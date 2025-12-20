Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 177

Новый комментарий
[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

не кипятись...

проверь уровень стоп (стоп-АУТ, то я опечатался, но все поняли о чём). Он почти наверняка 20% - ровно расхождение между твоими представлениями и статистикой. 

Мне не нужны твои "советы". Тем более, что ты сейчас несёшь очередную чушь.

И на дальнейшее: разговаривать с тобой я не имею ни малейшего желания.


зы.

Прежде чем ляпать что попало, подумай хорошенько, как считается загрузка депозита. И с какого бока ты будешь лепить туда стоп-аут, знаток блин...

 
Хочу напомнить, что ветка - не для выяснения отношений.
 
Что-то с сайтом. Последние сообщения в лс и на форуме и продуктах, пустые. 
 
MT5 не загружаются следующие индикаторы из библиотеки: XXDPOCandles 2018.12.03;  XXDPO 2011.10.13;  JRSX Candle  2015.04.14, обращаюсь в четвёрттый раз!!!
 
k12nf987 Солонников:
MT5 не загружаются следующие индикаторы из библиотеки: XXDPOCandles 2018.12.03;  XXDPO 2011.10.13;  JRSX Candle  2015.04.14, обращаюсь в четвёрттый раз!!!

Не туда обращаетесь.
Обращайтесь к товарищу, который запостил эти индикаторы в КодаБазу чтобы он подправил индикаторы (на страницу обсуждений этих индикаторов).

Например, вот этот индикатор у меня загружается:

XXDPO_Candle - индикатор для MetaTrader 5 

Потому что я использую исправленный файл SmoothAlgorithms.mqh (в аттаче), или -

Поэтому обращайтесь на страницу КодаБазы в обсуждение того или иного индикатора из Кодабазы.

XXDPO_Candle
XXDPO_Candle
  • www.mql5.com
Индикатор XXDPO в свечном виде
Файлы:
SmoothAlgorithms.mqh  274 kb
 
Добрый день. Больше месяца назад появилось сообщение "Вывод недоступен: Нам требуется провести дополнительную проверку вашего аккаунта. Это стандартная процедура для обеспечения безопасности всех участников MQL5.community. На данный момент от вас не требуется никаких действий".
Хотелось бы уточнить, сколько в среднем по времени могут длиться такие проверки. На форуме советуют написать в эту ветку.
Спасибо.
[Удален]  

Здравствуйте, разработчики! Подскажите, пожалуйста!

У меня здесь есть в приватной зоне мониторинг, который я использую для своих целей.  Вопрос состоит в следующем. 

Могу ли я временно предоставить доступ к моему мониторингу только нескольким определённым лицам (без копирования) ? Если да, то как это сделать?

Или же мониторинг может быть открыт только для всеобщего доступа?

 

.

 
Потусторонние силы написали из работы от 25.11.2012 https://www.mql5.com/ru/job/6009. "Портфель" приводит к ошибке 500 и "портфель" не снимается, висит. Из-за этого зависшего "портфеля" нет возможности увидеть обновления в других работах.
 
Аналогичная проблема - ошибка 500.
  
#ifdef __MQL5__
#define GROUP(x) input group x
#else
#define GROUP(x) sinput string _##x=x
#endif

//использование макроса 
GROUP("MM Settings");//.

Раньше в мт4 пользовался таким макросом и все работало, после последнего обновления. Компилятор не хочет такую переменную создавать. 

invalid identifier '_MM Settings'


Я понимаю это была фишка :-) и переменная не должна быть с пробелом, но все же.

Было очень удобно делать кроссплатформенные советники и формировать группы переменных в настройках. 

Может тогда уж введете в MQL4 group ?

1...170171172173174175176177178179180181182183184...212
Новый комментарий