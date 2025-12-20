Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 116
Никогда с Хромом никаких-либо серьезных проблем здесь у меня не возникало. Разве что кроме отправки сообщения на форум или при редактировании описания программ для Маркета. И то очень редко. Тем что в данном браузере могут возникать еще какие-то баги с сайтом, честно говоря, удивлён.
добрый день. Интересует регистрации компании как продавцом сигнала и советников с индикаторами. Как это сделать и что для этого нужно ?
Думаю такой вопрос лучше адресовать в СервисДеск или через Контакты и обращения.
Понял спасибо
Такой еще вопрос . Я ранее был продавцом в маркете . позже мне без объяснения причины лишили прав продавать продукты ( ранее 2 робота купил у разработчика купил его исходный код ( разработчик был ранее забанен на сайте ) . я специально делал рекламу на робота у меня были покупки после чего меня лишили права продавать и самое интересное я НЕ МОГУ ВЫВЕСТИ ДЕНЬГИ . В сервисдеск пишу но все остается без ответа . (((( подскажите как быть . ? я уже звонил " MetaQuotes Ltd." но мне не дали точных контактов данного ресурса .
С Уважением Александр Корсак
Здравствуйте. Ко мне обратился один пользователь, который тестировал моего робота. У него довольно специфический брокер ICMarkets с режимом заливки ордеров Immediate or Cancel. У него при тестировании эксперта вылетали следующие сообщения:
Изучив документацию я сделал дополнение к эксперту и он стал открывать позиции с заливкой Immediate or Cancel (если настроить это во входных параметрах) .
Но в результате тестирования на демо счёте выше упомянутого брокера я получил следующий лог:
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.01 00:00:00 Junior timeframe: PERIOD_M30
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 EURCAD,Daily: history cache allocated for 491 bars and contains 387 bars from 2018.01.02 00:00 to 2019.06.28 00:00
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 EURCAD,Daily: history begins from 2018.01.02 00:00
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 EURCAD,H1: history cache allocated for 11767 bars and contains 9281 bars from 2018.01.02 00:00 to 2019.06.28 23:00
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 EURCAD,H1: history begins from 2018.01.02 00:00
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 EURCAD,M30: history cache allocated for 23530 bars and contains 18558 bars from 2018.01.02 00:00 to 2019.06.28 23:30
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 EURCAD,M30: history begins from 2018.01.02 00:00
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 EURCAD,M6: history cache allocated for 117625 bars and contains 92768 bars from 2018.01.02 00:00 to 2019.06.28 23:54
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 EURCAD,M6: history begins from 2018.01.02 00:00
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 USDCAD: symbol to be synchronized
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 USDCAD: symbol synchronized already, 18 bytes received
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 USDCAD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.000
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 USDCAD: history synchronized from 2018.01.02 to 2019.11.21
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 EURUSD: symbol to be synchronized
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 EURUSD: symbol synchronized already, 18 bytes received
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.000
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 EURUSD: history synchronized from 2018.01.02 to 2019.11.21
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.10 17:00:00 market sell 1.57 EURCAD sl: 1.54566 tp: 1.20820 (1.47066 / 1.47068 / 1.47066)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.10 17:00:00 deal #2 sell 1.57 EURCAD at 1.47066 done (based on order #2)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.10 17:00:00 deal performed [#2 sell 1.57 EURCAD at 1.47066]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.10 17:00:00 order performed sell 1.57 at 1.47066 [#2 sell 1.57 EURCAD at 1.47066]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.10 22:11:00 failed market buy 1.57 EURCAD, close #2 sell 1.57 EURCAD 1.47066 [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.10 22:30:00 market sell 1.54 EURCAD sl: 1.54663 tp: 1.20917 (1.47163 / 1.47165 / 1.47163)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.10 22:30:00 deal #3 sell 1.54 EURCAD at 1.47163 done (based on order #3)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.10 22:30:00 deal performed [#3 sell 1.54 EURCAD at 1.47163]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.10 22:30:00 order performed sell 1.54 at 1.47163 [#3 sell 1.54 EURCAD at 1.47163]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.11 01:30:00 failed market buy 1.54 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.11 01:30:00 failed market buy 1.57 EURCAD, close #2 sell 1.57 EURCAD 1.47066 [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.11 22:52:00 market sell 1.59 EURCAD sl: 1.54539 tp: 1.20793 (1.47039 / 1.47040 / 1.47039)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.11 22:52:00 deal #4 sell 1.59 EURCAD at 1.47039 done (based on order #4)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.11 22:52:00 deal performed [#4 sell 1.59 EURCAD at 1.47039]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.11 22:52:00 order performed sell 1.59 at 1.47039 [#4 sell 1.59 EURCAD at 1.47039]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.12 02:53:00 failed market buy 1.59 