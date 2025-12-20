Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 142

В начале этой темы написано, что в профиле пользователя должен быть раздел "Сервисдеск". 
У меня такого раздела нет.
Вопрос: как связаться с сервисдеском?



 
Veresk710:

Главное помните, СервисДеск решает ТОЛЬКО финансовые вопросы. Все остальные вопросы решаются на форуме - путем создания новых тем или публикацией вопросов в существующих темах.

[Удален]  
Здравствуйте! В моем аккаунте исчезла кнопка "создать сигнал", хотя раньше всегда была и я добавлял сигналы. Теперь я не могу добавить сигналы. Пробовал через терминал опубликовать, не получается. Пробовал менять браузеры, тоже не получается. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и как я могу ее решить. Спасибо.
 
Здравствуйте, я получил такое сообщение
(Нам необходимо выполнить дополнительную проверку вашей учетной записи. Это стандартная процедура, предназначенная для обеспечения безопасности всех участников MQL5.community.
В настоящее время от вас не требуется никаких действий. Пожалуйста, подождите, пока проверка не будет завершена. До тех пор возможность вывода средств ограничена.
Приносим извинения за неудобства.)
  И мой аккаунт был недоступен в течение месяца
Любой может помочь мне
 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4".
[Удален]  
Stanislav Chertopyatov:
У меня аналогичная проблема, исчезла кнопка Создать сигнал. Прошу помочь

 

Причину бана помните? Вот чтобы такого не повторилось, и снимают права.

И видимо правильно, если не поняли. 

 
Stanislav Chertopyatov:
Было обращение, меры приняты.

Прошу обратить внимание администрации на сигналы продавцов  Stanislav Chertopyatov  и Artem Prischepa . Они занимаются мошенничеством. Создают жульнические сигналы, из серии олимпийской системы было 8-16-32 счетов, торговля всем депозитом (обычно 1 сделка за месяц, разбитая на максимально возможное количество сделок минимальным лотом, чтобы не так видно было что торговля идет всем депозитом), победивший счет мониторится в начале месяца ради денег подписчика. Авторы мошенники со стажем.


