В начале этой темы написано, что в профиле пользователя должен быть раздел "Сервисдеск".
У меня такого раздела нет.
Вопрос: как связаться с сервисдеском?
Главное помните, СервисДеск решает ТОЛЬКО финансовые вопросы. Все остальные вопросы решаются на форуме - путем создания новых тем или публикацией вопросов в существующих темах.
Здравствуйте! В моем аккаунте исчезла кнопка "создать сигнал", хотя раньше всегда была и я добавлял сигналы. Теперь я не могу добавить сигналы. Пробовал через терминал опубликовать, не получается. Пробовал менять браузеры, тоже не получается. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и как я могу ее решить. Спасибо.
У меня аналогичная проблема, исчезла кнопка Создать сигнал. Прошу помочь
Причину бана помните? Вот чтобы такого не повторилось, и снимают права.
И видимо правильно, если не поняли.
Было обращение, меры приняты.