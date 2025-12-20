Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 48

Karputov Vladimir:
Создавайте МТ5 сигнал из терминала

И как это сделать?
Ни где нет кнопки создания сигнала. 

 
Andrey F. Zelinsky:

подписчиков же не было -- поэтому провайдер сигналов не мог слить ничьи депозиты.

к тому же он мог принудительно закрыть убыточные сделки до вывода баланса -- и всё было бы нормально по формулам сервиса сигналов.

но провайдер сначала вывел, а потом закрыл -- что изменилось по сути для депозита сигнала?

1. А если бы были подписчики, то что — нужно было бы считать по-другому? Сервис должен одинаково работать для всех сигналов.

2. Если бы закрыл ДО вывода, была бы совсем другая ситуация. Но он же этого почему-то не сделал? Может, как раз потому, что не хотел портить красивый процент? А потом элементарно маржи не хватило на подержание убытка.

3. По сути изменилась судьба всех подписчиков (которые могли быть, сигнал ведь не личный, а в публичном сервисе подписки размещен). Прекрасное поведение, чтобы обезопасить массового пользователя.

 

Andrey F. Zelinsky:

Мы видим, что ещё до "слития" 5% остатка -- "прирост" уже уменьшился на 95% -- причём его уменьшение произошло только за счёт вывода средств.

Может быть, конкретно в этом случае была ошибка сервиса. Должно было стать сразу -100%.

Наверное, там не все просто в обработке таких ситуаций. С борьбой с накрутками связано, наверное.

 
Gennady Mazur:

1

2 

На витрине сигналов высвечивается вот такая ошибка
Не корректный сервер брокера 

 

Andrey Khatimlianskii:

3. По сути изменилась судьба всех подписчиков (которые могли быть, сигнал ведь не личный, а в публичном сервисе подписки размещен). Прекрасное поведение, чтобы обезопасить массового пользователя

Андрюха. Постом выше провёл анализ изменения "прироста" после вывода средств. Поэтому здесь дело не в сливе 5% остатка. Здесь прирост =-100% только по причине вывода средств.

Получается, что можно годами профитно торговать. В один день вывести заработанные средства и вся статистика "псу под хвост" в одночасье станет отрицательной. 

Так что здесь как раз "прекрасное поведение" направлено (так получается) не на заботу о подписчиках -- а на "средства из системы лучше не выводить". 

 
Andrey F. Zelinsky:

Андрюха. Постом выше провёл анализ изменения "прироста" после вывода средств. Поэтому здесь дело не в сливе 5% остатка. Здесь прирост =-100% только по причине вывода средств.

Получается, что можно годами профитно торговать. В один день вывести заработанные средства и вся статистика "псу под хвост" в одночасье станет отрицательной. 

Так что здесь как раз "прекрасное поведение" направлено (так получается) не на заботу о подписчиках -- а на "средства из системы лучше не выводить". 

Конечно, не надо выводить 95% (девяносто пять процентов!) баланса при наличии открытых позиций (у себя и у потенциальных подписчиков)!

Это разве не очевидно? 

 
Andrey Khatimlianskii:

Конечно, не надо выводить 95% (девяносто пять процентов!) баланса при наличии открытых позиций (у себя и у потенциальных подписчиков)!

Это разве не очевидно? 

Не хочешь разобраться? Там же сигнал доступен для анализа.

"Прирост" -- это не более чем "изменение баланса относительно начального" -- всё -- и не надо сюда примешивать типа-благородные категории "забота о подписчике".

Есть не более чем категория "прирост", которая показывает состояние баланса относительно начального.

Эта категория показывается подписчикам как основной при выводах о профитности счёта.

Но на самом деле это не так. Категория "прирост" к приросту баланса имеет очень далёкое и даже запутывающее отношение. Категория "прирост" никак не связана с профитностью счёта.

Ты сам посмотри на эту таблицу:

 

Абсурд расчёта статистических показателей просто очевиден.

Разработчики стали говорить о том, что был "слив баланса" -- но анализ графика "прирост" показывает, что разработчики сами трактуют причину прироста -100% не верно. Потому что прирост равен -100% не по причине слива и слив к этой цифре не имеет никакого отношения.

p.s. Допускаю, что я могу ошибаться с выводами. Но на данный момент разработчики не смогли дать непротиворечивого пояснения причинам такой статистики сигнала.

