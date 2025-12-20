Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 116

Никогда с Хромом никаких-либо серьезных проблем здесь у меня не возникало. Разве что кроме отправки сообщения на форум или при редактировании описания программ для Маркета. И то очень редко. Тем что в данном браузере могут возникать еще какие-то баги с сайтом, честно говоря, удивлён.
 
Mihail Matkovskij:
Никогда с Хромом никаких-либо серьезных проблем здесь у меня не возникало. Разве что кроме отправки сообщения на форум или при редактировании описания программ для Маркета. И то очень редко. Тем что в данном браузере могут возникать еще какие-то баги с сайтом, честно говоря, удивлён.

Хром обновляется. Сайт обновляется. 
Подвисания при отправке текста = бывает иногда. 
Поэтому есть функция сохранения черновик. 
добрый день. Интересует регистрации компании как продавцом сигнала и советников с индикаторами. Как это сделать и что для этого нужно ? 

 
Aliaksandr Korsak:

добрый день. Интересует регистрации компании как продавцом сигнала и советников с индикаторами. Как это сделать и что для этого нужно ? 

Думаю такой вопрос лучше адресовать в СервисДеск или через Контакты и обращения.

Vladimir Karputov:

Думаю такой вопрос лучше адресовать в СервисДеск или через Контакты и обращения.

Понял спасибо 

Такой еще вопрос . Я ранее был продавцом в маркете . позже мне без объяснения причины лишили прав продавать продукты ( ранее 2 робота купил у разработчика купил его исходный код ( разработчик был ранее забанен на сайте ) . я специально делал рекламу на робота у меня были покупки после чего меня лишили права продавать и самое интересное я НЕ МОГУ ВЫВЕСТИ ДЕНЬГИ . В сервисдеск пишу но все остается без ответа . (((( подскажите как быть . ? я уже звонил " MetaQuotes Ltd." но мне не дали точных контактов данного ресурса . 

С Уважением Александр Корсак 

 

Здравствуйте. Ко мне обратился один пользователь, который тестировал моего робота. У него довольно специфический брокер ICMarkets с режимом заливки ордеров Immediate or Cancel. У него при тестировании эксперта вылетали следующие сообщения:

Изучив документацию я сделал дополнение к эксперту и он стал открывать позиции с заливкой Immediate or Cancel (если настроить это во входных параметрах) .

bool positionSend(EnumMarketOrderType      _order,               
                    double                   _volume,             
                    double                   _stoploss,            
                    double                   _takeprofit,        
                    string                   _comment = NULL,      
                    ENUM_ORDER_TYPE_FILLING  _filling=-1 
) {
    clearStruct();
    request.action = TRADE_ACTION_DEAL;        
    request.magic  = magic;                   
    request.symbol = symbol;                 
    request.volume = _volume;                  
    request.deviation = deviation;
    // ENUM_ORDER_TYPE_FILLING  sFilling = (ENUM_ORDER_TYPE_FILLING)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_FILLING_MODE);
    if(_filling != -1)
      request.type_filling = _filling;
...

Но в результате тестирования на демо счёте выше упомянутого брокера я получил следующий лог:

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.01 00:00:00   Junior timeframe: PERIOD_M30

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 EURCAD,Daily: history cache allocated for 491 bars and contains 387 bars from 2018.01.02 00:00 to 2019.06.28 00:00

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 EURCAD,Daily: history begins from 2018.01.02 00:00

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 EURCAD,H1: history cache allocated for 11767 bars and contains 9281 bars from 2018.01.02 00:00 to 2019.06.28 23:00

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 EURCAD,H1: history begins from 2018.01.02 00:00

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 EURCAD,M30: history cache allocated for 23530 bars and contains 18558 bars from 2018.01.02 00:00 to 2019.06.28 23:30

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 EURCAD,M30: history begins from 2018.01.02 00:00

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 EURCAD,M6: history cache allocated for 117625 bars and contains 92768 bars from 2018.01.02 00:00 to 2019.06.28 23:54

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 EURCAD,M6: history begins from 2018.01.02 00:00

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 USDCAD: symbol to be synchronized

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 USDCAD: symbol synchronized already, 18 bytes received

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 USDCAD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.000

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 USDCAD: history synchronized from 2018.01.02 to 2019.11.21

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 EURUSD: symbol to be synchronized

