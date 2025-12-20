Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 177
не кипятись...
проверь уровень стоп (стоп-АУТ, то я опечатался, но все поняли о чём). Он почти наверняка 20% - ровно расхождение между твоими представлениями и статистикой.
Мне не нужны твои "советы". Тем более, что ты сейчас несёшь очередную чушь.
И на дальнейшее: разговаривать с тобой я не имею ни малейшего желания.
зы.
Прежде чем ляпать что попало, подумай хорошенько, как считается загрузка депозита. И с какого бока ты будешь лепить туда стоп-аут, знаток блин...
MT5 не загружаются следующие индикаторы из библиотеки: XXDPOCandles 2018.12.03; XXDPO 2011.10.13; JRSX Candle 2015.04.14, обращаюсь в четвёрттый раз!!!
Не туда обращаетесь.
Обращайтесь к товарищу, который запостил эти индикаторы в КодаБазу чтобы он подправил индикаторы (на страницу обсуждений этих индикаторов).
Например, вот этот индикатор у меня загружается:
XXDPO_Candle - индикатор для MetaTrader 5
Потому что я использую исправленный файл SmoothAlgorithms.mqh (в аттаче), или -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибка компиляции индикатора
Сергей Голубев , 2021.04.18 18:07Загрузите SmoothAlgorithms.mqh из этого поста №6 (кажется, этот файл был исправлен).
Поэтому обращайтесь на страницу КодаБазы в обсуждение того или иного индикатора из Кодабазы.
Хотелось бы уточнить, сколько в среднем по времени могут длиться такие проверки. На форуме советуют написать в эту ветку.
Спасибо.
Здравствуйте, разработчики! Подскажите, пожалуйста!
У меня здесь есть в приватной зоне мониторинг, который я использую для своих целей. Вопрос состоит в следующем.
Могу ли я временно предоставить доступ к моему мониторингу только нескольким определённым лицам (без копирования) ? Если да, то как это сделать?
Или же мониторинг может быть открыт только для всеобщего доступа?
.
Раньше в мт4 пользовался таким макросом и все работало, после последнего обновления. Компилятор не хочет такую переменную создавать.
invalid identifier '_MM Settings'
Я понимаю это была фишка :-) и переменная не должна быть с пробелом, но все же.
Было очень удобно делать кроссплатформенные советники и формировать группы переменных в настройках.
Может тогда уж введете в MQL4 group ?