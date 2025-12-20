Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 121
Здравствуйте. Мой индикатор не проходит валидацию в Маркете по какой-то странной причине. Началось с того, что валидация ругалась на array out of range, в модуле PeakZigZag.mqh, там где раньше у меня при отладках и при работе с данным модулем всегда было всё в порядке. После вылетания валидации с array out of range я прописал проверку длины массива следующим образом:
То есть, видно что, если
то сразу функция завершается и доступ к массиву peaks.data исключён. Почему же при следующей валидации мне всё равно выдало array out of range?
test on EURUSD,H1 (netting)
test on XAUUSD,D1 (netting)
2017.05.01 04:23:40 array out of range in 'PeakZigZag.mqh' (328,18)
а может там 0-1 = -1? отрицательный элемент массива?
И такое может быть. Сейчас проверю.
Сделал следующим образом:
Работает.
Просто раньше у меня данный модуль использовался на одном символе и одном таймфрейме. А сейчас он работает в мультивалютном, мультисимвольном индикаторе. Думаю, данный баг возникал из-за того, что история иногда синхронизируется не на всех символах и таймфреймах...
Я тоже бьюсь над проблемой мультивалютного эксперта и историей.
Попробуйте:
В рабочих программах (а не учебных примерах) это не предел :)
подписался до сигнала, но MQL5.com не корректно копирует сделки, что делать? (вместо 0,02 копирует 0,01)
подписался до сигнала, но MQL5.com не корректно копирует сделки, что делать? (вместо 0,02 копирует 0,01)
1. прочитать справочную тему FAQ по сервису Сигналы2. обязательно читать все сообщения сервиса Сигналы во вкладке терминала "Журнал".