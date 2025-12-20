Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 48
Karputov Vladimir:
Создавайте МТ5 сигнал из терминала
И как это сделать?
Ни где нет кнопки создания сигнала.
подписчиков же не было -- поэтому провайдер сигналов не мог слить ничьи депозиты.
к тому же он мог принудительно закрыть убыточные сделки до вывода баланса -- и всё было бы нормально по формулам сервиса сигналов.
но провайдер сначала вывел, а потом закрыл -- что изменилось по сути для депозита сигнала?
1. А если бы были подписчики, то что — нужно было бы считать по-другому? Сервис должен одинаково работать для всех сигналов.
2. Если бы закрыл ДО вывода, была бы совсем другая ситуация. Но он же этого почему-то не сделал? Может, как раз потому, что не хотел портить красивый процент? А потом элементарно маржи не хватило на подержание убытка.
3. По сути изменилась судьба всех подписчиков (которые могли быть, сигнал ведь не личный, а в публичном сервисе подписки размещен). Прекрасное поведение, чтобы обезопасить массового пользователя.
Мы видим, что ещё до "слития" 5% остатка -- "прирост" уже уменьшился на 95% -- причём его уменьшение произошло только за счёт вывода средств.
Может быть, конкретно в этом случае была ошибка сервиса. Должно было стать сразу -100%.
Наверное, там не все просто в обработке таких ситуаций. С борьбой с накрутками связано, наверное.
На витрине сигналов высвечивается вот такая ошибка
Не корректный сервер брокера
Andrey Khatimlianskii:
3. По сути изменилась судьба всех подписчиков (которые могли быть, сигнал ведь не личный, а в публичном сервисе подписки размещен). Прекрасное поведение, чтобы обезопасить массового пользователя.
Андрюха. Постом выше провёл анализ изменения "прироста" после вывода средств. Поэтому здесь дело не в сливе 5% остатка. Здесь прирост =-100% только по причине вывода средств.
Получается, что можно годами профитно торговать. В один день вывести заработанные средства и вся статистика "псу под хвост" в одночасье станет отрицательной.
Так что здесь как раз "прекрасное поведение" направлено (так получается) не на заботу о подписчиках -- а на "средства из системы лучше не выводить".
Конечно, не надо выводить 95% (девяносто пять процентов!) баланса при наличии открытых позиций (у себя и у потенциальных подписчиков)!
Это разве не очевидно?
Не хочешь разобраться? Там же сигнал доступен для анализа.
"Прирост" -- это не более чем "изменение баланса относительно начального" -- всё -- и не надо сюда примешивать типа-благородные категории "забота о подписчике".
Есть не более чем категория "прирост", которая показывает состояние баланса относительно начального.
Эта категория показывается подписчикам как основной при выводах о профитности счёта.
Но на самом деле это не так. Категория "прирост" к приросту баланса имеет очень далёкое и даже запутывающее отношение. Категория "прирост" никак не связана с профитностью счёта.
Ты сам посмотри на эту таблицу:
Абсурд расчёта статистических показателей просто очевиден.
Разработчики стали говорить о том, что был "слив баланса" -- но анализ графика "прирост" показывает, что разработчики сами трактуют причину прироста -100% не верно. Потому что прирост равен -100% не по причине слива и слив к этой цифре не имеет никакого отношения.
p.s. Допускаю, что я могу ошибаться с выводами. Но на данный момент разработчики не смогли дать непротиворечивого пояснения причинам такой статистики сигнала.
Под словами "могу ошибаться" сейчас модно троллинг прятать?
Почему делаете вид, что есть только график "Прирост" и полностью игнорируете реальный график "Средства", где со 100% точностью показан абсолютный слив депозита по стопауту?
Ошибки в рассчете прибыльности нет.
Почему же? Разобрался.
Подписываюсь на этот сигнал, когда у него на балансе 1630.92, на моем счету 2000.00, копирую 1 к 1. Когда баланс доходит до 2 375, у меня 2 912.
Потом происходит вывод 2 280, при этом висит немаленькая позиция по NZDUSD. Что в этот момент происходит у меня? Лотаж синхронизируется соответственно новому соотношению балансов? Или позиция останется такой, как была до вывода?
Если синхронизируется, то на открытии рынка в понедельник у меня наступит такой же стоп-аут (сольется почти все). Если нет, то все равно будет убыток, потенциально намного больший, чем у автора с его 95 долларами.
Меня, как подписчика, не устроит ни один из вариантов. И сервис пытается меня защитить.
А теперь давайте послушаем автора (позовите, может придет!), или того, кто разделяет его позицию. Зачем выводить 95% от баланса при наличии открытых позиций перед выходными на кануне брекзита?
Под словами "могу ошибаться" сейчас модно троллинг прятать?
Почему делаете вид, что есть только график "Прирост" и полностью игнорируете реальный график "Средства", где со 100% точностью показан абсолютный слив депозита по стопауту?
Ошибки в рассчете прибыльности нет.
Смотрим вкладку "средства":
Мы о какой цифре "слитого депозита" говорим? После вывод депозит стал 109,24$. После закрытия по so депозит составил 6,73$
Откуда "абсолютный слив депозита"? Если остаток баланса составил (109,24-6,73)/109,24 =6,16%
Т.е. прирост по должен быть никак не ниже -93,84%
Но считать "слив" от баланса до вывода средств -- не корректно.
Если теперь посмотреть о балансе ДО вывода:
То относительно этой цифры -- "слив" составил -- (109,24-6,73)/2381,94 =4,3%
p.s. чуток напутал с расчётами, поправил
Почему же? Разобрался.
Подписываюсь на этот сигнал, когда у него на балансе 1630.92, на моем счету 2000.00, копирую 1 к 1. Когда баланс доходит до 2 375, у меня 2 912.
Потом происходит вывод 2 280, при этом висит немаленькая позиция по NZDUSD. Что в этот момент происходит у меня? Лотаж синхронизируется соответственно новому соотношению балансов? Или позиция останется такой, как была до вывода?
Если синхронизируется, то на открытии рынка в понедельник у меня наступит такой же стоп-аут (сольется почти все). Если нет, то все равно будет убыток, потенциально намного больший, чем у автора с его 95 долларами.
Меня, как подписчика, не устроит ни один из вариантов. И сервис пытается меня защитить.
Если ты "правильно" подписался -- то слив у тебя должен составить не выше 4,3% (расчёты постом выше).
А если ты подписался сразу после вывода при открытых позициях -- то провайдер тут тебе не доктор -- знал на что шел, сам виноват.