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.12 02:53:00 failed market buy 1.54 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.12 02:53:00 failed market buy 1.57 EURCAD, close #2 sell 1.57 EURCAD 1.47066 [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.15 16:00:00 market sell 1.76 EURCAD sl: 1.54218 tp: 1.20472 (1.46718 / 1.46719 / 1.46718)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.15 16:00:00 deal #5 sell 1.76 EURCAD at 1.46718 done (based on order #5)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.15 16:00:00 deal performed [#5 sell 1.76 EURCAD at 1.46718]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.15 16:00:00 order performed sell 1.76 at 1.46718 [#5 sell 1.76 EURCAD at 1.46718]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.16 12:10:00 failed market buy 1.76 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.16 12:10:00 failed market buy 1.59 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.16 12:10:00 failed market buy 1.54 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.16 12:10:00 failed market buy 1.57 EURCAD, close #2 sell 1.57 EURCAD 1.47066 [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.18 14:00:00 market sell 2.02 EURCAD sl: 1.53900 tp: 1.20154 (1.46400 / 1.46402 / 1.46400)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.18 14:00:00 deal #6 sell 2.02 EURCAD at 1.46400 done (based on order #6)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.18 14:00:00 deal performed [#6 sell 2.02 EURCAD at 1.46400]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.18 14:00:00 order performed sell 2.02 at 1.46400 [#6 sell 2.02 EURCAD at 1.46400]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.22 10:31:00 failed market buy 2.02 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.22 10:31:00 failed market buy 1.76 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.22 10:31:00 failed market buy 1.59 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.22 10:31:00 failed market buy 1.54 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.22 10:31:00 failed market buy 1.57 EURCAD, close #2 sell 1.57 EURCAD 1.47066 [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.23 12:00:00 market sell 1.59 EURCAD sl: 1.54340 tp: 1.20594 (1.46840 / 1.46841 / 1.46840)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.23 12:00:00 deal #7 sell 1.59 EURCAD at 1.46840 done (based on order #7)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.23 12:00:00 deal performed [#7 sell 1.59 EURCAD at 1.46840]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.23 12:00:00 order performed sell 1.59 at 1.46840 [#7 sell 1.59 EURCAD at 1.46840]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.23 15:00:00 failed market buy 1.59 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.23 15:00:00 failed market buy 2.02 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.23 15:00:00 failed market buy 1.76 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.23 15:00:00 failed market buy 1.59 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.23 15:00:00 failed market buy 1.54 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.23 15:00:00 failed market buy 1.57 EURCAD, close #2 sell 1.57 EURCAD 1.47066 [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.26 19:30:00 market sell 1.94 EURCAD sl: 1.54075 tp: 1.20329 (1.46575 / 1.46576 / 1.46575)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.26 19:30:00 deal #8 sell 1.94 EURCAD at 1.46575 done (based on order #8)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.26 19:30:00 deal performed [#8 sell 1.94 EURCAD at 1.46575]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.26 19:30:00 order performed sell 1.94 at 1.46575 [#8 sell 1.94 EURCAD at 1.46575]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.26 22:30:00 failed market buy 1.94 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.26 22:30:00 failed market buy 1.59 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.26 22:30:00 failed market buy 2.02 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.26 22:30:00 failed market buy 1.76 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.26 22:30:00 failed market buy 1.59 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.26 22:30:00 failed market buy 1.54 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.26 22:30:00 failed market buy 1.57 EURCAD, close #2 sell 1.57 EURCAD 1.47066 [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.30 22:30:00 market sell 1.72 EURCAD sl: 1.54226 tp: 1.20480 (1.46726 / 1.46728 / 1.46726)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.30 22:30:00 deal #9 sell 1.72 EURCAD at 1.46726 done (based on order #9)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.30 22:30:00 deal performed [#9 sell 1.72 EURCAD at 1.46726]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.30 22:30:00 order performed sell 1.72 at 1.46726 [#9 sell 1.72 EURCAD at 1.46726]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.31 01:31:00 failed market buy 1.72 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.31 01:31:00 failed market buy 1.94 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.31 01:31:00 failed market buy 1.59 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.31 01:31:00 failed market buy 2.02 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.31 01:31:00 failed market buy 1.76 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.31 01:31:00 failed market buy 1.59 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.31 01:31:00 failed market buy 1.54 EURCAD [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.07.31 01:31:00 failed market buy 1.57 EURCAD, close #2 sell 1.57 EURCAD 1.47066 [Unsupported filling