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 EURUSD: symbol synchronized already, 18 bytes received

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.000

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 EURUSD: history synchronized from 2018.01.02 to 2019.11.21

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.10 17:00:00   market sell 1.57 EURCAD sl: 1.54566 tp: 1.20820 (1.47066 / 1.47068 / 1.47066)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.10 17:00:00   deal #2 sell 1.57 EURCAD at 1.47066 done (based on order #2)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.10 17:00:00   deal performed [#2 sell 1.57 EURCAD at 1.47066]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.10 17:00:00   order performed sell 1.57 at 1.47066 [#2 sell 1.57 EURCAD at 1.47066]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.10 22:11:00   failed market buy 1.57 EURCAD, close #2 sell 1.57 EURCAD 1.47066 [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.10 22:30:00   market sell 1.54 EURCAD sl: 1.54663 tp: 1.20917 (1.47163 / 1.47165 / 1.47163)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.10 22:30:00   deal #3 sell 1.54 EURCAD at 1.47163 done (based on order #3)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.10 22:30:00   deal performed [#3 sell 1.54 EURCAD at 1.47163]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.10 22:30:00   order performed sell 1.54 at 1.47163 [#3 sell 1.54 EURCAD at 1.47163]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.11 01:30:00   failed market buy 1.54 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.11 01:30:00   failed market buy 1.57 EURCAD, close #2 sell 1.57 EURCAD 1.47066 [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.11 22:52:00   market sell 1.59 EURCAD sl: 1.54539 tp: 1.20793 (1.47039 / 1.47040 / 1.47039)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.11 22:52:00   deal #4 sell 1.59 EURCAD at 1.47039 done (based on order #4)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.11 22:52:00   deal performed [#4 sell 1.59 EURCAD at 1.47039]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.11 22:52:00   order performed sell 1.59 at 1.47039 [#4 sell 1.59 EURCAD at 1.47039]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.12 02:53:00   failed market buy 1.59 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.12 02:53:00   failed market buy 1.54 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.12 02:53:00   failed market buy 1.57 EURCAD, close #2 sell 1.57 EURCAD 1.47066 [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.15 16:00:00   market sell 1.76 EURCAD sl: 1.54218 tp: 1.20472 (1.46718 / 1.46719 / 1.46718)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.15 16:00:00   deal #5 sell 1.76 EURCAD at 1.46718 done (based on order #5)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.15 16:00:00   deal performed [#5 sell 1.76 EURCAD at 1.46718]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.15 16:00:00   order performed sell 1.76 at 1.46718 [#5 sell 1.76 EURCAD at 1.46718]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.16 12:10:00   failed market buy 1.76 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.16 12:10:00   failed market buy 1.59 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.16 12:10:00   failed market buy 1.54 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.16 12:10:00   failed market buy 1.57 EURCAD, close #2 sell 1.57 EURCAD 1.47066 [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.18 14:00:00   market sell 2.02 EURCAD sl: 1.53900 tp: 1.20154 (1.46400 / 1.46402 / 1.46400)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.18 14:00:00   deal #6 sell 2.02 EURCAD at 1.46400 done (based on order #6)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.18 14:00:00   deal performed [#6 sell 2.02 EURCAD at 1.46400]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.18 14:00:00   order performed sell 2.02 at 1.46400 [#6 sell 2.02 EURCAD at 1.46400]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.22 10:31:00   failed market buy 2.02 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.22 10:31:00   failed market buy 1.76 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.22 10:31:00   failed market buy 1.59 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.22 10:31:00   failed market buy 1.54 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.22 10:31:00   failed market buy 1.57 EURCAD, close #2 sell 1.57 EURCAD 1.47066 [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.23 12:00:00   market sell 1.59 EURCAD sl: 1.54340 tp: 1.20594 (1.46840 / 1.46841 / 1.46840)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.23 12:00:00   deal #7 sell 1.59 EURCAD at 1.46840 done (based on order #7)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.23 12:00:00   deal performed [#7 sell 1.59 EURCAD at 1.46840]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.23 12:00:00   order performed sell 1.59 at 1.46840 [#7 sell 1.59 EURCAD at 1.46840]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.23 15:00:00   failed market buy 1.59 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.23 15:00:00   failed market buy 2.02 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.23 15:00:00   failed market buy 1.76 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.23 15:00:00   failed market buy 1.59 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.23 15:00:00   failed market buy 1.54 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.23 15:00:00   failed market buy 1.57 EURCAD, close #2 sell 1.57 EURCAD 1.47066 [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.26 19:30:00   market sell 1.94 EURCAD sl: 1.54075 tp: 1.20329 (1.46575 / 1.46576 / 1.46575)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.26 19:30:00   deal #8 sell 1.94 EURCAD at 1.46575 done (based on order #8)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.26 19:30:00   deal performed [#8 sell 1.94 EURCAD at 1.46575]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.26 19:30:00   order performed sell 1.94 at 1.46575 [#8 sell 1.94 EURCAD at 1.46575]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.26 22:30:00   failed market buy 1.94 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.26 22:30:00   failed market buy 1.59 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.26 22:30:00   failed market buy 2.02 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.26 