с MetaEditor.

1. Проверьте - апгрейжены ли у вас Метатрейдеры (они обновляются вместе с MetaEditor'ом).

  • У меня МТ4  билд 1280 (скоро будет обновление на 1310 - см анонс тут), а
  • а МТ5 - билд 2690.

2. У товарища была похожая проблема, и он там решил - ветка (всего один лист постов) https://www.mql5.com/ru/forum/353442

    Все так и делал. Результат вот. Такое ощущение, что учетки моей там просто нет. Не перенесли ее что ли. На https://storage.mql5.io тоже зайти не могу.
    У меня MT5 build 2690. Но дело не в билде, а в том что в хранилище нет моего логина или он побит. И никаких пользовательских средств восстановить или создать новое хранилище, нет.
    На крайняк придется новую учетку зводить, что говорят нехорошо. 



     
    Вот ветка - почитайте (всего несколько постов): https://www.mql5.com/ru/forum/353442
    Неверно работает фильтр в отзывах продуктов. При выборе в фильтре Новые, вверху отображает наоборот старые, а внизу новые. ну это же нелогично, но при выборе положительные, сортирует правильно новые вверху.



    не понимаю логику сортировки в отзывах , стоит Новые, как туда 2016 г затесался?

     

    При сохранении настройки в INI файле в тестере не сохраняется пользовательский форвард интервал

    ForwardMode=4
    ForwardDate=1970.01.01

    Куда писать чтобы поправили?

    И какие все таки выставлять настройки, что бы показывалась комиссия в тестере устанавливаемая вручную как вот здесь

    https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing#extended_settings

    У меня открытие брокер

    Добрый день!

    Не могу ответить на персональный заказ

    Кол-во работ сейчас 6, значит точно не из-за кол-ва, вы говорили больше 7-ми не даёт.

    Только вчера ответил и принял новую 7-ю, сегодня закрылась другая, итого снова 6.

     В чём теперь может быть дело? Помогите пожалуйста.

     

    Как убрать из терминала все лишние текстовые ненужности, так как аналоги их есть тут, на сайте?

    Большинство вкладок "Почта, новости, маркет, статьи, библиотеки" - ни что иное как текстовые ссылки на сайт. Вот этот самый сайт )) 

    В вкладке "журнал" есть возможность очистки его содержимого, а все остальные вкладки не нужны ежедневно, по сути, и затрудняют работу ноутбука. 

    Можно ли сделать программу легче, минимизировав текстовую информацию? 

     

    Здравствуйте.

    Рассмотрите, пожалуйста, заявку  #2927600.

    Спасибо.

     
    Сегодня заметил, арендовали индикатор. (есть сообщение и в отчёте есть подтверждающая строка).
    А количество в строке "купленных" не увеличилось.
    Эта цифра теперь через 7 дней меняется? или это сбой системы?
     
    Pavel Verveyko:
    Сегодня заметил, арендовали индикатор. (есть сообщение и в отчёте есть подтверждающая строка).
    А количество в строке "купленных" не увеличилось.
    Эта цифра теперь через 7 дней меняется? или это сбой системы?

    Наверное, это к вашему случаю не относится, но (это имеет отношение к рефанду) -

    Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

    я хочу отменить неактивную покупку

    Элени Анна Брану , 2020.10.23 09:37

    Мне только что сообщили, что отмена/возврат возможен только для: покупок без аренды, сделанных в течение 7 дней и имеющих 0 активаций.