mode]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 02:00:00 market sell 1.92 EURCAD sl: 1.54136 tp: 1.20390 (1.46636 / 1.46640 / 1.46636)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 02:00:00 deal #10 sell 1.92 EURCAD at 1.46636 done (based on order #10)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 02:00:00 deal performed [#10 sell 1.92 EURCAD at 1.46636]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 02:00:00 order performed sell 1.92 at 1.46636 [#10 sell 1.92 EURCAD at 1.46636]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 position stop out triggered at 32.76% [#2 sell 1.57 EURCAD 1.47066 sl: 1.54566 tp: 1.20820]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 deal #11 buy 1.57 EURCAD at 1.47677 done (based on order #11)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 deal performed [#11 buy 1.57 EURCAD at 1.47677]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 order performed buy 1.57 at 1.47677 [#11 buy 1.57 EURCAD at 1.47677]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 position stop out triggered at 32.76% [#4 sell 1.59 EURCAD 1.47039 sl: 1.54539 tp: 1.20793]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 deal #12 buy 1.59 EURCAD at 1.47677 done (based on order #12)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 deal performed [#12 buy 1.59 EURCAD at 1.47677]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 order performed buy 1.59 at 1.47677 [#12 buy 1.59 EURCAD at 1.47677]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 position stop out triggered at 32.76% [#6 sell 2.02 EURCAD 1.46400 sl: 1.53900 tp: 1.20154]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 deal #13 buy 2.02 EURCAD at 1.47677 done (based on order #13)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 deal performed [#13 buy 2.02 EURCAD at 1.47677]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 order performed buy 2.02 at 1.47677 [#13 buy 2.02 EURCAD at 1.47677]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 position stop out triggered at 32.76% [#8 sell 1.94 EURCAD 1.46575 sl: 1.54075 tp: 1.20329]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 deal #14 buy 1.94 EURCAD at 1.47677 done (based on order #14)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 deal performed [#14 buy 1.94 EURCAD at 1.47677]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 order performed buy 1.94 at 1.47677 [#14 buy 1.94 EURCAD at 1.47677]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 position stop out triggered at 32.76% [#10 sell 1.92 EURCAD 1.46636 sl: 1.54136 tp: 1.20390]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 deal #15 buy 1.92 EURCAD at 1.47677 done (based on order #15)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 deal performed [#15 buy 1.92 EURCAD at 1.47677]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 order performed buy 1.92 at 1.47677 [#15 buy 1.92 EURCAD at 1.47677]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 position closed due end of test at 1.47677 [#9 sell 1.72 EURCAD 1.46726 sl: 1.54226 tp: 1.20480]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 deal #16 buy 1.72 EURCAD at 1.47677 done (based on order #16)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 deal performed [#16 buy 1.72 EURCAD at 1.47677]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 order performed buy 1.72 at 1.47677 [#16 buy 1.72 EURCAD at 1.47677]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 position closed due end of test at 1.47677 [#7 sell 1.59 EURCAD 1.46840 sl: 1.54340 tp: 1.20594]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 deal #17 buy 1.59 EURCAD at 1.47677 done (based on order #17)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 deal performed [#17 buy 1.59 EURCAD at 1.47677]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 order performed buy 1.59 at 1.47677 [#17 buy 1.59 EURCAD at 1.47677]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 position closed due end of test at 1.47677 [#5 sell 1.76 EURCAD 1.46718 sl: 1.54218 tp: 1.20472]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 deal #18 buy 1.76 EURCAD at 1.47677 done (based on order #18)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 deal performed [#18 buy 1.76 EURCAD at 1.47677]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 order performed buy 1.76 at 1.47677 [#18 buy 1.76 EURCAD at 1.47677]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 position closed due end of test at 1.47677 [#3 sell 1.54 EURCAD 1.47163 sl: 1.54663 tp: 1.20917]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 deal #19 buy 1.54 EURCAD at 1.47677 done (based on order #19)
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 deal performed [#19 buy 1.54 EURCAD at 1.47677]
2019.12.11 12:27:52.343 Core 1 2019.08.05 13:40:40 order performed buy 1.54 at 1.47677 [#19 buy 1.54 EURCAD at 1.47677]
Попробовал поискать причину с помощью отладки, но когда эксперт устанавливает request.type_filling в ORDER_FILLING_IOC и сообщает это в функцию OrderSend(), отладка перестаёт работать. Не трогаю request.type_filling - отладка нормально работает.
У брокера ICMarkets заливка Immediate or Cancel:
В то время, как у MetaQuotes Fill or Kill.
Думаю, здесь необходимо вмешательство Разработчиков.
Вы пробовали работать через класс CTrade?
В "шапке" подключаем:
В OnInit() устанавливаем тип заливки текущего символа
В OnTick() открываем позицию
m_trade.Buy(1.0);
В таком виде будет ошибка заливки на указанных двух серверах?
Проверил на символе
этот скрипт:
Открывает на ура.
Проверил на символе
этот скрипт:
Открывает на ура.
Работает как часы :) Правда, пришлось переделать всё управление позициями на CTrade но, тем не менее, багов нет. Спасибо, Владимир!