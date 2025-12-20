Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 117
Работает как часы :) Правда, пришлось переделать всё управление позициями на CTrade но, тем не менее, багов нет. Спасибо, Владимир!
Пожалуйста :)
Но учтите - я дал очень простой пример: нет проверок на маржу, нет проверок на возможность открыт позицию.
Полный вариант можно увидеть практически в любом моём коде. Один из последних: SilverTrend Signal Delay
Функции
и
Ок. Обязательно, учту. Еще раз, спасибо!
Vladimir Karputov:
Полный вариант можно увидеть практически в любом моём коде. Один из последних: SilverTrend Signal Delay
У меня вылетает ошибка 404 при переходе по ссылке.
Немного подумайте и очистите ссылку :)
А... Разобрался :)
Привет !
помогите мне и моему клиент решить эту проблему !!
Спасибо !
https://www.mql5.com/en/job/110337
Здравствуйте. При выводе на ePayment операция была заморожена. Номер операции 6666337. Посмотрите, пожалуйста.
Так понимаю, что операция вывода на ePayment была заморожена, потому что на ePayment надо было ответить на два вопроса анкеты.
На вопросы ответил -- но здесь операция всё равно заморожена.
Посмотрите пожалуйста операцию #6666337
Может знаете кто то ответ на данную ситуацию... Мне разработчики не отвечают по каким то причинам... Может кто то тоже сталкивался с подобным?
Доброго времени суток!
Пользуясь вашим сервером, в компании Wall Street установили мне "робота" который будет торговать на рынке.
Торгуя на рынке "робот" совершил не верные сделки и тем самым весь мой банк в размере 8 281,18 $.
Возможно эта сумма для большой организации как Ваша это мелкая сумма, но лично для меня это огромные деньги которых у меня теперь нет!
Поговорив со своим брокером в организации Wall Street, они утверждают что проблема была не с их стороны! И "робот" работает оптимально. Они ссылаются на то что скорее всего сервер (который я у Вас арендовала на месяц) допустил сбой (05.11.19г.) в виде отключения от сервера и повторного включения, тем самым сбив алгоритм программы.
У Вас наверняка есть договор с этой организацией так как они рекомендуют именно Вас. И понадеявшись на Вашу компетенцию и хорошую работу взяла в аренду сервер у Вас снова так как в прошлом месяце таких проблем не возникало когда я так же у Вас арендовала сервер.
Прошу Вас дать пояснения по данной ситуации, был ли какой либо сбой с Вашим сервером в даты от 04.11.19 по 07.11.19 гг.?!
Действительно ли возможно такое повторение в будущем?