Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 208
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вопрос по Фрилансу: минимальная стоимость работ 30 -- разрешено создавать работы меньше минимальной стоимости, например, проводя как "перевод"?
В сервисе регулярно проходят такие работы -- не понятно что это -- явно не "перевод" -- текст задания одинаковый, по несколько работ в день -- вот вчера в Завершено:
-- и сегодня такая же:
Кому-то написали программу, через некоторое время клиент просит что-то редактировать,
редактируешь бесплатно, это нормально, потому что клиент постоянный, но он хочет отблагодарить, прям реально ему неймётся это сделать прямо сейчас.
30 - много, а вот 10-15 = нормально.
Так и появляются такие работы.
Кому-то написали программу, через некоторое время клиент просит что-то редактировать,
редактируешь бесплатно, это нормально, потому что клиент постоянный, но он хочет отблагодарить, прям реально ему неймётся это сделать прямо сейчас.
30 - много, а вот 10-15 = нормально.
Так и появляются такие работы.
насколько помню -- от администрации было пояснение, что "перевод" это перевод -- для всего остального минимальная цена 30.
мне приходится в таких случаях делать без оплаты -- т.к. 30 много, а меньше нельзя провести -- вот на прошлой неделе такую работу сделал.
когда от заказчика/разработчика идут регулярно такие работы в количестве 20-30 штук -- это какое-то шулерство.
потому что в нормальных условиях -- две/три подряд мелкие работы в течение суток не создаются -- создаётся одна работа для всех текущих дополнений.
вот ещё в Завершенных -- две работы подряд в один день:
Не работает встроенный на сайт переводчик.
Пишет "undefined".
Не работает встроенный на сайт переводчик.
Пишет "undefined".
+++
Не работает встроенный на сайт переводчик.
Пишет "undefined".
Уже работает.
+++
Благодарю
Уже работает.
У меня вот прямо сейчас не работает. Точно такое же undefined
У меня вот прямо сейчас не работает. Точно такое же undefined
Наверное, всё еще в процессе починки.
Здравствуйте!
Принимает ли компания MetaQuotes паспорт гражданина мира в качестве удостоверения личности?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Паспорт_гражданина_мира
Как вы работаете с украинцами которые нелегально пересекли границу и которым отказано в консульских услугах?
Если что мой украинский паспорт ещё действителен - я просто прощупываю почву
Здравствуйте!
Принимает ли компания MetaQuotes паспорт гражданина мира в качестве удостоверения личности?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Паспорт_гражданина_мира
Как вы работаете с украинцами которые нелегально пересекли границу и которым отказано в консульских услугах?
Если что мой украинский паспорт ещё действителен - я просто прощупываю почву
Я не представитель Кампании, но если вы временно перемещенная особа и имеете паспорт то вы являетесь гражданином Украины, гражданство не отменялось и вы гражданин Украины. Регистрируйтесь, на домашний почтовый адрес письма не отправляют. Телефон тоже не часто требуется. Удачи Вам!!!