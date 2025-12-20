Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 131
Добрый день!
Хочу скачать утилиту в конкретный терминал. -https://www.mql5.com/ru/market/product/15923
Но не удается - программа не позволяет выбрать терминал, а выбирает сама в какой скачивать.
Вопрос - как скачать утилиту в конкретный терминал?
Спасибо!С уважением, Александр
Скачайте в тот, что предлагает, а потом с папки "Маркет" перенесите методом копирования в нужный терминал, в папку "Маркет"
Опять перестали приходить сообщения о новых комментариях в маркете на сайте.
О продажах тоже не приходят...
Скачайте в тот, что предлагает, а потом с папки "Маркет" перенесите методом копирования в нужный терминал, в папку "Маркет"
Добрый день, Виталий!
Спасибо за быстрый ответ! Но это не срабатывает. Уже делал.
В папку "Маркет" переношу, обновляю или перезагружаю терминал, но он не видит этот индикатор в этой папке. Пытался переносить в другие папки - результат тот же.
Так как же мне загнать индикатор в конкретный терминал?
Добрый день, Владислав!
Спасибо за быстрый ответ! Уже пробовал. Но это не срабатывает, т.к. в открывшейся утилите нет ссылки на скачивание. Есть ссылка только "Посмотреть продукт на сайте". Круг замкнулся!
Вводите свой форумный логин и пароль во вкладку Сообщество, нахолите продукт по поиску, и скачиваете -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Не могу (впервые!) загрузить купленный индикатор на МТ4
Sergey Golubev, 2019.02.17 09:50
Если вы купили его (не с Метатрейдера, а с вебстраницы; обычно покупают прямо с Метатрейдера), то проверьте вкладку Community (должно быть заполнено вашим форумным логином и паролем) -
Потом идете сюда - и загружаете купленный продукт (у меня там написано Buy и Rent так как я не покупал, и написано Test так как я просто загрузил бесплатную демку для тестирования в тестере; а у вас там будет Install; если будет новая версия - то там будет еще кнопка Update)-
Добрый день, Владислав!
О продажах тоже не приходят...