 

Под словами "могу ошибаться" сейчас модно троллинг прятать?

Почему делаете вид, что есть только график "Прирост" и полностью игнорируете реальный график "Средства", где со 100% точностью показан абсолютный слив депозита по стопауту?

Ошибки в рассчете прибыльности нет. 

 
Andrey F. Zelinsky:

Не хочешь разобраться? Там же сигнал доступен для анализа.

"Прирост" -- это не более чем "изменение баланса относительно начального" -- всё -- и не надо сюда примешивать типа-благородные категории "забота о подписчике".

Есть не более чем категория "прирост", которая показывает состояние баланса относительно начального.

Эта категория показывается подписчикам как основной при выводах о профитности счёта.

Но на самом деле это не так. Категория "прирост" к приросту баланса имеет очень далёкое и даже запутывающее отношение. Категория "прирост" никак не связана с профитностью счёта.

Ты сам посмотри на эту таблицу:

 

Абсурд расчёта статистических показателей просто очевиден.

Почему же? Разобрался.

Подписываюсь на этот сигнал, когда у него на балансе 1630.92, на моем счету 2000.00, копирую 1 к 1. Когда баланс доходит до 2 375, у меня 2 912.

Потом происходит вывод 2 280, при этом висит немаленькая позиция по NZDUSD. Что в этот момент происходит у меня? Лотаж синхронизируется соответственно новому соотношению балансов? Или позиция останется такой, как была до вывода?

Если синхронизируется, то на открытии рынка в понедельник у меня наступит такой же стоп-аут (сольется почти все). Если нет, то все равно будет убыток, потенциально намного больший, чем у автора с его 95 долларами.

 

Меня, как подписчика, не устроит ни один из вариантов. И сервис пытается меня защитить.

А теперь давайте послушаем автора (позовите, может придет!), или того, кто разделяет его позицию. Зачем выводить 95% от баланса при наличии открытых позиций перед выходными на кануне брекзита?

 
Renat Fatkhullin:

Под словами "могу ошибаться" сейчас модно троллинг прятать?

Почему делаете вид, что есть только график "Прирост" и полностью игнорируете реальный график "Средства", где со 100% точностью показан абсолютный слив депозита по стопауту?

Ошибки в рассчете прибыльности нет. 

Смотрим вкладку "средства":

 

Мы о какой цифре "слитого депозита" говорим? После вывод депозит стал 109,24$. После закрытия по so депозит составил 6,73$

Откуда "абсолютный слив депозита"? Если остаток баланса составил (109,24-6,73)/109,24 =6,16%

Т.е. прирост по должен быть никак не ниже -93,84% 

Но считать "слив" от баланса до вывода средств -- не корректно. 

Если теперь посмотреть о балансе ДО вывода:

 

То относительно этой цифры -- "слив" составил --  (109,24-6,73)/2381,94 =4,3%

p.s. чуток напутал с расчётами, поправил 

 
Andrey Khatimlianskii:

Почему же? Разобрался.

Подписываюсь на этот сигнал, когда у него на балансе 1630.92, на моем счету 2000.00, копирую 1 к 1. Когда баланс доходит до 2 375, у меня 2 912.

Потом происходит вывод 2 280, при этом висит немаленькая позиция по NZDUSD. Что в этот момент происходит у меня? Лотаж синхронизируется соответственно новому соотношению балансов? Или позиция останется такой, как была до вывода?

Если синхронизируется, то на открытии рынка в понедельник у меня наступит такой же стоп-аут (сольется почти все). Если нет, то все равно будет убыток, потенциально намного больший, чем у автора с его 95 долларами.

 

Меня, как подписчика, не устроит ни один из вариантов. И сервис пытается меня защитить.

Если ты "правильно" подписался -- то слив у тебя должен составить не выше 4,3% (расчёты постом выше). 

А если ты подписался сразу после вывода при открытых позициях -- то провайдер тут тебе не доктор -- знал на что шел, сам виноват. 