22:30:00   failed market buy 1.76 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.26 22:30:00   failed market buy 1.59 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.26 22:30:00   failed market buy 1.54 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.26 22:30:00   failed market buy 1.57 EURCAD, close #2 sell 1.57 EURCAD 1.47066 [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.30 22:30:00   market sell 1.72 EURCAD sl: 1.54226 tp: 1.20480 (1.46726 / 1.46728 / 1.46726)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.30 22:30:00   deal #9 sell 1.72 EURCAD at 1.46726 done (based on order #9)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.30 22:30:00   deal performed [#9 sell 1.72 EURCAD at 1.46726]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.30 22:30:00   order performed sell 1.72 at 1.46726 [#9 sell 1.72 EURCAD at 1.46726]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.31 01:31:00   failed market buy 1.72 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.31 01:31:00   failed market buy 1.94 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.31 01:31:00   failed market buy 1.59 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.31 01:31:00   failed market buy 2.02 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.31 01:31:00   failed market buy 1.76 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.31 01:31:00   failed market buy 1.59 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.31 01:31:00   failed market buy 1.54 EURCAD [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.31 01:31:00   failed market buy 1.57 EURCAD, close #2 sell 1.57 EURCAD 1.47066 [Unsupported filling mode]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 02:00:00   market sell 1.92 EURCAD sl: 1.54136 tp: 1.20390 (1.46636 / 1.46640 / 1.46636)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 02:00:00   deal #10 sell 1.92 EURCAD at 1.46636 done (based on order #10)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 02:00:00   deal performed [#10 sell 1.92 EURCAD at 1.46636]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 02:00:00   order performed sell 1.92 at 1.46636 [#10 sell 1.92 EURCAD at 1.46636]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   position stop out triggered at 32.76% [#2 sell 1.57 EURCAD 1.47066 sl: 1.54566 tp: 1.20820]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   deal #11 buy 1.57 EURCAD at 1.47677 done (based on order #11)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   deal performed [#11 buy 1.57 EURCAD at 1.47677]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   order performed buy 1.57 at 1.47677 [#11 buy 1.57 EURCAD at 1.47677]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   position stop out triggered at 32.76% [#4 sell 1.59 EURCAD 1.47039 sl: 1.54539 tp: 1.20793]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   deal #12 buy 1.59 EURCAD at 1.47677 done (based on order #12)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   deal performed [#12 buy 1.59 EURCAD at 1.47677]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   order performed buy 1.59 at 1.47677 [#12 buy 1.59 EURCAD at 1.47677]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   position stop out triggered at 32.76% [#6 sell 2.02 EURCAD 1.46400 sl: 1.53900 tp: 1.20154]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   deal #13 buy 2.02 EURCAD at 1.47677 done (based on order #13)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   deal performed [#13 buy 2.02 EURCAD at 1.47677]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   order performed buy 2.02 at 1.47677 [#13 buy 2.02 EURCAD at 1.47677]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   position stop out triggered at 32.76% [#8 sell 1.94 EURCAD 1.46575 sl: 1.54075 tp: 1.20329]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   deal #14 buy 1.94 EURCAD at 1.47677 done (based on order #14)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   deal performed [#14 buy 1.94 EURCAD at 1.47677]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   order performed buy 1.94 at 1.47677 [#14 buy 1.94 EURCAD at 1.47677]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   position stop out triggered at 32.76% [#10 sell 1.92 EURCAD 1.46636 sl: 1.54136 tp: 1.20390]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   deal #15 buy 1.92 EURCAD at 1.47677 done (based on order #15)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   deal performed [#15 buy 1.92 EURCAD at 1.47677]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   order performed buy 1.92 at 1.47677 [#15 buy 1.92 EURCAD at 1.47677]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   position closed due end of test at 1.47677 [#9 sell 1.72 EURCAD 1.46726 sl: 1.54226 tp: 1.20480]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   deal #16 buy 1.72 EURCAD at 1.47677 done (based on order #16)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   deal performed [#16 buy 1.72 EURCAD at 1.47677]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   order performed buy 1.72 at 1.47677 [#16 buy 1.72 EURCAD at 1.47677]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   position closed due end of test at 1.47677 [#7 sell 1.59 EURCAD 1.46840 sl: 1.54340 tp: 1.20594]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   deal #17 buy 1.59 EURCAD at 1.47677 done (based on order #17)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   deal performed [#17 buy 1.59 EURCAD at 1.47677]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   order performed buy 1.59 at 1.47677 [#17 buy 1.59 EURCAD at 1.47677]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   position closed due end of test at 1.47677 [#5 sell 1.76 EURCAD 1.46718 sl: 1.54218 tp: 1.20472]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   deal #18 buy 1.76 EURCAD at 1.47677 done (based on order #18)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   deal performed [#18 buy 1.76 EURCAD at 1.47677]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   order performed buy 1.76 at 1.47677 [#18 buy 1.76 EURCAD at 1.47677]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   position closed due end of test at 1.47677 [#3 sell 1.54 EURCAD 1.47163 sl: 1.54663 tp: 1.20917]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   deal #19 buy 1.54 EURCAD at 1.47677 done (based on order #19)

