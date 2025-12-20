Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 11

Сервисдеск категорически полезен.

Но проблема в том, что заявки приходят в разы быстрее, чем мы успеваем их закрывать. В результате ежедневно опережающими темпами увеличивается накопленный объем задач, которые ждут своего часа.
 

Здравствуйте!

Отправка сообщения в арбитраж не работает, поэтому пришлось просить помощь здесь. Программист с заданием не справился https://www.mql5.com/ru/job/request/8885/page2  работа не выполнена. Срок задания, уже истек, а деньги на счету до сих пор заморожены. Большая просьба, разморозить 10 долларов на счету, мне нужны деньги на доработку эксперта.

По совету администратора, обращаюсь за помощью сюда:

 Rosh 2012.04.09 12:08 

Напишите, пожалйуста, заявку в Сервисдеск с сообщением об этом. Если действительно не получается обратиться в Арбитраж - по ней разберутся.

14235234:По совету администратора, обращаюсь за помощью сюда:

Я Вам посоветовал написать заявку в Сервисдеск


Прошу прощения, исправил.
 

А вообще Сервисдеск жив или уже упал под валом заявок?

4 дня как создал заявочку но она даже не оприходована.

Может создать на форуме закрытый раздел, куда бы работники сервисдеск могли сбрасывать неоприходованные (нижнюю часть списка) заявки,

для того чтоб общественные модераторы (или какая то новая категория общественных "разгребателей" заявок) могла их отсортировать на:

Легкотня это не баг, а головотяпство(незнание прогера) нефиг этим сервисдеск забивать

и а фиг его знает пусть этим сервисдеск занимается

Тогда разгребатель зашёл на форум, и сразу а чё там сегодня фкусненького (шасть в закрытый список), вот мля нет ни одной заявки :)

Вам виднее но как на мну, куча-мала образуется когда по незнанию сыпят вопросы, ответы на которые есть на форуме, такая себе dos-атака.


 
По Вашей заявке идёт активная работа. 2 страницы переписки (правда приватной).

4 дня не срок. Скоро ответят, точно знаю.

 
Спасибо за ответ.

Кстати ещё одно предложение, можно создать информер загрузки сотрудников СД, ну типа N открытых заявок на одного сотрудника.

Тогда человек создавая заявку будет сам думать насколько гарячая его тема и стоит ли её прямо сейчас создавать.

 
На мой взгляд - хорошее предложение. Но есть риск, что "стеснительный" багооткрыватель так никогда и не создаст заявку, считая её не очень важной, но которая на самом деле очень важна. :)

 
Или дать возможность самому устанавливать насколько горячая его тема. Хотя, когда речь идёт об ошибках, то разве это не горячо? :)

Можно больше флагов добавить. Сейчас есть предложения и ошибки. А можно добавить варианты, какие ошибки, то есть к чему относятся. Сейчас есть такие категории , как сайт, терминал и т.д. Например, если ошибка относится к терминалу, то указать более точнее: графические объекты, тестер, торговые функции и т.д. Ясно, что по приоритету торговые функции более важные, чем графические объекты.

