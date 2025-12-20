Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 43
что-то список продуктов в маркете накрылся:
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Уже несколько месяцев не могу решить проблему помогите пожалуйста
Установил мт4 на playonmac (у меня macbook air 2014года). При выборе русского языка после перезагрузки отображаются иероглифы.
И так везде. Пробовал разные версии вайна, пробовал, переустанавливал плейонмак, пробовал других брокеров, ничего не помогло.
Что делать?
Только что проверили на MB Air 2012 года.
iOS 10.11.1, Регион Россия.
PlayOnMac 4.2.9
Версия wine в системе 1.7.36
И MT4, и MT5 успешно установились из инсталлера, запустились и работают в русском интерфейсе.
Давайте выяснять подробности в сервисдеске.
Поскольку на форуме добавился раздел -- то прошу сделать возможным настраивать по 4 или по 3 темы в каждом разделе (сейчас минимум 5).
После добавления раздела -- у меня не влазят все темы на экран по вертикали.
не запускается сервис
Уточните, пожалуйста:
В последнее время, недель несколько, пуш-уведомления о событиях на сайте приходят с реальным запаздыванием в час-два.
Это временное явление? Или так теперь постоянно будет?
Или на мой стороне, что-то не так настроено?
Ну не час-два, время плавает от 10 минут до 40 минут. Мой терминал: Sony Ericsson MT11i, прошивка заводская, из журнала терминала: Device SEMC MT11i (4.1.B.0.587) 4.0.4(REL) 15SDK, MetaTrader 5 билд 1172.
Зачем мне десяток подряд уведомлений спустя 40 минут?
Когда за это время я уже и вопрос решил -- а мне "пикает", да ещё и сразу десяток "пиканий" в "свинячий голос".
Просто это длится уже несколько недель. Если эта тенденция сохранится, то толку от таких пуш-уведомлений никакого.
Андроид ? iOS? Какой билд? Напишите в сервисдеск ваш MQID (или мне личным сообщением).