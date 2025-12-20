Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 131

Kedrov:
Добрый день!

Хочу скачать утилиту в конкретный терминал. -https://www.mql5.com/ru/market/product/15923 

Но не удается - программа не позволяет выбрать терминал, а выбирает сама в какой скачивать.

Вопрос - как скачать утилиту в конкретный терминал?

Спасибо!

С уважением, Александр

Скачайте из терминала. Откройте вкладку маркет на терминале и введите имя утилиты в поиске. 
 
Скачайте в тот, что предлагает, а потом с папки "Маркет" перенесите методом копирования в нужный терминал, в папку "Маркет"

 
Опять перестали приходить сообщения о новых комментариях в маркете  на сайте.  
На телефон приходит, а на сайт в личные сообщения не приходит. 
 Сообщения от System .
Уведомления о новом добавленной комментарии на странице продуктов . 
Проверьте плиз. 
 
О продажах тоже не приходят...

 
Vitaly Muzichenko:

Скачайте в тот, что предлагает, а потом с папки "Маркет" перенесите методом копирования в нужный терминал, в папку "Маркет"

Добрый день, Виталий!

Спасибо за быстрый ответ! Но это не срабатывает. Уже делал.

В папку "Маркет" переношу, обновляю или перезагружаю терминал, но он не видит этот индикатор в этой папке. Пытался переносить в другие папки - результат тот же.

Так как же мне загнать индикатор в конкретный терминал?

 
Vladislav Andruschenko:

Скачайте из терминала. Откройте вкладку маркет на терминале и введите имя утилиты в поиске. 

Добрый день, Владислав!

Спасибо за быстрый ответ! Уже пробовал. Но это не срабатывает, т.к. в открывшейся утилите нет ссылки на скачивание. Есть ссылка только "Посмотреть продукт на сайте". Круг замкнулся!

 
Вводите свой форумный логин и пароль во вкладку Сообщество, нахолите продукт по поиску, и скачиваете -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Не могу (впервые!) загрузить купленный индикатор на МТ4

Sergey Golubev, 2019.02.17 09:50

Если вы купили его (не с Метатрейдера, а с вебстраницы; обычно покупают прямо с Метатрейдера), то проверьте вкладку Community (должно быть заполнено вашим форумным логином и паролем) - 


Потом идете сюда - и загружаете купленный продукт (у меня там написано Buy и Rent так как я не покупал, и написано Test так как я просто загрузил бесплатную демку для тестирования в тестере; а у вас там будет Install; если будет новая версия - то там будет еще кнопка Update)- 


 
Скачивать надо из вкладки маркет, покупки. 
 
Andrey Barinov:

О продажах тоже не приходят...

Перестали приходить сообщения и на телефон о продажах и комментариях. 
