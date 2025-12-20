Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 191

Vitaly Muzichenko #:

Кому-то невесело будет

Если все эти продукты не обновлялись несколько лет, они и не нужны никому. С очень высокой вероятностью.

 
Andrey Khatimlianskii #:

С очень высокой вероятностью.

Или хорошо работают и без обновлений )

 
Andrei Trukhanovich #:

Или хорошо работают и без обновлений )

У тебя есть такие? ) Имею в виду те, что регулярно продаются.

У меня по всем продуктам, что интересны людям, постоянные запросы на доработку. Не представляю, как можно несколько лет не апдейтить.

Сам держал хлам до последнего. Пришли письма, и понял, что не буду пересобирать, просто скрою. Шанс, что случайно кто-то купит, конечно, есть, но мороки с этим реально больше, чем выхлопа.

 
Andrey Khatimlianskii #:

Первого декабря станет чище. Письмо от 17.11:


При заливке новой версии цену нужно обязательно сделать правильной, поэтому все 10-долларовые продукты исчезнут.

Это вообще не проблема. Для каждого приложения в Маркете можно включить аренду. И что, это на столько большая разница, купить индикатор навсегда, но только с 5 активациями  или арендовать его за те же $10 на 1 год? И при этом можно его  поставить на сколько угодно компьютеров. А если трейдер за 1 год аренды и $10 не заработал, чтобы продлить её ещё на 1 год, то какой тогда смысл в таком индикаторе?

 
Andrey Khatimlianskii #:

Первого декабря станет чище. Письмо от 17.11:


При заливке новой версии цену нужно обязательно сделать правильной, поэтому все 10-долларовые продукты исчезнут.

Я только не понимаю каким боком сюда приплели советники для МТ4… Для МТ5 я давно перекомпилировал, а мне пришло такое-же сообщение указывающее на советник для МТ4.

 

Сообщение пришло для совсем олд версий , которые давно в корзине.... (2012-2013 годов)

Не понимаю, в чем кипиш заключается. 

Перекомпилировать советник, который скачивается - вообще не проблема. 

Остальное уже давно в "Скрытых" 

А вот минималка 30 - должна, конечно же, быть для всех. Как и удаление демок, Лайт версий и рекламных описаний (как обещали с 1 августа) 

 
Andrey Khatimlianskii #:

У тебя есть такие? ) Имею в виду те, что регулярно продаются.

Не то чтобы регулярно, но потихоньку капает, и обновлять почти все надо. вот думаю, продолжать ли держать зоопарк. Честно - давно бы закрыл, останавливает то что есть несколько юзеров которые пользуют на постоянке.

Andrei Trukhanovich #:

Не то чтобы регулярно, но потихоньку капает, и обновлять почти все надо. вот думаю, продолжать ли держать зоопарк. Честно - давно бы закрыл, останавливает то что есть несколько юзеров которые пользуют на постоянке.

Правила для всех одинаковые
 
Mihail Matkovskij #:

Это вообще не проблема. Для каждого приложения в Маркете можно включить аренду. И что, это на столько большая разница, купить индикатор навсегда, но только с 5 активациями  или арендовать его за те же $10 на 1 год? И при этом можно его  поставить на сколько угодно компьютеров. А если трейдер за 1 год аренды и $10 не заработал, чтобы продлить её ещё на 1 год, то какой тогда смысл в таком индикаторе?

$10 нельзя и на аренду поставить.

 
Andrei Trukhanovich #:

Не то чтобы регулярно, но потихоньку капает, и обновлять почти все надо. вот думаю, продолжать ли держать зоопарк. Честно - давно бы закрыл, останавливает то что есть несколько юзеров которые пользуют на постоянке.

Ну вот я о том же.

Если бы нормально продавалось, ты бы с радостью обновил.  А так даже пересобрать лень)

