Добрый день.
Просьба. При диалоге во фрилансе -- цитируемую фразу сделать цветом шрифта отличным от цвета шрифта ответа.
-- здесь выделен текст цитаты -- цвет шрифта такой же как и цвет шрифта диалога -- хоть размер шрифта разный, но всё равно сливается при прочтении.
Приветствую!
В Сервисдеске нет темы "Предложения" или подобной, поэтому пишу сюда (если есть более подходящая тема на форуме, то скиньте ссылку, пожалуйста).
Ситуация следующая. Автоматическое тестирование EA при публикации в маркет происходит только на высоких таймфреймах (М30 и выше). Поэтому, когда система разработана для низких таймфреймов (например M1) можно получить результат, что автоматическое тестирование не пройдено, так как нет сделок. Было бы неплохо при автоматическом тестировании добавить возможность выбора рекомендуемого таймфрейма (по аналогии, как это сделано со спредом).
Спасибо за внимание.
Как быстро сейчас реагируют на обращения в сервисдеск? Обещали в течение 24 часов, а уже вторые сутки проходят. Или он уже не поддерживается?
Обратился с проблемой пропадания возможности подачи заявки на работу во фрилансе. В чем причина?
У вас на руках уже 7 работ. Завершите хотя бы одну
Что-то во вкладке "Все сообщения" (в профиле) исчезли все сообщения (пишет, что не найдены), причем не только у меня.
Кстати, вот это последнее сообщение появилось.
щелчок мыши на указанные пустые места:
приводит к загрузке "mt5setup.exe"
можно как-то избавиться от этого?
потому что я из-за этого в день скачиваю десятки копий "mt5setup.exe"
А вдруг в будущем пригодятся? Вот кончатся они у MQ а у тебя будут. Продавать можно. :))))
да я устал их удалять -- это не два и не три и даже не один десяток -- мне-то они зачем? у меня стоит МТ5
понимаю, когда щелчок по баннеру приводит к скачиваю, там и стоит кнопка "скачать".
но щелчок по пустому месту?
да и что даёт это бестолковое бессознательное скачивание?
так понимаю, что щелчок по баннеру приводил бы к какой-то информационной картинке и там уже принятие решение об установке.
но тупое скачивание терминала -- что даёт?