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   deal performed [#19 buy 1.54 EURCAD at 1.47677]

2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40   order performed buy 1.54 at 1.47677 [#19 buy 1.54 EURCAD at 1.47677]


Попробовал поискать причину с помощью отладки, но когда эксперт устанавливает request.type_filling в ORDER_FILLING_IOC и сообщает это в функцию OrderSend(), отладка перестаёт работать. Не трогаю request.type_filling - отладка нормально работает.

У брокера ICMarkets заливка Immediate or Cancel:

В то время, как у MetaQuotes Fill or Kill. 

Думаю, здесь необходимо вмешательство Разработчиков.

 
Mihail Matkovskij:

Здравствуйте. Ко мне обратился один пользователь, который тестировал моего робота. У него довольно специфический брокер ICMarkets с режимом заливки ордеров Immediate or Cancel

Изучив документацию я сделал дополнение к эксперту и он стал открывать позиции с заливкой Immediate or Cancel (если настроить это во входных параметрах) .

Но в результате тестирования на демо счёте выше упомянутого брокера я получил следующий лог:

Попробовал поискать причину с помощью отладки, но когда эксперт устанавливает request.type_filling в ORDER_FILLING_IOC и сообщает это в функцию OrderSend(), отладка перестаёт работать. Не трогаю request.type_filling - отладка нормально работает.

У брокера ICMarkets заливка Immediate or Cancel:


В то время, как у MetaQuotes Fill or Kill. 

Думаю, здесь необходимо вмешательство Разработчиков.

Вы пробовали работать через класс CTrade?

В "шапке" подключаем:

#include <Trade\Trade.mqh>
//---
CTrade         m_trade;                      // object of CTrade class

В OnInit() устанавливаем тип заливки текущего символа

m_trade.SetMarginMode();   
m_trade.SetTypeFillingBySymbol(m_symbol.Name());

В OnTick() открываем позицию

m_trade.Buy(1.0);


В таком виде будет ошибка заливки на указанных двух серверах?

Mihail Matkovskij:


Проверил на символе


этот скрипт:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     Open Buy.mq5 |
//|                              Copyright © 2018, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2018, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.000"
//---
#include <Trade\Trade.mqh>
CTrade         m_trade;                      // trading object
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   m_trade.SetMarginMode();
   m_trade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());
   m_trade.Buy(0.01); // open Buy position, volume 1.0 lot
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Открывает на ура.

 
Vladimir Karputov:

Проверил на символе


этот скрипт:

Открывает на ура.

Работает как часы :) Правда, пришлось переделать всё управление позициями на CTrade но, тем не менее, багов нет. Спасибо, Владимир!

