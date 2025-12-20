Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 63
В общем, собственно, понятно -- трендовая по углу привязана к полотну графика. Т.е. как аналитический инструмент на истории кривой индикатора (чисто в моём практическом случае) -- она не подходит.
Для меня вопрос ясен. Спс Slava
Трендовая линия по углу имеет смысл на графике с фиксированным размером 1:1. Трендовая линия по углу - это чисто геометрическое построение
Для Вашего случая используйте линию Ганна.
По мне - не имеет смысла никогда :)
Расчёт угла - обратная формула
rangle=atan(fabs((y2 - y1)/(x2 - x1)));
Трендовая линия по углу имеет смысл на графике с фиксированным размером 1:1. Трендовая линия по углу - это чисто геометрическое построение
Неплохо бы об этом написать в справке и обязательно помянуть пикселы. А в такой формулировке кажется есть противоречие?
и написано в справке терминала ... "В отличие от простой трендовой линии, для построения этого инструмента необходимо указать угол. Для выставления тренда необходимо определить две точки, через которые пройдёт линия."
Для построения нужны либо 1 точка + угол, либо 2 точки без угла
Определить угол трендовой линии это абсолютно бесполезная вещь. На этом не имеет смысла построить какую-то торговую стратегию.
Если даже мы не будем трогать график (не менять размер окна, изменить таймфрейм и т.д.) то график по умолчанию передвигается влево, и в зависимости от того где находятся минимум и максимум на видимой части графика, то масштаб меняется автоматически по вертикали, т.е меняется ценовая шкала справа . И если на графике отображены много трендовых линий, то их угол все время будет меняться. Т.е не имеет смысл их определить.
Другое дело если вместо угла трендовой линии, определить разворот тренда и это сделать в динамическом режиме используя текущую цену.
Но всегда возникает вопрос: как определить начало текущего тренда ?
Выбрасываем балансовые операции из расчетов. Прирост сразу падает
Просьба рекламные баннеры НЕ делать мигающими. Невозможно работать с материалом. Постоянно в стороне мигает.
Пример -- баннер в статье -- как читать статью? -- антивирус баннер не убирает -- газеткой закрывать?:
Андрей, поставьте Adblock Plus, он любую рекламу прибивает, антивирь тут не поможет.
Заметил такой баг
Что когда я хочу написать комментарий на странице обсуждения своего продукта "первым" (то есть не кто еще не чего не писал) и прикрепить файлы к этому комменту, то я не могу этого сделать. При нажатии на ссылку "прикрепить файл" не чего не происходит, она просто исчезает и все
никаких всплывающих окон не чего.
А если кто уже оставлял коммент в этой ветке то все нормально, и я могу прикрепить файл.
Это баг или такое нововведение?
Если нововведение то плохое. Так как мне надо прикрепить сет файлы по валютным парам и оптимизации а я этого сделать не могу.ЗЫ. Проверял на нескольких браузерах, ctrl+f5 тоже жимал.
Если это действительно так, то это хорошее нововведение, потому что в половине продуктов автор ведёт общение сам с собой, продукт никому не интересен, никто ничего не пишет и не спрашивает, но страницы обсуждения растут в виде монолога.
Если ввести счётчик просмотров, то он будет во многих показывать 3-5 посещений, тогда возникает вопрос: "А кому выкладывать сеты и картинки", самому себе?