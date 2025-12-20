Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 208

Andrey F. Zelinsky #:

Вопрос по Фрилансу: минимальная стоимость работ 30 -- разрешено создавать работы меньше минимальной стоимости, например, проводя как "перевод"?

В сервисе регулярно проходят такие работы -- не понятно что это -- явно не "перевод" -- текст задания одинаковый, по несколько работ в день -- вот вчера в Завершено:

-- и сегодня такая же:

Кому-то написали программу, через некоторое время клиент просит что-то редактировать,

редактируешь бесплатно, это нормально, потому что клиент постоянный, но он хочет отблагодарить, прям реально ему неймётся это сделать прямо сейчас.

30 - много, а вот 10-15 = нормально.

Vitaly Muzichenko #:

Кому-то написали программу, через некоторое время клиент просит что-то редактировать,

редактируешь бесплатно, это нормально, потому что клиент постоянный, но он хочет отблагодарить, прям реально ему неймётся это сделать прямо сейчас.

30 - много, а вот 10-15 = нормально.

Так и появляются такие работы.

насколько помню -- от администрации было пояснение, что "перевод" это перевод -- для всего остального минимальная цена 30.

мне приходится в таких случаях делать без оплаты -- т.к. 30 много, а меньше нельзя провести -- вот на прошлой неделе такую работу сделал.

когда от заказчика/разработчика идут регулярно такие работы в количестве 20-30 штук -- это какое-то шулерство.

потому что в нормальных условиях -- две/три подряд мелкие работы в течение суток не создаются -- создаётся одна работа для всех текущих дополнений.


вот ещё в Завершенных -- две работы подряд в один день:


 

Не работает встроенный на сайт переводчик.

Evgeny Belyaev #:

Не работает встроенный на сайт переводчик.

Пишет "undefined".

Evgeny Belyaev #:

Не работает встроенный на сайт переводчик.

Пишет "undefined".

Уже работает.
 
Sergey Golubev #:
Уже работает.

+++

Sergey Golubev #:
Уже работает.

У меня вот прямо сейчас не работает. Точно такое же undefined

 
Artyom Trishkin #:

У меня вот прямо сейчас не работает. Точно такое же undefined

Да, час назад опять сломалось.
Здравствуйте!

Принимает ли компания MetaQuotes паспорт гражданина мира в качестве удостоверения личности?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Паспорт_гражданина_мира


Как вы работаете с украинцами которые нелегально пересекли границу и которым отказано в консульских услугах?

Alexandr Sokolov #:

Здравствуйте!

Принимает ли компания MetaQuotes паспорт гражданина мира в качестве удостоверения личности?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Паспорт_гражданина_мира


Как вы работаете с украинцами которые нелегально пересекли границу и которым отказано в консульских услугах?

Если что мой украинский паспорт ещё действителен - я просто прощупываю почву

Я не представитель Кампании, но если вы временно перемещенная особа и имеете паспорт то вы являетесь гражданином Украины, гражданство не отменялось и вы гражданин Украины. Регистрируйтесь, на домашний почтовый адрес письма не отправляют. Телефон тоже не часто требуется. Удачи Вам!!!

